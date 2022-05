De Grand Prix van Spanje is traditiegetrouw de race voor updates aan de Formule 1-auto's en dat zal tijdens de editie van komend weekend niet anders zijn. Bij vrijwel alle teams worden nieuwe onderdelen verwacht. Dit zijn de verwachtingen in Barcelona.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto wond er na de Grand Prix van Miami geen doekjes om: Ferrari moet zich gaan verbeteren om de snellere Red Bull het hoofd te bieden.

Dat de Italianen wat in de pijplijn hebben, werd vrijdag bevestigd. Op het circuit van Monza werd een zogeheten filmdag gebruikt om wat nieuwe onderdelen aan de tand te voelen. Dat mogen teams twee keer per jaar doen, 100 kilometer rijden op zogeheten demobanden. Het zijn niet de ideale testomstandigheden en zo'n dag is formeel bedoeld om promotiemateriaal op te nemen. Maar met de geringe mogelijkheden om te testen is elke kans om met de auto te rijden er één.

In de Italiaanse media duiken al wat geruchten op over wat Ferrari meebrengt naar Barcelona. Een nieuwe vloer, iets smallere sidepods en een grotere achtervleugel worden genoemd. De nieuwe vloer moet de auto van het porpoising (aerodynamisch gestuiter) afhelpen. De kleinere sidepods dienen om de luchtweerstand te verlagen en de grotere achtervleugel is voor meer neerwaartse kracht. Barcelona is een echt downforce-circuit, dus die achtervleugel komt van pas om de auto in de bochten extra op het asfalt te drukken.

De uit de kluiten gewassen Ferrari-sidepods worden naar verwachting iets aangepast De uit de kluiten gewassen Ferrari-sidepods worden naar verwachting iets aangepast Foto: Getty Images

Updates zorgen voor eerste steekspelletje tussen Red Bull en Ferrari

De 'updates' vormen direct een eerste onderwerp voor een steekspelletje tussen Ferrari en Red Bull, dat gaat over de uitgaven aan verbeteringen. Alle teams moeten zich aan de budgetlimiet houden. Binotto liet daarom optekenen dat hij voorlopig even niets meer van het team van Max Verstappen verwacht, omdat Red Bull - in tegenstelling tot Ferrari - al in 2022 de nodige verbeteringen doorvoerde.

Optisch klopt dat. Er is ogenschijnlijk veel meer veranderd aan de RB18 dan aan de auto van WK-leider Charles Leclerc. Maar volgens Red Bull-topman Helmut Marko is er niets waar van de woorden van Binotto.

Bij Red Bull worden in Barcelona dan ook nieuwe onderdelen verwacht, nadat Verstappen in Imola al een flink lichtere auto had gekregen en het team uit Milton Keynes tijdens de tweede testweek in Bahrein nieuwe sidepods introduceerde. Wat Red Bull dan precies meebrengt is onduidelijk, maar het kan bijna niet anders dat de update weer is gericht op het terugbrengen van het gewicht.

De RB18 is nog altijd relatief ver verwijderd van het minimumgewicht van 798 kilo. Ferrari haalt dat trouwens ook nog niet. Dat team trekt naar verluidt een complete afwerkingslaag van de verf van de auto. Dat scheelt weer een paar kilootjes. De Italiaanse bolide is vermoedelijk wel lichter dan de Red Bull, maar zit dus ook nog niet op het streefgewicht.

De Red Bull RB18 is nog altijd te zwaar De Red Bull RB18 is nog altijd te zwaar Foto: Getty Images

Cruciale update voor Ferrari, maar voor Mercedes wordt het do or die

Vooral voor Ferrari is de update in Barcelona cruciaal, omdat de effectiviteit veel vertelt over de kansen om Red Bull tot het einde van het seizoen te bevechten. Toch wordt de race in Barcelona nóg belangrijker voor Mercedes.

Het team van Lewis Hamilton introduceerde in Miami al een nieuw vleugelpakket, maar tast verder nog in het duister over alle problemen die de W13 vertoont. In Barcelona komt er een nieuw en veel ingrijpender updatepakket dat de auto echt aanzienlijk beter moet maken, en vooral van het gestuiter af moet helpen. Mercedes kondigde "zichtbare en onzichtbare" updates aan, en voelde die al aan de tand. Net als Ferrari zou daarvoor een 'filmdag' zijn gebruikt, op het Circuit Paul Ricard in Frankrijk.

Teambaas Toto Wolff liet eerder al doorschemeren dat dit wel eens een do or die-pakket voor deze auto kan zijn. Als blijkt dat het niets uithaalt, dan neemt Mercedes afscheid van dit concept en gaat het zich op de auto van 2023 richten. Een boodschap die Hamilton en teamgenoot George Russell absoluut niet willen horen, want dat betekent nog zestien races stuiteren.

De laatste kans om nog wat van de Mercedes W13 te maken dient zich aan De laatste kans om nog wat van de Mercedes W13 te maken dient zich aan Foto: Getty Images

Aston Martin komt met B-specificatie

Dan het middenveld. 'B-spec' is Formule 1-jargon voor een auto waaraan zo veel veranderd is dat er een 'B' aan de typeaanduiding kan worden toegevoegd. Of de Aston Martin AMR22 vanaf dit weekend ook daadwerkelijk als AMR22B door het leven kan, is nog even de vraag, maar er worden grote zichtbare veranderingen verwacht.

Daar werkt het team al aan sinds de wintertests, toen duidelijk werd dat de groene auto van Sebastian Vettel en Lance Stroll niet bepaald werkt zoals gehoopt. Ook de Aston wordt geplaagd door porpoising, maar er zijn nog meer redenen waarom de auto ondermaats presteert.

Dat wil het team oplossen met een nieuwe vloer en grondig herziene sidepods. De sidepods hebben nu een zogeheten undercut, een horizontale inkeping die van voor naar achter loopt. De verwachting is dat er een meer Red Bull-achtig concept voor in de plaats komt, met een schuin naar beneden lopende undercut. Zodra de auto donderdag bij de keuring verschijnt, wordt daarover meer duidelijk.

Aston Martin is echt het team in het middenveld waarop de ogen gericht zijn, maar ook bij andere formaties worden verbeteringen verwacht. Dan gaat het vooral over McLaren, dat toch een moeizame seizoensstart beleeft, en Alfa Romeo, waar teambaas Fred Vasseur al de nodige verbeteringen aankondigde. Dan gaat het vooral om een nieuwe vloer en aangepaste sidepods. Het team van Valtteri Bottas is juist goed begonnen en heeft nu de kans om de plaats vooraan het middenveld steviger vast te pakken.

De huidige sidepods op de Aston Martin De huidige sidepods op de Aston Martin Foto: Getty Images