Max Verstappen was zaterdag na de kwalificatie vooral blij dat hij na een beroerde vrijdag vol problemen en tijdverlies nog kon meestrijden om pole. Toch kwam hij niet verder dan de derde plaats, en dus moet de regerend wereldkampioen zondag aan de bak: twee Ferrari's versperren de weg naar de overwinning in Miami.

"We gaan weer hetzelfde probleem krijgen", blikte Ferrari-teammanager Laurent Mekies vooruit op de Grand Prix zondag. De Fransman weet dat de Red Bull van Verstappen in een rechte lijn erg snel is. "Daar zijn we eerder dit seizoen al meerdere keren kwetsbaar voor geweest, bijvoorbeeld in Djedda", zei hij.

De cijfers uit de kwalificatie onderschrijven de bevindingen van Ferrari: Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez knalden in Miami allebei met 334 kilometer per uur over het meetpunt. Die ligt aan het einde van het lange rechte stuk. Charles Leclerc kwam daar met een relatief sukkeldrafje van 325 kilometer per uur overheen en was daarmee de snelste Ferrari op dat punt.

"We hebben echt een andere auto dan Ferrari", stelde Red Bull-teambaas Christian Horner dan ook vast. "Zij rijden met wat meer downforce. Daarmee zijn ze wel sneller in de bochten, waar wij het wat rustiger aan moeten doen. Maar op de rechte stukken zijn wij sneller. DRS gaat hier heel krachtig zijn, dus ik zie wel kansen."

Topsnelheden kwalificatie in Miami Sergio Pérez (Red Bull): 334,6 km/u

Max Verstappen (Red Bull): 334,3 km/u

Lewis Hamilton (Mercedes): 327 km/u

Charles Leclerc (Ferrari): 325,6 km/u

George Russell (Mercedes): 325 km/u

Carlos Sainz (Ferrari): 323 km/u

Coureurs hebben weinig informatie over de banden

Dat de Red Bull inderdaad sneller is op de rechte stukken, is het enige wat vaststaat voor de race. Verder gaan de coureurs vooral het grote onbekende in.

Zeker Verstappen en Carlos Sainz maakten weinig kilometers op de vrijdag, maar ook Leclerc en Pérez reden uiteindelijk maar korte longruns. Rode vlaggen zaten een representatieve racesimulatie dwars. Uit de spaarzame data viel op te maken dat de WK-leider het beste tempo kon rijden. Maar of de banden zich zondag hetzelfde gaan gedragen als vrijdag is maar zeer de vraag.

Een belangrijke factor is dat zondag naar verwachting de warmste dag van het weekend gaat worden. "Dan hebben we te maken met temperaturen die we alleen tijdens de wintertests in Bahrein hebben gehad", zei Mekies. "Het is dan echt afwachten hoe lang de banden het volhouden."

Bovendien is er sprake van baanevolutie; het gripniveau verandert gedurende het weekend omdat de auto's steeds meer rubber op het asfalt achterlaten. Rubber op rubber zorgt voor meer grip. Dit beïnvloedt weer hoe lang een band meegaat en dus ook de strategie voor zondag. Zeker op een nieuwe baan zoals in Miami is dit een bekend fenomeen.

De racelijn vol rubber in Miami. De racelijn vol rubber in Miami. Foto: Getty Images

'Als je van de lijn gaat, ben je nergens meer'

Deze rubberlaag ligt wel alleen op de racelijn, waardoor er een groot verschil in grip is ontstaan met het asfalt dat ernaast ligt. "Dus als je van de lijn gaat, ben je nergens meer", zei Pierre Gasly zaterdag.

Ook eerder in het weekend spraken coureurs al de verwachting uit dat de race zondag wel eens saai kan worden. "Inhalen wordt lastig als er simpelweg geen grip is naast de racelijn", zei Leclerc vrijdag al. Meerdere coureurs gingen vrijdag en zaterdag in de fout omdat ze even van de juiste lijn afweken.

Voor Verstappen schuilt hier niet direct een gevaar in. Als de Nederlander gaat inhalen dankzij zijn surplus aan topsnelheid, zal dat vooral op de rechte stukken zijn. Alleen in de remzone is het dan mogelijk even zoeken naar grip.

Er is zelfs een extra voordeeltje voor de Limburger bij de start. De derde startpositie zit namelijk op de racelijn, de tweede niet. Als hij Sainz zodra de lichten doven direct te grazen neemt, dan is dat waarschijnlijk de achterliggende reden.

De Grand Prix van Miami begint zondag om 21.30 uur Nederlandse tijd.