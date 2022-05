Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt zat vanochtend klaar om jullie vragen over de Grand Prix van Miami te beantwoorden. Hieronder een overzicht van de beste en meest gestelde vragen.

Waarom lukte het Pérez niet om Sainz in te halen? Wat precies was er met Pérez' motor? Wat ging kapot, waarom en wat waren de consequenties?

Sergio Pérez verloor veel tijd in een ronde waarin hij last had van een probleem aan een sensor in zijn motor. Die draaide daarom niet op vol vermogen. Hiermee verloor hij zo veel tijd dat hij buiten schootsafstand raakte van Carlos Sainz. Sowieso op de baan, maar ook tijdens de pitstop zat hij te ver van de Ferrari om - ondanks een trage stop voor Sainz - nog toe te slaan.

Na de safetycar had hij in principe de banden om het te doen. Maar bij zijn enige poging ging Pérez de mist in door zich te verremmen. Daarbij had hij waarschijnlijk twee platte kanten op zijn banden, die ook nog eens oververhit raakten. Sainz reed op oudere harde banden, maar die waren zo goed in Miami dat hij in principe genoeg rubber had om gewoon naar de finish te rijden. Pérez kwam nooit meer in de positie om echt een aanval in te zetten.

Binnen hoeveel tijd moet je als eerste rijder na de safetycar weer volledig op het gas?

De eerste rijder mag het tempo bepalen en kan daarmee in principe wachten tot hij voor het eerst nadat de safetycar naar binnen is gegaan over start-finish komt. Daarna mag iedereen inhalen, dus moet hij wel voluit gaan.

Waarom zorgt de FIA niet voor extra protector barriers als de coureurs erom vragen. Ze staan niet in de weg en het gaat toch om de veiligheid?

Met het toevoegen van tecpro-barriers in bocht 14 stelde de FIA dat de afstand van de baan naar de muur nog kleiner zou worden en daarmee de uitloopzone effectief nog smaller zou zijn. Een bedenkelijke reden, maar dat was de verklaring.

Ik heb Max Verstappen (maar ook Charles Leclerc) zelden zo vermoeid en uitgeput gezien als na deze race. Wat maakte deze race zo zwaar ten opzichte van andere races?

Een combinatie van hitte en luchtvochtigheid maakte het uitputtend. Het was vergelijkbaar met Singapore, waar coureurs het ook altijd zwaar hebben. De coureurs koelen in de auto nooit echt af. Daarnaast zijn ze continu aan het werk en hebben ze hun spierkracht nodig om de g-krachten in de bochten en bij het remmen te weerstaan.

Wie bepaalt welke boordradioberichten wel en niet voor de kijkers te horen zijn?

Dat bepaalt de regie van de race. Al het boordradioverkeer is openbaar, dus in theorie kan alles uitgezonden worden.

Is Lance Stroll beter dan Vettel ?

Lance Stroll rijdt best regelmatig vrij goede races en kan ook een goed kwalificatierondje rijden. Dat maakt hem in principe een coureur die op sommige dagen snel kan zijn, dus ook sneller dan Sebastian Vettel. Maar over een heel seizoen is Vettel sneller - dat zagen we vorig seizoen althans. De Duitser heeft dit seizoen natuurlijk een enorm rommelige aanloop gehad door zijn coronabesmetting, dus het is wel te verklaren waarom hij nog niet helemaal up to speed is.

Is het voor Red Bull mogelijk de auto voor de komende, bochtige circuits aan te passen en met meer downforce te rijden? Of is zo'n wijziging niet zo simpel of wellicht niet mogelijk binnen de regels of het budget?

Het antwoord zit al in de vraag verscholen. Dat is niet zo simpel omdat dit het concept is van de Red Bull, en ze niet eindeloos vleugels en vloeren kunnen bijmaken. Maar Red Bull zal zeker met een pakket voor meer downforce op de proppen komen voor circuits waar dat nodig is, zoals Monaco.

Heeft Mercedes enkel tractie- en stabiliteitsissues of missen zij ook motorvermogen en snelheid ten opzichte van bijvoorbeeld RB of Ferrari?

Of ze vermogen missen ten opzichte van de Honda en de Ferrari is lastig te zeggen, maar je kunt wel stellen dat ze niet meer het voordeel hebben dat ze de afgelopen seizoenen hadden. Maar de auto functioneert in zijn geheel niet naar behoren en dat heeft invloed op alles, dus ook op hoe de motor zijn vermogen kwijt kan.

Hoe wordt het budgetplafond bij de teams gecontroleerd?

Daar heeft de FIA een heel team met accountants voor. Maar het gebeurt niet openbaar, dus echt veel is er niet over bekend.

Na een safetycar schuift het hele circuit weer in elkaar en worden alle tot dan toe opgebouwde voorsprongen en achterstanden genivelleerd, zoals gisteren. Dat voelt altijd heel onbevredigend en unfair aan. Verstappen werd op die manier weliswaar ook wereldkampioen, maar heeft de organisatie wel eens over een eerlijkere oplossing nagedacht en die overwogen?

In principe is de virtual safetycar hiervoor bedacht, omdat de gaten dan zo goed als gelijkblijven. Maar veiligheid gaat uiteindelijk voor, en de wedstrijdleiding kiest uiteindelijk toch vaak voor een volledige safetycar. Het is daarna niet te doen om elke coureur zijn voorsprong weer terug te geven. Dat zou ronden en ronden duren.

Waarom moeten coureurs zich van achter de safetycar unlappen? Het is veel sneller om je te laten afzakken/inhalen door degenen met een ronde voorsprong. Scheelt een hoop tijd en daarmee wordt er eerder weer geracet.

Dat moet omdat de race gaat over 300 kilometer en alle auto's deze afstand in principe moeten afleggen, mits ze dat halen. Als een coureur zich laat afzakken, krijgt hij eigenlijk een rondje cadeau. Je weet niet wat er daarna allemaal nog kan gebeuren in de race, dus dan kan in theorie de situatie ontstaan dat de ene coureur op het podium een ronde meer heeft gereden dan de andere. Dat is niet in de geest van de sport.

Had Ferrari/Leclerc nu al die motorupdate?

Ferrari is er een beetje schimmig over, maar in principe gaan we ervan uit dat deze motor grotendeels van dezelfde specificatie was als degene aan het begin van het seizoen.

Hoe groot achten jullie de kans dat Max wereldkampioen wordt?

De kans dat Max Verstappen wereldkampioen wordt, is gezien de huidige verhoudingen tussen de auto's ontzettend groot.