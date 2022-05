Nu de kwalificatie voorbij is, kunnen onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Joost: "Ik verwacht een strategisch schaakspel tussen Red Bull en Ferrari, dat uitmondt in weer een mooi duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. De regerend wereldkampioen heeft in zijn hoge topsnelheid een mooi wapen om in te zetten tegen de Ferrari, mits hij daarbij in de buurt komt uiteraard. Dat wordt meteen de grote vraag: hoe houden de banden het op beide auto's? In Imola trok Red Bull hier duidelijk aan het langste eind, maar Miami is weer heel andere koek. Uiteindelijk denk ik dat Leclerc meer profiteert van zijn surplus aan downforce dan Verstappen van zijn pijlsnelle Red Bull, en reken ik dus op een Ferrari-zege. Carlos Sainz herstelt zich van een slechte reeks en wordt derde.."

Patrick: "Ondanks zijn derde startplek heeft Max Verstappen nog steeds een goede kans om met de zege aan de haal te gaan. Zoals Charles Leclerc al zei na afloop van de kwalificatie: de Red Bulls zijn razendsnel op de rechte stukken en met drie DRS-zones zou inhalen prima te doen moeten zijn in Miami. Voor Verstappen is het dan wel zaak dat zijn auto niet stuk gaat, want technische problemen liggen op de loer. Dat zagen we ook al in de trainingen en eerder dit jaar ook al in twee van de vier races. Niettemin denk ik dat Verstappen gaat winnen, Leclerc als tweede eindigt en Sergio Pérez derde wordt."