In de straten van Monte Carlo staat dit weekend de Grand Prix van Monaco op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de zevende race van het seizoen.

Zaterdag is flink wat ruimte voor de zon in het prinsdom. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 27 graden.

Zondag, laat het weerbeeld meer wolken zien. Er waait een matige zuidoostenwind en met een maximumtemperatuur van 23 graden wordt het een stuk minder warm dan afgelopen dagen.

Tijdens de start van de race, om 15.00 uur, is het zo’n 23 graden. Het blijft vaak droog, maar in de regio rondom Monaco ontstaan in de loop van de dag buien. Ook tijdens de Grand Prix bestaat er een reële kans dat er buien in Monte Carlo gaan vallen.