Max Verstappen kwam vrijdag met zijn Red Bull RB18 twee keer in actie in Spanje. Om te zien hoe de dag voor de regerend wereldkampioen verliep, zetten we alle relevante cijfers op een rij en vergelijken we die met de tijden van zijn belangrijkste concurrenten. Zo verliep de dag van Verstappen in Barcelona.

Eerste vrije training

De eerste training voor Verstappen begon met twee runs op de harde banden, waarvan de snelste ronde die hij klokte een 1.21,876 was. Deze runs leken vooral bedoeld om te kijken hoe de balans was en hoe de gewichtsbesparing aan de auto uitpakte. Verstappen was op 'hard' wel sneller dan Charles Leclerc, want die kwam op dat rubber niet verder dan een 1.22,764.

Na deze runs stapte Verstappen over op de softbanden. Daarop was hij meteen snel: na zijn ronde uit de pits klokte de Nederlander een 1.20,164.

Die tijd verhield zich als volgt tot de concurrentie Leclerc: 1.19,828

Sainz: +0,079

Verstappen: +0,336

Russell: +0,762

Lange runs op de softbanden

Na de pogingen om een snelle tijd te zetten, richtten zowel Verstappen als de beide Ferrari-coureurs zich op een reeks ronden op de softbanden. Alledrie klokten ze vijf representatieve ronden, waaruit de volgende gemiddelden naar voren kwamen.

Racepace op softbanden Verstappen: 1.25,897

Leclerc: 1.25,670

Sainz: 1.25,636

Uit deze simulaties is nog niet enorm veel af te leiden, omdat de baan in de eerste training nog vrij 'groen' is, wat inhoudt dat er nog weinig rubber op ligt. Daarnaast is altijd onbekend met hoeveel brandstof en in welke motorstand de teams rijden. Daarom zijn de long runs op de mediumbanden in de tweede vrije training representatiever.

Max Verstappen onderweg op de softbanden in Barcelona Max Verstappen onderweg op de softbanden in Barcelona Foto: Getty Images

Tweede vrije training

De tweede training vertelde een ander verhaal, en dan vooral over de racesnelheid die Verstappen neer wist te leggen. De Nederlander was op mediumbanden flink sneller dan WK-leider Leclerc.

Mercedes bleek in dit opzicht een partij om rekening mee te houden, al is een slag om de arm noodzakelijk: in Miami had het team van Hamilton en Russell ook een goede vrijdag, maar zakte het tempo vervolgens in.

Gemiddelde rondetijd racesimulaties op medium Verstappen: 1.26,0

Leclerc: 1.26,6

Hamilton: 1.26,5

Russell: 1.26,6

Conclusie

De laatste twee races was Verstappen ijzersterk op de mediumbanden, en ook in Barcelona - dat bekend staat als zwaar voor de banden - had de Nederlander dat weer goed voor elkaar.

Er zijn een paar mitsen en maren. Op softbanden kwam de Red Bull duidelijk minder uit de verf, wat Verstappen ook was opgevallen. Dus zijn team kan misschien iets van het racetempo prijsgeven om in de kwalificatie sneller te zijn. Inhalen is lastig in Barcelona, dus de startpositie is belangrijk.

Daarnaast is het nog de vraag in hoeverre Ferrari zich in de kaarten liet kijken. De auto van de Italianen was flink aangepast, veel meer dan de Red Bull. Dus het zou niet vreemd zijn als Leclerc en Sainz stappen gaan zetten na een avond data analyseren en werk in de simulator.

Maar Verstappen was vrijdag op de belangrijke mediumbanden de benchmark in Barcelona, dat heeft hij alvast binnen.

Tijdschema GP Spanje Derde vrije training: zaterdag 13.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 16.00 uur

Race: zondag 15.00 uur

