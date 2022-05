Drie races op rij haalde Max Verstappen WK-leider Charles Leclerc in op het rechte stuk, en legde zo beslag op de overwinning. De regerend wereldkampioen profiteerde twee keer van de hoge topsnelheid van zijn Red Bull op Imola, en in Miami lukte het de Limburger weer. Toch gaat Ferrari geen bochtensnelheid opofferen om de auto sneller te maken op de rechte stukken.

"Dat zijn we niet van plan nee", was Carlos Sainz donderdag stellig. "We hebben onze simulaties en die zijn vooral gericht op zo snel mogelijk de bocht om gaan", legde de Spanjaard uit in Barcelona, waar zondag de Grand Prix van Spanje wordt verreden.

Ferrari, dat in beide kampioenschappen nog bovenaan staat, komt in Spanje met een verbeterde auto aan de start. Maar die updates zijn er niet op gericht om het verschil in topsnelheid, dat in Miami wel 10 kilometer per uur was, te dichten. De Ferrari is gericht op het bochtenwerk, en dat blijft zo.

"We gaan onze focus niet te veel verleggen omdat Red Bull te snel is op de rechte stukken", liet Sainz weten. "Als we dat doen, worden we over een hele ronde langzamer", stelde de Ferrari-coureur. "Voorlopig werkt het nog prima zoals het nu gaat."

'Red Bull heeft meer updates gehad'

Na afloop van de Miami Grand Prix stelde Ferrari-teambaas Mattia Binotto dat Red Bull momenteel een voorsprong heeft op het Italiaanse team, omdat het team van Verstappen al veel meer geld heeft besteed aan updates. Hoewel Red Bull-topman Helmut Marko dat tegensprak, blijft Sainz bij de lezing van zijn teambaas.

"Red Bull heeft waarschijnlijk wel meer updates gehad", beaamde hij de woorden van Binotto. "En nog altijd hadden wij de in Miami hele eerste startrij in handen en deden we mee om de overwinning, na vijf races waarin zij zich echt al ontwikkeld hebben. Wij hebben echt nog geen updates gehad tot nu."

Maar hoewel Ferrari nog de nodige middelen achter de hand heeft om de auto te verbeteren, weet Sainz niet zeker of zijn team het verschil in snelheid met vooral Verstappen nog kan dichten. "Je weet dat Red Bull waarschijnlijk het sterkste team in de pitststraat is. Ze zijn de regerend kampioenen. Dus we gaan nu vol aan de slag met het ontwikkelen van de auto en moeten dan maar zien of het genoeg is."

Sainz ziet geen patroon in bandenslijtage

Het fundament van de laatste drie zeges van Verstappen (inclusief een sprintrace) werd gelegd door de manier waarop de Red Bull met de medium banden omging. Terwijl de Nederlander op de gele banden snel was, kreeg Leclerc en in Miami ook Sainz op dat rubber te maken met flinke slijtage.

"Maar we zagen in Australië nog dat Charles juist minder last had van bandenslijtagen dan de Red Bulls", herinnerde Sainz zich. "De twee races erna waren de rollen omgedraaid. Ik denk dat het erg van het circuit afhangt. Hopelijk helpen onze updates daarbij. Maar het zit zo dicht bij elkaar dat ik echt nog geen patroon zie."

Elke gefinishte race op het podium

Sainz werkt nog hard aan het dichten van de achterstand die hij met name opliep door twee vroege uitvalbeurten in Australië en Emilia-Romagna. De Spanjaard in Italiaanse dienst heeft net iets meer dan de helft van de punten van zijn teamgenoot Leclerc (53 om 104).

"Die uitvalbeurten in Australië en Imola doen natuurlijk wel pijn in de WK-stand, maar er zijn ook nog zeventien races om het weer goed te maken.", bleef Sainz positief. "Dankzij de updates die we hier in Spanje hebben, kan ik hopelijk de auto een beetje meer afstellen zoals ik graag wil."

De voormalige teamgenoot van Verstappen zag nog een lichtpuntje, dat hij enigszins deelt met de regerend wereldkampioen. Die won elke race die hij dit seizoen finishte. "En ik ben elke race die ik finishte op het podium gekomen.", zei Sainz. "En dat ondanks dat ik niet helemaal blij ben met de auto."

Winnen is geen obsessie

De Ferrari-coureur debuteerde naast Verstappen in 2015, bij Toro Rosso. De Nederlander won sindsdien al 23 races. Sainz moet zijn eerste overwinning nog pakken. Van een obsessie is volgens de 27-jarige coureur geen sprake.

"Ik ben niet ongeduldig", stelde hij. "Ik wil het natuurlijk graag, maar ik wil het al sinds mijn debuut. Dus ik kan nog wel even langer wachten. Het zou natuurlijk wel geweldig zijn om het hier in Spanje voor eigen publiek te doen", mijmerde Sainz.

"Daar droom ik ook van. Maar ik droomde eerder al van Formule 1-coureur worden. Dat is uiteindelijk gelukt. Ik droomde ook van Ferrari-coureur worden. Ook dat heb ik bereikt. Nu droom ik van winnen en het verleden heeft me dus geleerd dat het uiteindelijk kan gebeuren."

