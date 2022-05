Jullie stelden ons een hoop goede vragen over de Grand Prix van Barcelona en de Formule 1 als geheel. We hebben de beste en meest gestelde vragen aan onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt voorgelegd en dit zijn de antwoorden.

Is het afgelopen met Lewis Hamilton?

Het is een beetje lastig te zeggen hoe Hamilton in zijn vel zit. Ik vind hem minder gemotiveerd overkomen dan in de afgelopen seizoenen. Het is denk ik ook logisch dat dat een coureur overkomt die gewend is geraakt aan winnend materiaal. Het maakt het niet makkelijker dat hij niet meer zijn trouwe adjudant Valtteri Bottas naast zich heeft, maar de hongerige George Russell.

En ik denk, maar dat is echt mijn eigen inschatting, dat hij normaal gesproken was gestopt als hij in Abu Dhabi kampioen was geworden. Dat verlies dreunt waarschijnlijk nog een beetje na in zijn hoofd. Want hoe mooi het ook voor Nederland was, voor Hamilton moet het een bijna (met de nadruk op bijna) traumatische ervaring zijn geweest om de titel op die manier te verliezen. Hij oogt sindsdien erg timide in de paddock.

Tegelijkertijd staat Hamilton bekend om zijn werkethiek. Ook dit weekend was hij weer tot in de late uurtjes op het circuit om met het team data te analyseren. Hij gaat ook op een leuke manier om met Russell en beseft denk ik heus wel dat dat zijn natuurlijke opvolger is bij het team. Na zijn wat opmerkelijke oproep in het begin van de race om op te geven, knokte Hamilton zich zondag ook knap terug. Zijn rondetijden waren indrukwekkend. Dus hij kan het heus nog wel. Maar als het seizoen voor Mercedes zo blijft verlopen, dan duurt het niet lang voor Hamilton zijn loopbaan beëindigt.

Sergio Pérez gaf tijdens een boordradio aan te willen praten met het team. Waar zou dit over gaan? Niet eens met de strategie? Een mogelijke contractverlenging?

Pérez vond dat hij geen eerlijke kans kreeg om de race te winnen omdat hij Verstappen twee keer voor moest laten. Daar wilde hij over praten. Red Bull heeft hem waarschijnlijk nog eens uitgelegd dat Verstappen de nummer één binnen het team is, en dat die gewoon voorgaat zolang er nog een titelstrijd gaande is.

Hoe kan een 'simpel' mechanisme als de DRS niet werken bij Max? En dat het zo hardnekkig is (vorig jaar ook al problemen mee)?. Plus: hoezo heeft 'Checo' er geen last van?

Wat er precies aan de hand was, dat wist Red Bull zelf ook nog niet. Het had in ieder geval iets te maken met de 'actuator'; dat is het mechanisme dat op de achtervleugel zit om de flap te openen. Red Bull is wel extreem bezig met de auto lichter maken, en zoekt daarbij op alle plekken op de auto naar onderdelen die lichter kunnen. Daaraan was ook het DRS-mechanisme ten prooi gevallen.

Verstappen beschikte wel over deze lichte onderdelen, Pérez niet. Daardoor kwam het alleen voor op de auto van Verstappen. En specifiek ook alleen bij deze achtervleugel, vertelde Verstappen me gisteren na de race.

Is het een idee om de banden te vullen met helium in plaats van stikstof?

Ik ben geen chemicus, maar volgens mij zijn de moleculen van helium te klein voor in een band en kan er dus helium ontsnappen. Daarnaast kan helium ook heel snel heet worden, wat ook niet ideaal is voor een band.

Waarom kregen de Mercedes-rijders te horen dat ze moesten 'lift and coasten', door een kans op uitvallen? Voor de race kunnen ze toch precies uitrekenen hoeveel brandstof ze nodig hebben?

Volgens George Russell had het 'lift and coasten' niet te maken met brandstof sparen, maar met een oververhitte motor en andere temperaturen in de auto die in het rood gingen. Daar hadden de beide Mercedessen last van. Door veel eerder van het gas te gaan, geef je alles meer kans om af te koelen door de rijwind.

Wat gebeurde er met Leclerc zijn auto?

Ferrari heeft nog niet meer laten weten dan dat het een "onbekend probleem" aan zijn motor was. Dat kan dus van alles zijn. Meestal laten ze uiteindelijk wel weten wat er aan de hand was, maar daar wachten we nog op.

De FIA heeft aangegeven de coureurs, in de toekomst, te gaan bestraffen na al de overtredingen (55 in totaal) die er zijn gemaakt bij de kwalificatie van Barcelona, nadat 18 van de 20 coureurs minstens 1 overtreding hadden begaan. Het is geen nieuw probleem bij de kwalificatie, waarbij coureurs elkaar ophouden om zelf zo schoon mogelijke vrije lucht voor een ronde te hebben. Zijn straffen dan de juiste aanpak of moet de kwalificatie een andere vorm krijgen?

Er was dit weekend voor het eerst een andere wedstrijdleider, in de persoon van Eduardo Freitas. Die staat bekend als een man van de regeltjes (wat in zijn positie op zich geen verkeerde eigenschap is). De wedstrijdleiding was dus extra streng op outlaps dit weekend. Ik denk dat de coureurs best met deze strengere regels overweg kunnen, maar dan moeten die wel consistent worden toegepast.

Het wordt voor de teams dan wel lastiger om te timen, omdat de ene auto een snelle outlap nodig heeft om de banden goed te prepareren en de andere een langzame. Maar teams hebben er ook wel eens een handje van om allemaal tegelijk de baan op te willen, terwijl er tijd genoeg is. Mocht het toch niet lukken, dan is het verlengen van Q1 en Q2 met vijf minuten (ik noem maar wat) waarschijnlijk afdoende. In Q3 is dit nooit echt een probleem.

Waren de strategieën van Verstappen en Pérez vooraf al verschillend of zijn deze door het raceverloop verschillend gewórden?

Vanwege het DRS-probleem van Verstappen besloot Red Bull hem voor zijn derde stint op de softbanden te zetten, om zo George Russell te verschalken. Verstappen was zo de enige met een driestopper die zijn slotstint op mediums reed. Maar er zat al eerder een verschil in zijn strategie met die van Pérez, omdat hij vier ronden eerder naar binnen dook voor zijn eerste pitstop. Dus daar liep het al iets uit elkaar. Ook dat had te maken met Russell. Red Bull wilde hem duidelijk in de pitsstraat verschalken. Maar Mercedes was alert en door ook te stoppen hielden ze Russell ervoor.

Hoeveel banden van elk compound krijgen de coureurs per raceweekend?

Elke coureur krijgt dertien sets voor een weekend. Twee keer hard, drie keer medium, en acht keer soft. Daarnaast krijgen ze nog vier sets intermediates en drie sets full wets.

Kun je van een windvlaag zomaar van de baan schuiven? Dan zou dat toch vaak moeten gebeuren? Of is dat specifiek Barcelona?

Er zijn veel circuits waarop wind een rol speelt, en het kan een auto zeker laten spinnen. Dat komt doordat de auto's volledig afhankelijk zijn van de aerodynamica om zo extreem snel door de bocht te kunnen. Als die aerodynamica dan net vlak voor of in een bocht wordt verstoord, verliest een auto zijn neerwaartse kracht en wordt-ie dus minder op het asfalt gedrukt. Dat kan een spin in gang zetten.

Coureurs worden door hun team ook altijd op de hoogte gehouden van waar de wind vandaan komt.

Door de hectische race hebben we geen direct gevecht gezien tussen Red Bull en Ferrari. Kunnen we na deze race iets zeggen over de krachtverhoudingen tussen Ferrari en Red Bull?

Het is nog lastig vergelijken, omdat Verstappen na acht ronden van de baan schoot en de referentie daarna, zo zei hij zelf ook, weg was. Maar Ferrari heeft een stap gemaakt en is zeker over een ronde sneller dan de Red Bull. Op racetempo zit het denk ik vrij dicht bij elkaar.

Mercedes zag er vandaag goed uit; welke updates hebben hen zover gebracht? En als zij hun koelproblemen oplossen, zijn ze dan helemaal competitief met Ferrari en Red Bull?

De koelproblemen hadden specifiek met de omstandigheden in Barcelona (36 graden Celsius) te maken.

Qua updates: ze hebben in Miami een nieuw vleugelpakket gebracht, dat in Barcelona overigens niet op de auto zat. Daarnaast was er een nieuwe vloer, die vooral stijver is. Dat moet helpen tegen het stuiteren. Er was ook een nieuwe splitter, die aan de voorkant van de vloer zit.

Alles werkte naar behoren, en Mercedes denkt nu dat ze zich echt kunnen bezighouden met het sneller maken van de auto in plaats van problemen oplossen. Er zit potentieel in de auto, maar hoeveel, dat moet de komende maanden blijken.

Hoe gaat het met al die pitboxen als er vlak daarvoor of daarna een andere race gereden wordt (F2 bijvoorbeeld)?

De pitboxen zijn het hele weekend in gebruik door de Formule 1-teams. De andere klassen hebben hun eigen paddock, dus ook de Formule 2. Wel maken die tijdens hun races gebruik van de pitmuur van de Formule 1-teams. MP Motorsport gebruikte in Barcelona bijvoorbeeld de pitmuur van Mercedes. De pitstops werden ook daar voor de deur gedaan, maar de teams hebben daarvoor wel hun eigen installaties mee.

Heeft Verstappen nou gewonnen omdat Pérez hem erg langs liet (teamorders)? Of was Verstappen er uiteindelijk zonder teamorders ook wel langs gegaan op eigen snelheid?

Dat Pérez de eerste keer aan de kant ging, was uiteindelijk crucialer. Toen zaten ze allebei vast achter Russell. Als Pérez daar voorbij was gekomen (hij had immers wel DRS), dan had hij de race denk ik gewonnen. Maar hij moest aan de kant.

In de tweede situatie had Pérez een extreem lange stint op de mediumbanden moeten doen, op hoog tempo, om Verstappen achter zich te houden. Dat was hem normaal gesproken niet gelukt.

Met de goede seizoenen van Max, Charles, George en Lando (in ieder geval vergeleken met hun teammates), denken jullie dat we een Big 4-tijdperk in zouden kunnen gaan?

Als McLaren zich ook in de strijd vooraan weet te mengen, zou dat zeker kunnen. Het komt alleen niet heel vaak voor dat er vier teams zijn die de snelheid hebben om op eigen kracht te winnen. En om te spreken van een Big 4 moet je wel vier coureurs hebben die echt meedoen voor de winst. Voorlopig is het nog even de Big 2, al kan dat snel de Big 3 worden. Dat zou ook al mooi zijn. McLaren is voorlopig weer even ver uit de buurt van podiumkansen.

We zijn benieuwd naar je mening over de artikelen van NU+ Formule 1. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van vijf minuten.