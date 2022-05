Moeizaam maar bevredigend, zo voelde de overwinning van Max Verstappen zondag in Spanje. De nieuwe WK-leider in de Formule 1 profiteerde van een uitvalbeurt van Charles Leclerc, maar moest zelf alsnog hard aan het werk om de zege binnen te slepen.

"De eerste dertig ronden waren natuurlijk ronduit frustrerend", blikte Verstappen zondag terug op een race die wat de wat hem betreft twee gezichten had. Het ging al snel fout, met een schuiver in de achtste ronde en ritje door de grindbak.

"Dat verraste me echt, ik had echt niet het gevoel dat ik later remde of harder de bocht in ging", beschreef de Limburger de situatie. "Maar het was erg winderig vandaag, dus daar had het vast mee te maken. Gelukkig liep ik geen schade op. Toen ik het asfalt opstuurde, voelde de auto normaal."

Verstappen moest twee plaatsen prijsgeven door het moment en verloor leider Leclerc definitief uit het oog. Hij kon direct aansluiten achter het gevecht tussen George Russell in de Mercedes en teamgenoot Sergio Pérez.

"Sergio was zo vriendelijk om me erlangs te laten om zo George aan te vallen. Het was op dat moment al de bedoeling om twee verschillende strategieën te proberen", verklaarde Verstappen het plaatsmaken van zijn teamgenoot. Vanaf dat moment werd de Nederlander geconfronteerd met een volgend probleem.

"Toen ik achter George terechtkwam, stopte m'n DRS-systeem ermee. Dat was erg vervelend. Soms ging de achtervleugel halverwege het rechte stuk open, andere keren weer niet. Daardoor kwam ik iets van twintig ronden achter de Mercedes klem te zitten", vertelde Verstappen, die dacht dat hij zijn kans op de zege in rook op zag gaan.

'Wel vijftig keer op DRS-knopje gedrukt'

Na wat gemopper op de boordradio kreeg Verstappen van zijn team instructies over hoe hij zijn DRS-knopje moest gebruiken. Onnodig, vond de Nederlander.

"Ik kon wel terugschreeuwen op de radio, maar dat heeft niet zoveel zin. Ik ben niet achterlijk, als het lampje gaat branden en ik een piepje in mijn oor krijg, druk ik op de knop. Als het dan niet opengaat, is er duidelijk een probleem.", vatte hij de situatie samen.

"Op het rechte stuk drukte ik op een bepaald moment wel vijftig keer op de knop, maar er gebeurde niks. Ik heb alles geprobeerd. Ik ben voorzichtig over de kerbstones gegaan, extra hard over de kerbstones gegaan, heb iets later op het knopje gedrukt. Maar het werkte niet", somde hij op. "Als we deze achtervleugel op de auto hebben, zit daar gewoon een probleem. En dat moeten we oplossen"

Genieten van het gevecht met Russell

Ondanks dat Verstappen zijn hulpmiddel om in te halen maar moeizaam kon gebruiken, lukte het hem toch om in gevecht te raken met Russell. De op dat moment gefrustreerde Limburger haalde de Mercedes-coureur bijna in met een actie in de eerste bocht, maar de Brit beet fel van zich af.

"Dat gevecht zelf was erg leuk. Althans, nu ik er later op terugkijk", vertelde de regerend wereldkampioen. "Zeker dat ik hem aan de binnenkant pakte in bocht 1, hij aan de buitenkant bleef en ik vervolgens aan de buitenkant in bocht 3 terechtkwam. Dat was echt mooi", lachte Verstappen.

Er werd wel even door de stewards gekeken of Russell de Nederlander niet te ver naar buiten drukte, maar daarvoor werd de Engelsman niet bestraft. "Gelukkig niet", vond Verstappen. "Er was genoeg grip daar aan de buitenkant, dus het was prima. Als je zo aan de buitenkant zit, weet hij ook niet precies waar ik zit, dus dan is het lastig om ruimte te geven. Als ik hem was, had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan."

Ferrari heeft volgens Verstappen stap vooruit gezet

Het kantelpunt in de race was de uitvalbeurt van Leclerc, waardoor Verstappen opeens weer kans maakte op de zege. Door die binnen te slepen, nam hij de leiding in de WK-stand over. De Red Bull-coureur staat nu zes punten voor op zijn titelrivaal.

Voor Verstappen is het lastig te zeggen wie nu over de betere auto beschikt. "Ze hadden een sterk weekend, en wij moeten onszelf echt verbeteren. Zeker ons tempo in de kwalificaties. Maar of Ferrari nu echt voorligt, weet ik niet. Zeker toen ik eraf schoot, was ons tempo niet meer met elkaar te vergelijken. Maar ze hebben een stap gezet, dat weet ik wel."

'Geen perfect weekend'

Voor Red Bull is het allereerst belangrijk om af te rekenen met de kleine problemen die het team steeds treft. "Het was natuurlijk geen perfect weekend, zo met het DRS dat niet werkte, al kan het team kan daar echt wel op reageren", vond Verstappen.

Consistent zijn en weinig fouten maken is volgens de wereldkampioen nu het belangrijkste. "Maar we zijn niet uitgevallen, in tegenstelling tot anderen", wees hij op Ferrari. "En je ziet hoe bepalend dat kan zijn in het kampioenschap."