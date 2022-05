Voor Max Verstappen is het te verklaren waarom Ferrari snel was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Om Mercedes maakt hij zich nog geen zorgen. Toch is het volgens de Nederlander wel zaak dat het kwalificatietempo van zijn Red Bull snel verbetert, zei hij zaterdag in reactie op zijn tweede startplek in Barcelona.

Verstappen en rivaal Charles Leclerc deden allebei maar één poging in het slotdeel van de kwalificatie en die verliep beter voor de WK-leider van Ferrari. De Monegask was drie tienden sneller en Verstappen was niet verbaasd.

"Daar kunnen we nu niet zoveel aan doen", zei Verstappen. "Uiteindelijk hadden we geen topbalans dit weekend, al was het in de kwalificatie wel beter. Maar je moet wel bedenken dat zij updates hadden en wij niet. Ze zijn het hele seizoen al snel over één ronde, dus als je ook nog wat tijd wint met updates, dan is dit redelijk normaal."

Op de Grand Prix van Emilia-Romagna na werd Verstappen in alle kwalificaties dit seizoen afgetroefd. Dat gebeurde in Miami na een eigen foutje, maar vaak genoeg was Ferrari simpelweg sneller.

"Ze stonden er al vaak voor dit jaar", stelde Verstappen ook vast. "Het wordt dus zaak dat we genoeg updates mee gaan brengen de komende races, zodat we in ieder geval een stap kunnen maken over één ronde. Daarin moeten we echt nog wat winnen."

Top tien kwalificatie 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.18,750

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,323

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,416

4. George Russell (Mercedes): +0,643

5. Sergio Pérez (Red Bull): +0,670

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,762

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,858

8. Kevin Magnussen (Haas): +0,923

9. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,547

10. Mick Schumacher (Haas): +1,618

Nog geen zorgen om Mercedes

Verstappen beschikte in Barcelona wel over een iets lichtere auto, maar volgens de Limburger gaat Red Bull in kleine stapjes naar het streefgewicht van 798 kilo. Dat zijn te kleine stapjes om het echt te merken.

Andere teams, waaronder Mercedes, pakten groter uit dit weekend. George Russell en Lewis Hamilton strijden nog niet mee om pole, maar ze komen dichterbij.

Verstappen maakt zich over de zilveren auto's nog geen zorgen. "Uiteindelijk staan ze er nog achter, dus nee. Het is ook logisch dat ze deze stap zetten, want ze hadden grote problemen. Als je een betere balans in de auto krijgt en minder last van porpoising hebt, dan pak je meteen een paar tienden."

'Zag er vanmorgen goed uit bij Ferrari'

Normaal gesproken knokt de Nederlander zondag dus met Ferrari om de overwinning. Er wordt een loeihete dag voorspeld in Spanje, dus de race zal vooral draaien om banden sparen. Dat was de afgelopen twee races het sterke punt van de Red Bull.

"Gisteren zag het er bij ons ook goed uit, maar daar denk ik nu wel anders over", blikte Verstappen vooruit. Leclerc liet eerder al weten dat Ferrari 'iets' had gevonden in de afstelling, wat de Italianen in de derde vrije training uitprobeerden.

Dat ging goed, viel ook de regerend wereldkampioen op: "Het zag er vanmorgen wel sterk uit bij hen. Volgens mij hebben ze wel wat snelheid gevonden." Zowel Leclerc als teamgenoot Sainz reed inderdaad een sterke reeks ronden. Dat deden ze weliswaar op de zachte banden, maar volgens Verstappen is dat representatief voor de race.

"Het komt ook terug over één ronde", zei de Limburger. "Dus ze hebben duidelijk wat snelheid gevonden. Ik verwacht wel dat ze sterk zullen zijn in de race."

Max Verstappen in actie in de kwalificatie. Max Verstappen in actie in de kwalificatie. Foto: Getty Images

Banden goedhouden wordt cruciaal in bloedhete race

De vraag is nu hoe Verstappen de race zondag gaat aanpakken. Vanaf de tweede plaats heeft hij een goede kans om Leclerc in de eerste bocht de leiding afhandig te maken. "Als ik daarvoor de kans krijg, dan ga ik er wel voor", zei hij alvast. "Maar verder wordt het in deze hitte vooral belangrijk om de banden goed te houden. Dat wordt echt cruciaal. Dus het wordt ook wel zaak dat ik niet achter iemand klem kom te zitten."

Het enige puntje van zorg was het DRS-probleem waardoor Verstappen zaterdag werd geplaagd. In zijn laatste poging in de kwalificatie wilde de vleugel niet openklappen. Het kwam hem bekend voor. "We hebben dit probleem al heel vaak gehad, ook vorig jaar al. In Zandvoort bijvoorbeeld, maar ook in heel veel trainingen. Uiteindelijk is het altijd wel makkelijk te verhelpen."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.