Met een sip gezicht sprak Sergio Pérez zondag na de Grand Prix van Spanje met de media. De Mexicaan moest in Barcelona twee keer plaatsmaken voor Max Verstappen, maar had er op gerekend dat hij die plek wel terug zou krijgen van de Nederlander. Een merkwaardige verwachting, gezien zijn plek binnen het team en de historie van Red Bull.

"Niet eerlijk", noemde Pérez de oproep van zijn team om voor een tweede keer aan de kant te gaan voor Verstappen. Red Bull vertelde hem daarbij dat de Nederlander op een andere strategie zat, wat altijd weer een even handig maar meestal ook betekenisloos argument is.

Pérez moest simpelweg aan de kant voor Verstappen, omdat de regerend wereldkampioen de primaire titelkandidaat is. Niets meer en niets minder. De uitvalbeurt van Charles Leclerc gaf de Nederlander een uitgelezen mogelijkheid om de WK-leiding over te nemen. Het zou onverantwoord geweest zijn om daar midden in de spannende strijd met de Ferrari-coureur geen gebruik van te maken.

"Checo moest een enorm lange stint rijden op de mediumbanden en de temperaturen in zijn auto liepen op", verdedigde teambaas Christian Horner de oproep aan zijn coureur na afloop. "Ze reden een verschillende race", verwees de Brit ook naar de wisselende strategieën.

Terwijl ze allebei in dezelfde race reden, die nog altijd draait om wie er het eerste bij de finish is. Als het aan Red Bull ligt, is dat normaal gesproken altijd Verstappen. Daarom moest Pérez ook meteen plaatsmaken toen bleek dat beide coureurs achter George Russell terechtkwamen. Zowel Pérez als Verstappen reed toen op de mediumband, in een nog redelijk vergelijkbare strategie.

Geen tactische uitspraak

De afgelopen jaren was het vooral Valtteri Bottas die in de positie van Pérez verkeerde. Ook de Fin had soms de illusie dat hij voor zijn eigen kansen vocht, en was oprecht gekwetst toen Mercedes-teambaas Toto Wolff hem een keer de "perfecte wingman van Lewis Hamilton" noemde. Het was inderdaad geen tactische uitspraak van de Oostenrijker, maar er was geen woord aan gelogen.

Red Bull heeft een geschiedenis met het fenomeen tweede coureur. De afgelopen jaren had Verstappen steeds teamgenoten die sowieso niet bij hem in de buurt kwamen, maar Daniel Ricciardo kon dat tot 2019 wel. Toen de Australiër doorkreeg in welke positie hij bij het team terechtkwam, koos hij voor de uitgang.

Webber moet voorvleugel afstaan

Twee coureurs kregen deze overduidelijke voorkeursbehandeling van Helmut Marko. Verstappen is nu duidelijk het speerpunt binnen het team, maar van 2009 tot en met 2013 was dat Sebastian Vettel. Die nam in zijn eerste jaar plaats naast Mark Webber.

De Australiër merkte in 2010 hoe de vork in de steel zat. Beide coureurs hadden tijdens de Britse Grand Prix van dat jaar één nieuwe voorvleugel. Toen die van Vettel stukging, haalden de monteurs doodleuk de vleugel van Webbers auto. Die liet zijn ongenoegen duidelijk blijken, won een dag later de race en zei daarna "niet slecht voor een tweede coureur" over de boordradio.

Webber had de gunfactor en deed tot de laatste race van dat jaar mee om de titel, maar toch rechtvaardigde Vettel uiteindelijk de voorkeursbehandeling. De Duitser pakte de titel, en was in de drie seizoenen die ze daarna nog samen bij Red Bull reden niet meer bij te houden voor Webber.

Verstappen rechtvaardigt de positie die hij binnen Red Bull geniet overtuigend. En dus krijgt ook de Limburger als eerste de nieuwe onderdelen. Dat bleek zondag nog. Het DRS-probleem waarmee de regerend wereldkampioen kampte, deed zich alleen voor op zijn auto. Verstappen beschikte namelijk over een paar nieuwe, lichtere onderdelen. Die zaten nog niet op de auto van Pérez.

De 32-jarige Mexicaan moet diep van binnen weten waar hij aan toe is bij Red Bull. Tweede coureur bij een topteam is soms een ondankbare taak, die enigszins wordt gecompenseerd; je beschikt in die positie namelijk wel over een goede auto. Alleen is het wel zaak dat Pérez op de juiste momenten het rempedaal weet te vinden.