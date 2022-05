NU.nl staat komend weekend weer in het teken van de Formule 1. Op NUjij kun je meediscussiëren over de volgende stelling: Ondanks het gemopper van de teams is de budgetlimiet goed voor de Formule 1.

Wat vind jij? Praat mee op ons discussieplatform NUjij. Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen Klik bovenin of onder dit bericht op de knop waar 'reacties' staat om naar de reacties te gaan. Daar kun je jouw reactie of opmerking achterlaten.