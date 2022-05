Nyck de Vries maakt vrijdag zijn debuut tijdens een Grand Prix-weekend in de Formule 1. In de Williams van Alexander Albon mag de Nederlander laten zien wat voor snelheid hij in de tank heeft. NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt legt uit hoe dicht De Vries tegen een vast stoeltje in de F1 zit.

