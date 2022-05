Max Verstappen boekte zondag in Miami alweer zijn derde overwinning van het seizoen. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij Viaplay en NU.nl, blikt terug op de race in Florida.

In hoeverre maakt Ferrari zich zorgen nu Verstappen voor de tweede race op rij een overtuigende zege heeft geboekt?"

"Ferrari zal zich na deze race in ieder geval meer zorgen maken dan na de race in Imola. Imola was door de weersomstandigheden een beetje een raar weekend. Daardoor konden de teams gelimiteerd aan de afstelling werken en moesten zij meer een compromis maken. Als je als team zijnde een race analyseert, kun je daarin redenen vinden voor het wat mindere presteren. Dat was hier natuurlijk minder het geval. Sainz heeft wat trainingstijd gemist door een crash, maar met Leclerc heeft Ferrari gewoon het maximale aantal rondes kunnen rijden."

Verstappen reed Leclerc ook vrij eenvoudig voorbij. Kun je daar een verklaring voor geven?

"Gianpiero Lambiase, de engineer van Verstappen, zei op een gegeven moment over de boordradio dat de rechtervoorband van Leclerc verschijnselen begon te vertonen van slijtage. Dat kwam omdat ze bij Ferrari te veel last hebben gehad van oververhitting van de banden. Ze hadden te maken met een asfalttemperatuur van boven de 50 graden en startten op de mediumband. Hoe zachter de compound is, hoe minder temperatuurbestendig deze is."

"In het begin kon Leclerc Verstappen nog relatief makkelijk uit zijn DRS houden, maar dat was voorbij toen hij te maken kreeg met die oververhitting. Als coureur kom je op zo'n moment in een vicieuze cirkel terecht. De auto begint grip te verliezen, gaat meer glijden en wordt lastiger te besturen. Daardoor kom je dus sneller buiten de ideale lijn, en als je dan weer op je gas gaat, krijg je problemen met tractie, bovenop het feit dat je achterbanden al oververhit zijn. Maar daardoor worden je achterbanden nóg warmer en wordt alles nóg erger."

"Bij Leclerc zagen we dit heel duidelijk. Hij maakte een foutje in bocht 17 en ging iets te wijd. Vervolgens had hij een slechte exit met veel overstuur en wheelspin waardoor hij slecht uit die laatste bocht accelereerde. Daarna ging Verstappen hem op het rechte stuk relatief eenvoudig voorbij met DRS. Leclerc deed door dit alles niet eens echt moeite om te verdedigen."

Voorafgaand aan het weekend was je behoorlijk enthousiast over het circuit. Ben je dat na deze race nog steeds?

"Op basis van de lay-out had ik een spannendere race verwacht dan we nu hebben gezien. Wellicht had dat ook met het inmiddels veelbesproken asfalt te maken. Naast de ideale lijn was het ontzettend glad, zo zagen we bijvoorbeeld ook dat Valtteri Bottas even de muur raakte."

"Het zag er wat knullig uit, maar waarschijnlijk had dat te maken met het asfalt dat kapotging en de steentjes die daardoor naast de ideale lijn terechtkomen, samen met de stukjes rubber die van de banden afkomen. Als je op dat vuile gedeelte terechtkomt, zeker als je banden wat ouder zijn, dan is het echt alsof je op ijs rijdt. Qua race was het niet de beste reclame voor Formule 1, maar het evenement in zijn geheel was natuurlijk wel erg goed."

Tot slot, er was dit weekend ook een hoop te doen over het sieraad- en piercingverbod in de auto. Met name Lewis Hamilton maakte zich hier nogal druk om. Wat vind jij van deze regel?

"Ik vind dat de coureurs zich hier gewoon aan moeten houden. Datzelfde geldt trouwens voor de verplichting om brandwerend ondergoed te dragen, daar maakten sommige coureurs zich ook behoorlijk druk over."

"Kijk naar de crash van Romain Grosjean. Ondanks zijn beschermende handschoenen had hij toch flinke blaren op zijn handen. De pakken zijn vuurvertragend, maar dat wil niet zeggen dat het binnenin niet heel warm wordt. En als je onder een pak ook nog metalen voorwerpen hebt zitten, wordt dat natuurlijk nog heter. Die voorwerpen houden de hitte ook vast waardoor de kans op een trauma groter is."

"Bovendien heeft de Formule 1 een voorbeeldfunctie. Toen ik in de Formule 3 reed klaagde ik ook over al die verschillende lagen die ik onder mijn pak moest aantrekken, zoals lange onderbroeken en lange sokken. Vervolgens kijk ik naar de Formule 1 en zie ik Michael Schumacher door de pits met een T-shirt lopen. Dat komt niet goed over en zoiets wil de FIA tegenwoordig gewoon voorkomen."