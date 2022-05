Max Verstappen haalde Charles Leclerc in Miami voor de derde (sprint)race op rij in, en pakte zo weer een overwinning. Ferrari moet de auto snel gaan verbeteren om terug te kunnen vechten tegen de regerend wereldkampioen. De cruciale fase van het seizoen breekt daarom nu aan.

"Twee tienden per ronde". Mattia Binotto plakte er na de race zondag een getal op. Zo veel sneller is de Red Bull volgens de teambaas van Ferrari dan zijn eigen auto's. "We komen in Barcelona met een update die dat gat moet overbruggen."

Ferrari begon on-Italiaans kalm aan het seizoen 2022, met een auto die direct raak was en zonder haast om snel te ontwikkelen. Maar met een Verstappen die de laatste twee weekenden aan Leclerc wist te ontglippen, is het nu menens. Ferrari moet aan de bak, anders gaat de voorsprong van de WK-leider (19 punten) snel in rook op.

Het is nog steeds een strijd op details tussen de twee teams. Bij de start in Miami wist Verstappen Carlos Sainz te verschalken, waardoor Leclerc geen buffer had. En net als in Imola twee weken geleden werd het verschil daarna gemaakt op de medium C3-band van Pirelli.

Die bevalt Ferrari niet goed in de laatste twee races, terwijl Leclerc er in Australië nog op domineerde. Details bepalen alles, Verstappen kan het niet vaak genoeg benoemen.

Punten in WK-stand 1. Charles Leclerc (Ferrari): 104

2. Max Verstappen (Red Bull): 85

3. Sergio Pérez (Red Bull): 66

4. George Russell (Mercedes): 59

5. Carlos Sainz (Ferrari): 53

Grote update aanstaande in Barcelona

De Ferrari is sinds de eerste wintertests slechts op details verbeterd, terwijl Red Bull nog voor het seizoen begon een flinke update doorvoerde. Er was bij de Italianen een gewichtsbesparing in Imola, en een nieuwe achtervleugel in Miami, maar dat was het dan wel.

Barcelona, de volgende Grand Prix die op het programma staat, is traditioneel de race waarin teams grote updates introduceren. Ferrari heeft dan ook een update aangekondigd, die best eens seizoenbepalend kan uitpakken. Als Red Bull op de bochtige baan, waar downforce zeer belangrijk is, nog altijd sneller is, dan is het voor het team van Leclerc misschien al te laat.

Ferrari staat voor belangrijke keuzes

De grote vraag is dus wat Ferrari nu gaat doen. Pakken ze hetzelfde spoor als Red Bull? Dus een auto die snel is op de rechte stukken, maar wat inlevert in de bochten Of blijven ze op de ingeslagen weg, met de focus op downforce en bochtenwerk. Op papier is de Ferrari zo misschien nog wel de snelste auto, maar op asfalt tijdens de race heeft de Red Bull van Verstappen dankzij de hogere topsnelheid de overhand.

Daarom gaat het feest vooraan nu pas echt beginnen. In hoeverre zijn beide teams in staat om hun auto door het seizoen heen te verbeteren? Het is op eieren lopen, want door de budgetlimiet moeten grote pakketen eigenlijk gegarandeerd succes bieden. Daarom zijn de keuzes zeker voor Ferrari niet makkelijk.

Ze weten dat er met het huidige, op downforce gefocuste concept, snelheid in de auto zit. Maar in drie races en een sprintrace dit seizoen werd Leclerc simpelweg op de baan door Verstappen gepasseerd. Pijnlijk maar waar. En er komen nog veel meer circuits aan waar de Nederlander zo kan toeslaan. Canada over twee races is bijvoorbeeld een zekerheidje.

Stemming moet opperbest zijn bij Red Bull

Bij Red Bull moet de stemming daarom opperbest zijn. Natuurlijk, de betrouwbaarheid is broos. Maar het team van Verstappen kwam uit een titelstrijd met Mercedes, en had duidelijk minder tijd voor en focus op de auto van 2022. Zeker minder dan Ferrari. Toch is er een goede auto uit de fabriek in Milton Keynes gerold.

De kracht van Red Bull is bovendien juist ontwikkelen. De tijd dringt dus voor Ferrari. Ze kunnen nu nog profiteren van meer uren in de windtunnel, dankzij de slechtere afgelopen seizoen. Halverwege het jaar verdwijnen deze voordelen en kunnen ze ongeveer net zo veel als Verstappens formatie. Dat de Italianen de ontwikkelingsstrijd dan nog gaan winnen, is op basis van het verleden in ieder geval niet heel realistisch.

De komende weken worden behoorlijk do-or-die voor de Scuderia. Na Barcelona is er beter te zeggen of Leclerc dit jaar de eerste Ferrari-wereldkampioen sinds Kimi Raïkkönen kan worden. Valt het toch tegen, dan kan het Wilhelmus in 2022 op repeat.