In het dorpje Montmeló nabij Barcelona staat dit weekend de Grand Prix van Spanje op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de zesde race van het seizoen.

Het blijft dit weekend zeer waarschijnlijk droog en de zon zal volop schijnen. Vrijdagmiddag wordt het 27 graden, in het weekend is het nog een graadje warmer. De wind waait vanuit het zuiden en is veelal matig van kracht.

Niet alleen buiten de baan is het warm: door de zon stijgt de temperatuur van het wegdek 's middags richting 50 graden.

De eerste vrije training begint vrijdag om 14.00 uur en om 17.00 uur volgt de tweede vrije training. Zondag om 15.00 uur begint de race.