In de straten van Monte Carlo staat dit weekend de Grand Prix van Monaco op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de zevende race van het seizoen.

Het wordt volop zomerweer in Monaco met maxima rond 26 graden. Voor de race op zondag behoort een bui tot de mogelijkheden, al is de kans niet heel groot.

Op vrijdag en zaterdag schijnt de zon uitbundig en wordt het een graad of 26. Hier en daar komen stapelwolken voor, maar tot een bui komt het niet.

Ook zondag is het eerst volop zonnig. De stapelwolken worden 's middags wel aanmerkelijk groter dan op eerdere dagen en weten in de regio uit te groeien tot regen- en onweersbuien. De kans dat het asfalt nat is voordat de race begint is nihil, maar de buienkans stijgt tijdens de race naar zo'n 15 procent.

Dit bericht wordt zaterdag geüpdatet.