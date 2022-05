Max Verstappen profiteerde zondag in Barcelona bij de Grand Prix van Spanje optimaal van een uitvalbeurt van Charles Leclerc en greep de leiding in het kampioenschap. Coureur Ho-Pin Tung, analist bij NU.nl en Viaplay, blikt terug op de race in Catalonië.

De race kwam op gang door de schuivers van Carlos Sainz en Max Verstappen, die allebei werden gegrepen door een windvlaag. Kan je daar als coureur iets tegen doen?

"In beide gevallen gebeurde het relatief onverwacht. We hebben het in de vooruitblik ook al aangehaald, het was voor de teams zaak om de linkervoorband te ontlasten, omdat deze in Barcelona de limiterende factor is. Om dat te bereiken wordt de auto zo afgesteld dat deze eigenlijk extreem veel grip aan de voorkant heeft. Dit geeft een rijder de mogelijkheid om de linkervoorband beter te managen, maar dat heeft als consequentie dat de auto overstuur krijgt bij het ingaan en uitgaan van een bocht, en dus gevoelig is."

"Dat maakt Barcelona ook een uniek circuit, omdat je door de begrenzingen linksvoor, eigenlijk qua balans ook begrenzingen achter moet creëren. Doordat de auto dus nerveuzer is bij het ingaan van een bocht, kan inderdaad zoiets als een forse windvlaag genoeg zijn om de controle over de auto te verliezen. Daar kan je op zo'n moment als coureur niet veel tegen doen."

60 Verstappen schiet grindbak in bij Grand Prix Spanje

Daarna kregen we het fraaie gevecht tussen George Russell, Sergio Pérez en Verstappen, waarbij er ook teamorders door Red Bull werden uitgedeeld. Pérez was na afloop nogal gefrustreerd dat hij de plek van Verstappen niet terugkreeg. Kan jij zijn frustratie begrijpen?

"Wat ik opmerkelijk vond, was dat Pérez zelf ook een aantal rondes vastzat achter Russell. Hij had de kans om hem in te halen, maar kwam er niet voorbij. Als de ene rijder er niet voorbijkomt is het gebruikelijk dat er door teamgenoten onderling van positie wordt gewisseld. Als ook de andere coureur er niet voorbijkomt, wordt er vaak weer teruggewisseld."

"Bij Red Bull gooiden ze het over een andere boeg. Het was duidelijk dat Verstappen veel meer snelheid had dan Russell - anders kun je niet zo lang zo dicht volgen - maar door zijn DRS-problemen was inhalen erg lastig. Red Bull moest dus creatief zijn om de snelheid, die Verstappen duidelijk had, te benutten en nam als eerste team het initiatief voor een agressieve driestopstrategie. Achteraf lijkt dat de logische keuze, maar op het moment zelf bracht het ook risico's met zich mee. Stel je voor dat zijn softbanden toch niet zo sterk bleken te zijn en veel sneller zouden slijten dan ze deden. Gelukkig voor Verstappen en Red Bull pakte het goed uit."

"Als team heb je ook wel de coureur nodig om dit soort agressieve strategieën te kunnen uitvoeren. Toen dit de juiste strategie bleek, gingen de andere teams reageren, maar eigenlijk ben je dan al te laat omdat Verstappen al track position had gecreëerd voor zichzelf. En dat gold in dit geval ook voor Pérez. Ook hij was virtueel al op grote achterstand gereden."

Leclerc en Ferrari hebben dit seizoen al vaker last gehad van stevige bandenslijtage en ook vrijdag na de trainingen maakten zij zich daar zorgen over. In de derde training en ook in de race leken ze die problemen te hebben opgelost. Kan je uitleggen hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen?

"In de regel is het zo: hoe meer neerwaartse druk, des te minder bandenslijtage je hebt. En dat is dus ook het paradoxale, want Ferrari rijdt met veel neerwaartse druk, maar heeft dit seizoen ook veel last van bandenslijtage."

"Onderhuids kan een team best veel doen om de bandenslijtage te verminderen, bijvoorbeeld door te spelen met de demping. Daar verlies je vaak snelheid over één ronde mee, maar in de race heb je dan minder last van bandenslijtage. Ik denk dat Ferrari iets heeft ontdekt in de simulator en dat op de auto heeft doorgevoerd. Het was ook vrij opmerkelijk dat Ferrari in de derde training als enige team long runs op de zachte band reed."

26 Leclerc valt vanaf P1 uit met problemen

Mercedes zat er dit weekend overduidelijk weer een stuk beter bij. Hoelang gaat het nog duren voordat dit team echt meedoet om de zege?

"De laatste paar tienden zijn altijd het moeilijkst om te vinden. De Mercedes was in de eerste races zo moeilijk te besturen door porpoising (het ongecontroleerde hobbelen van de auto) dat het team alleen maar met rigoureuze oplossingen bezig was om de auto simpelweg rijdbaar te maken. Nu ze dat voor elkaar hebben gekregen, kunnen ze aan de details gaan werken en daar draait het in de F1 om. Denk nu bijvoorbeeld aan letterlijk één millimeter rijhoogte, wat al een groot verschil kan maken."

"Wat ook interessant is: Mercedes heeft als een van de eerste teams gekozen om een nieuwe motor te installeren. Wellicht kiezen ze ervoor om met agressievere motorstanden te gaan rijden en nemen ze toekomstige penalty's op de koop toe. En een penalty incasseren voor een nieuwe motor is nog altijd beter dan uitvallen met een kapotte oude motor. Kijk maar naar wat er dit weekend bij Ferrari is gebeurd."

"En ook binnen Mercedes blijft het interessant. George Russell deed dit weekend opnieuw wat hij moest doen. Hij had de overhand in de kwalificatie, maar de snelheid van Lewis Hamilton was tijdens de race beter. Wat dat betreft moeten we eigenlijk terug naar het begin van dit artikel, want dat heeft namelijk met de afstellingkeuzes te maken. We zagen daardoor duidelijk meer overstuur bij Hamilton dan bij Russell. Voor de sport zou het echt goed zijn als we straks drie teams hebben die om de zege kunnen strijden."

We zijn benieuwd naar je mening over de artikelen van NU+ Formule 1. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van vijf minuten.