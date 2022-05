Nu de kwalificatie voorbij is, kunnen onze Formule 1-verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Patrick: "Hoewel Max Verstappen natuurlijk liever op pole had gestaan, verwacht ik dat hij morgen gaat winnen in Barcelona. De Nederlander was tijdens de vrije trainingen in de long runs verreweg het snelst en had het minste last van de bandenslijtage. Ferrari had daar de afgelopen races juist wel flink last van en ik verwacht niet dat dat morgen bij de hoge temperaturen anders zal zijn. Verstappen wint, Charles Leclerc eindigt als tweede en ik zie George Russell een podiumplek pakken."

Joost: "Het is ontzettend lastig om deze race te voorspellen, maar ik ga toch uit van een overwinning voor Verstappen. Ferrari heeft gewerkt aan zijn bandenslijtage, maar ik geloof niet dat het dit in een weekend op kan lossen. Als Verstappen Leclerc bij de start al niet pakt, dan ga ik ervan uit dat hij later in de race strategisch dusdanig in het voordeel komt dat hij de leiding kan grijpen."

