Max Verstappen is voorzichtig in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Spanje. De Nederlander kon de afgelopen races op het ijzersterke racetempo van zijn Red Bull rekenen. Normaal gesproken is dat zondag in Barcelona weer het geval, tenzij een vondst van Ferrari goed uitpakt.

"Mijn banden gaan naar de maan", was de boodschap die Charles Leclerc vrijdag overbracht naar de Ferrari-pitmuur. Tijdens een langere run op mediumbanden vertoonde de auto van de WK-leider dezelfde problemen die hem in de afgelopen races steeds de zege kostten: ze sleten te snel, waardoor de rondetijden opliepen.

Dat was na de training dan ook terug te zien in de berekeningen van de racepace, het tempo dat een coureur in de Grand Prix naar verwachting op het asfalt kan leggen. Verstappens ronden op de mediumbanden waren veel beter dan die van de Ferrari.

Het team van Leclerc is daarna aan de slag gegaan. Op de avond en in de nacht na de vrije trainingen kunnen de technici het verschil maken. Alle data van de twee sessies worden geanalyseerd om te zien wat er beter kan.

Max Verstappen heeft in Barcelona geen hogere topsnelheid dan de Ferrari's. Foto: Getty Images

Reservecoureur heeft overuren gedraaid in simulator

De updates die Ferrari had meegebracht naar Spanje vormden hierin een extra element, wat nog meer zoekwerk naar de juiste afstelling met zich meebracht. Een van de reservecoureurs van Ferrari (Antonio Giovinazzi of Antonio Fuoco) heeft overuren gedraaid in de simulator in Maranello om tot een betere afstelling te komen.

"We hebben iets gevonden. Ik hoop dat het helpt", verklapte Leclerc na afloop van de kwalificatie. In de derde vrije training reed de Monegask samen met teamgenoot Sainz een vrij ongebruikelijke long run op de zachte banden. Die rondetijden zagen er inderdaad een stuk beter uit dan die op vrijdag. Dat was Verstappen ook opgevallen: "Ik denk wel dat ze sterk gaan zijn morgen."

Verstappen beschikt in Barcelona niet over hoge topsnelheid

Verstappen weet dat de banden een cruciale rol gaan spelen, ook omdat een ander sterk punt van zijn Red Bull dit weekend ontbreekt. De topsnelheden van de Ferrari en de auto van de regerend wereldkampioen liggen in Barcelona vrijwel gelijk. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is met de lange doordraaiers een downforcebaan bij uitstek, dus iedereen heeft de grootste achtervleugels op de auto zitten.

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht daarom een bandensteekspel. "Het wordt fascinerend", blikte de Brit vooruit. Hij stipte aan dat Leclerc een extra setje softs over heeft gehouden omdat de WK-leider Q2 doorkwam op gebruikte banden. "Dat wordt interessant. Strategisch wordt het een boeiende race."

Max Verstappen praat na met Charles Leclerc. Foto: Getty Images

Cruciaal voor Ferrari dat updates goed uitpakken

Vooral voor Ferrari wordt het een cruciale Grand Prix. Na weken wachten en gezeur over en weer met Red Bull over updates zijn de nieuwe onderdelen er dan eindelijk. Op de auto zit een nieuwe achtervleugel, de sidepods zijn aangepast en er is een compleet nieuwe vloer onder gemonteerd.

Als nu blijkt dat dit niet voldoende uitricht tegen Verstappen, dan beginnen de zorgen in Maranello wel toe te nemen. De afgelopen weken wist hij Leclerc steevast af te troeven in de races, juist doordat de banden zo veel langer meegaan op de Red Bull.

Een herhaling in Barcelona zou betekenen dat de RB18 echt een fundamenteel voordeel in huis heeft, en dat Verstappen ook de komende paar races de grote favoriet is. Daarom is bandenkiller Barcelona, onder tropische omstandigheden, zondag de ultieme graadmeter voor de rest van het seizoen.