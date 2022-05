Met een verklaring van de FIA leek een rel tussen het Red Bull van Max Verstappen en Aston Martin vrijdag in de kiem gesmoord, maar het kopieergedrag kan nog een staartje krijgen. Was het goed afkijkwerk of regelrechte diefstal? Alle ingrediënten voor een detectivedrama zijn aanwezig.

Vanaf het moment dat de flink aangepaste Aston Martin AMR22 donderdag voor het eerst te zien was, ging het balletje rollen. De nieuwe sidepods, de vloer en alle aerodynamische elementen die eraan vastzitten lijken wel erg sterk op wat Red Bull op de auto heeft zitten.

Nu is 'beter goed gejat dan slecht bedacht' een gevierd motto in de Formule 1, maar van letterlijk jatten is meestal geen sprake. De vraag of dat nu wel het geval is, moet nog worden beantwoord. Maar zet alle facetten op een rij, en Aston Martin heeft de schijn tegen.

Het team heeft al een reputatie op dit gebied In 2020 onthulde het bij de seizoensstart doodleuk een vrijwel exacte kopie van de Mercedes waarmee Lewis Hamilton in 2019 nog wereldkampioen werd. En het kwam er zo goed als mee weg. De FIA wist het team alleen te pakken op gekopieerde koeling van de achterremmen, die (uiteraard) een-op-een van Mercedes waren overgenomen. Teameigenaar Lawrence Stroll ging bizar genoeg nog zover dat hij een videoboodschap opnam waarin hij uithaalde naar iedereen die zijn team beschuldigde van illegale praktijken.

Ongeduldige teameigenaar Diezelfde Stroll - de vader van Lance - wil zijn team graag vooraan de startgrid zien. De steenrijke Canadees is een man op wie je gerust het stempel 'gewend aan succes' kunt drukken, dus van veel geduld is geen sprake. Tel dat op bij de recente slechte prestaties van Aston Martin en de vraag is gerechtvaardigd hoever de technische afdeling wil gaan om de baas tevreden te stellen.

Aston Martin winkelde recent flink bij Red Bull Racing Zo nam het in de afgelopen winter onder meer hoofd aerodynamica Dan Fallows over. Red Bull liet hem met frisse tegenzin gaan, omdat Fallows volgens Helmut Marko een "disproportioneel hoog salaris" werd geboden. Maar Fallows was niet de enige: er vertrokken in totaal zeven medewerkers van Red Bull naar Aston Martin.

Aston Martin begon verkeerd Voor alle teams waren de auto's van 2022 een grote puzzel, die niet door iedereen even goed is opgelost. De Red Bull is op dit moment normaal gesproken de snelste auto op de grid, terwijl Aston Martin er tot dusver niet aan te pas komt. Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack was er "enige flexibiliteit ingebouwd in het ontwerp", om snel te kunnen reageren op succesvolle vondsten van anderen. Van Red Bull bijvoorbeeld. Lekker makkelijk ook, omdat updates duur zijn en iedereen zich aan een budgetlimiet moet houden.

'Kennis in het hoofd meenemen is eerlijk'

De grote vraag is nu of Aston Martin de Red Bull extreem goed heeft bestudeerd en de wagen simpel goed heeft nagemaakt. De FIA gaat er vooralsnog van uit dat sprake is van dat laatste, maar Marko en teambaas Christian Horner van Red Bull zijn niet overtuigd.

De mogelijkheid dat Aston Martin letterlijk over het ontwerp en alle data van de Red Bull beschikt, wordt niet helemaal uitgesloten. "Het is geen toeval dat een paar mensen van ons afgelopen winter en aan het begin van dit seizoen zijn overgestapt naar Aston Martin", zei Horner vrijdag.

Horner vindt het prima als medewerkers die van team wisselen ideeën in hun hoofd meenemen naar een nieuwe werkgever. "Dat is hun kennis, dus dat is eerlijk. Maar als er letterlijk data met ons intellectueel bezit worden meegenomen, dan is dat onacceptabel. We steken daar miljoenen in, daar kun je iemand voor veroordelen."

De overeenkomsten zitten vooral tussen de voor- en achterwielen. De vorm van de sidepods en de rand van de vloer zijn vrijwel gelijk. Foto: Getty Images

FIA trok zelf aan de bel bij Red Bull

Het was de FIA zelf die aan de bel trok bij Red Bull. Steekproefgewijs werd bij Aston Martin gekeken naar de updates die het team had voorbereid voor de Grand Prix van Spanje. Horner kreeg een telefoontje dat er een auto was aangetroffen die wel erg op de Red Bull RB18 leek. "De FIA wilde weten wie recent bij ons waren vertrokken. Toen gingen de alarmbellen wel af."

Horner kijkt ook naar de FIA, die alle data, software en ontwerpen die teams gebruiken controleert, dus ook of ze niet bij andere teams opduiken. "Het is hun taak om daarbovenop te zitten", zei de Brit.

De FIA deed inderdaad onderzoek, maar concludeerde na bestudering van alle informatie dat Aston Martin zich aan de regels had gehouden. Zo mogen foto's niet letterlijk omgezet worden in zogenoemde CAD-ontwerptekeningen en mag er geen sprake zijn van overdracht van intellectueel bezit tussen teams.

Daarvan was volgens de handhavers geen sprake. "Maar ontwerpen mogen wel beïnvloed worden door die van de concurrentie, dat is altijd zo geweest in de Formule 1", liet de FIA in een verklaring weten.

Christian Horner in de pitbox in Barcelona. Christian Horner in de pitbox in Barcelona. Foto: Getty Images

'Wel degelijk informatie gedownload'

Maar Red Bull vertrouwt het zaakje nog niet. Marko zei vrijdag tegenover Duitse media dat er wel data van zijn ontwerpafdeling zijn gedownload. Horner wilde niet verdergaan dan dat hij "niet wil onthullen" hoe zijn team bezig is met bepaalde individuen.

Technisch directeur Andrew Green van Aston Martin reageerde vrijdag op die beschuldigingen. "Ik weet niet waar ze het over hebben. We hebben van niemand data ontvangen. De FIA heeft het grondig onderzocht en iedereen gesproken. Het was een compleet onafhankelijke ontwikkeling. Deze auto werd halverwege vorig jaar al ontworpen. Toen was het Red Bull-personeel er nog niet."

Voorlopig is Aston Martin dus nog veilig, maar als Red Bull beet krijgt in de zoektocht, dan volgen er maatregelen. Als Racing Point kreeg het team in 2020 een boete van 400.000 euro en en vijftien punten in mindering. Dat ging alleen om remkoeling.

Dat stelt nog weinig voor in vergelijking met de boete die McLaren kreeg als gevolg van 'spygate' in 2007. Toen bleek het Britse team in het bezit van het volledige ontwerp van de auto van concurrent Ferrari. De straf: een boete van 100 miljoen dollar en verwijdering uit het constructeurskampioenschap van 2007.