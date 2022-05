Op Circuit de Barcelona-Catalunya staat dit weekend de Grand Prix van Spanje op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt vooruit op de zesde race van het seizoen.

Ieder jaar nemen de teams veel updates mee naar Barcelona en ook dit seizoen lijkt wat dat betreft geen uitzondering te zijn. Wat maakt deze baan daar zo geschikt voor?

"Barcelona is een baan waar veel data aanwezig is voor de teams, ze hebben hier heel vaak gereden. Er is veel bekend over het circuit zelf en het is een baan dat eigenlijk alle typen bochten heeft en waar veel neerwaartse druk nodig is."

"Afgezien van bocht 10 is Barcelona redelijk hetzelfde gebleven de laatste jaren en het asfalt is niet veranderd sinds er begin dit seizoen nog is getest. Daardoor heb je een heel goede referentie en zogenaamde baseline data, wat weer helpt met correlatie. De teams willen dat de data uit de simulator overeenkomt met wat er op de baan gebeurt en wat dat betreft kent dit circuit geen geheimen."

"We zien dit seizoen vanwege de budgetcap dat teams niet heel erg happig zijn om updates mee te nemen. Eigenlijk wordt dat pas gedaan als een team zeker weet dat de updates ook daadwerkelijk werken. Barcelona is daar de uitgelezen kans voor, omdat het circuit dus heel bekend terrein is."

De lay-out van Circuit de Barcelona-Catalunya. De lay-out van Circuit de Barcelona-Catalunya.

Over die budgetcap gesproken. Zijn er teams die daar dit jaar nog in de problemen door gaan komen?

"Teams mogen in principe ongelimiteerd onderdelen produceren. Alle onderdelen worden genummerd en deze worden van het budget afgeschreven als deze worden ingezet of vervangen."

"Dat betekent dat teams die dit jaar veel schade rijden, automatisch wat minder te besteden hebben. Carlos Sainz is natuurlijk al een aantal keer gecrasht en zeker die crash in Miami was niet goedkoop. Hij klapte in een betonnen muur en dat richt altijd veel schade aan."

"Uiteindelijk is het wel zo dat de productiekosten van een onderdeel relatief klein zijn ten opzichte van de kosten die eraan verbonden zijn om het geheel te ontwikkelen. Denk aan de kosten van het ontwerp, testen in CFD, tijd doorbrengen in de windtunnel en de simulator. Al die zaken bij elkaar maken Formule 1 heel kostbaar."

Nyck de Vries gaat vrijdag in de eerste vrije training voor het eerst meedoen aan een sessie in de Formule 1. Gaat het lang duren voor hem om te wennen aan deze auto's?

"Nee, dat denk ik niet. Dat Nyck een training voor Williams mag rijden is fantastisch nieuws, want hij heeft zijn sporen echt wel verdiend in de autosport. Hij is Formule 2-kampioen geweest en de regerend wereldkampioen in de Formule E. Hij heeft heel veel simulatorwerk verricht voor het Mercedes F1-team en doet dat nog steeds."

"Door zijn vele simulatorwerk is hij volledig op de hoogte van hoe deze auto's werken en hoe hij ze moet rijden. Ik kijk er heel erg naar uit om hem in actie te zien en het is meer dan verdiend dat hij deze kans krijgt."

Nyck de Vries stapt vrijdagochtend in bij Williams en verkende een dag eerder op de fiets al het circuit. Nyck de Vries stapt vrijdagochtend in bij Williams en verkende een dag eerder op de fiets al het circuit. Foto: Getty Images

Zelf heb je tegen hem geracet in het World Endurance Championship toen hij voor Racing Team Nederland reed. Is je te toen nog iets aan hem opgevallen?

"Hij was fenomenaal snel over één ronde. Het is een complete coureur en kan ook slim en bekeken een race rijden. Dit is belangrijk omdat je in de huidige Formule 1-auto’s niet constant iedere ronde op de limiet kan rijden vanwege brandstofverbruik en bandenslijtage."

"Ik denk dat hij een fantastische toevoeging zou zijn op de grid. Vanwege zijn ervaring bij Mercedes verwacht ik dat hij relatief snel op snelheid zal zijn. Het is vooralsnog slechts één vrijdag, maar wie weet kan het tot meer leiden."

151 De Vries test voor Williams: hoe dicht zit hij tegen F1-stoeltje aan?

Tot slot, de Grand Prix van Spanje zal ongetwijfeld weer een tweestrijd tussen Red Bull en Ferrari gaan worden. Welk team heeft hier op voorhand de beste papieren?

"Als je logisch naar het circuit kijkt lijkt de Ferrari hier op voorhand beter te zijn dan de Red Bull. Barcelona is het eerste circuit op de kalender dit jaar waar je echt veel neerwaartse druk nodig hebt en dat heeft de Ferrari meer."

"Dat gezegd hebbende: de bandenslijtage van de afgelopen races bij Ferrari zal ze zorgen baren en is eigenlijk een beetje paradoxaal, want normaal helpt meer neerwaartse druk tegen slijtage. In Miami konden ze het asfalt nog de schuld geven en wellicht hadden in Imola de weersomstandigheden ermee te maken, maar er zijn veel onderhuidse dingen die je kunt doen met de vering en schokdempers om slijtage te verbeteren."

"Het managen van banden is echter lastig in Barcelona. In bocht 3 heb je die lange rechterdoordraaier, die is onwijs afstraffend voor de linker voorband. Het is voor een coureur heel lastig om die band te sparen, tenzij je enorm veel snelheid opoffert. En daarna volgt natuurlijk direct opnieuw een lange rechterbocht. Of Ferrari dit weekend het snelst gaat zijn zal afhangen van hoe zij hun banden onder controle gaan houden. De rest van het pakket zou hier in theorie beter dan de Red Bull moeten zijn."

We zijn benieuwd naar je mening over de artikelen van NU+ Formule 1. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van vijf minuten.