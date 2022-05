Carlos Sainz probeerde donderdag een discussie op gang te brengen over de langetermijngevolgen van het rijden in de huidige Formule 1-auto's. Die zijn zeer stijf geveerd en stuiteren soms flink. Ongezond, vindt de Spanjaard. Maar hij vond weinig collega's aan zijn zijde.

Uitgerend zijn eigen teamgenoot Charles Leclerc haalde zijn schouders op. "Ja, ik voel het gewoon niet, voor mij rijden deze auto's hetzelfde als vorig jaar", verklaarde de Monegask. "Maar Carlos heeft er wel last van, dus als dat zo blijft, moet er wel naar gekeken worden."

Sinds het begin van het seizoen gaat het bij veel teams over porpoising, het aerodynamische gestuiter op de rechte stukken. Daar hebben veel teams last van, maar het is niet de enige reden voor de zorgen van Sainz. De huidige auto's hebben een extreem lage afstelling nodig om echt goed te functioneren. Daarom zijn ze spijkerhard geveerd, en dat maakt het oncomfortabel.

"Ferrari kan het probleem van Carlos simpel oplossen door de auto wat hoger af te stellen", lachte Max Verstappen. "Het is geven en nemen, want de auto wordt er sneller van als-ie laag boven het asfalt hangt. Dus dat doet iedereen", ging de regerend wereldkampioen er serieuzer op in.

Verstappen voelt niet dat hij meer hersteltijd nodig heeft na een race in de huidige auto's. "Als je een goede masseur hebt, hoeft dat niet", was hij duidelijk. De Nederlander maakte de vergelijking met andere fysiek zware sporten. "Dan hebben wij echt nog geluk hoor."

'Kijken wel hoe iedereen er over vijftig jaar aan toe is'

Sebastian Vettel vindt ook dat elke sport zijn effect heeft op het menselijk lichaam. "Het klopt wel, wat wij doen kan nooit goed zijn voor je ruggengraat. Maar je moet er zelf voor zorgen dat je dit zoveel mogelijk voorkomt."

"Dat kan deels wel en deels niet", ging de Duitser verder. "We kijken wel hoe iedereen er over vijftig jaar aan toe is", besloot hij lachend.

Toch waren er ook coureurs die zich in de zorgen van Sainz konden vinden. George Russell, die met de Mercedes een van de meest stuiterende auto's van het veld heeft, maakte een vergelijking met klassieke voetballen.

"Voorheen speelden ze met zo'n zware bal met een veter erin. Onderzoek wees uit dat dat niet goed voor je was. Dus hebben ze het aangepast. De Formule 1 is het toonbeeld van innovatie, dus het moet bij ons ook beter kunnen. Ik zou niet weten waarom niet."

George Russell in Barcelona.

Zwaarder voor langere coureurs

Russell klaagde na de Grand Prix van Emilia-Romagna over rib- en rugklachten, die het gevolg waren van een race lang stuiteren in de Mercedes. De Brit is een van de langere coureurs op de grid. Dat geldt ook voor Nicholas Latifi.

"Het kan op de lange termijn echt wel een slecht effect hebben op je rug en ruggengraat", vond de Canadees. "Zeker een lange coureur als ik zit al aardig klem en anatomisch niet helemaal correct in de auto. Dus wat Carlos aanhaalt, kan iets om over te praten zijn."

Maar de eveneens lange Esteban Ocon trok weer een andere vergelijking. "Ik za eerder deze weekt in een kart en ik was eigenlijk vergeten hoe hard die zijn. Daar heb ik tien jaar competitief in gereden. In vergelijking daarmee zijn de Formule 1-auto's echt heel comfortabel."

Minardo van Alonso had geen stuurbekrachtiging

Fernando Alonso dacht even terug aan de Minardi waarmee hij in 2001 debuteerde. "Dat was echt geen pretje om mee te rijden. Die auto had niet eens stuurbekrachtiging", herinnerde hij zich.

"Ik heb dan ook niet het idee dat deze auto's fysiek te zwaar zijn", reageerde hij op de zorgen van zijn landgenoot. "Indycar is echt nog veel zwaarder. Het langeafstandsracen ook. Ik weet nog dat ik bij Toyota een stoeltje moest delen met mijn collega-coureurs. Dat was niet echt prettig", ging de Spanjaard verder. "En ik brak met karten elk jaar twee ribben. Dus wat we nu hebben, is echt comfortabel genoeg."

Fernando Alonso in zijn Minardi in 2001.

'Meest veeleisende auto's waarmee ik heb gereden'

Volgens Valtteri Bottas zijn de huidige auto's wel de meest veeleisende waarmee hij tot nu toe gereden heeft. "Je hebt wel wat langer herstel nodig, maar daar went het lichaam maar aan."

Bottas sloot af met zijn kenmerkende Finse nuchterheid. Hij dacht terug aan een kwalificatie in Melbourne in 2015. De toenmalige Williams-coureur zat verkeerd in zijn auto en kreeg ernstig last van zijn wervelschijven.

Na een ziekenhuisbezoek miste Bottas de volgende dag de race. "Sindsdien is mijn rug toch al naar de klote, dus het maakt voor mij niet zo veel meer uit."

Tijdschema GP Spanje Eerste vrije training: vrijdag 14.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 17.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 13.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 16.00 uur

Race: zondag 15.00 uur

