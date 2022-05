Fernando Alonso kijkt dit seizoen uit naar elke race, omdat hij weet dat de Alpine van 2022 competitief is. Maar toch staan er maar twee schamele WK-puntjes op de balans van de veertigjarige Spanjaard. De hoofdreden: het zit tot nu toe niet mee.

"Natuurlijk geloof ik in geluk", reageert de tweevoudig wereldkampioen vrijdag desgevraagd. "Pech en geluk. En over 23 races komt dat normaal gesproken in balans. Dus ik denk dat ik alle pech nu wel gehad heb."

Een blik op de uitslagen van dit seizoen geeft antwoord op de vraag over welke pech Alonso het heeft. Twee keer viel hij al uit, waarvan de laatste keer in Imola wel erg onfortuinlijk tot stand kwam. De achterwielen van Mick Schumachers glijdende Haas vernielden de sidepod van Alonso's Alpine, die de strijd daarom moest staken. Hij kon er niets aan doen.

Terwijl de snelheid er dus wel is bij het team. "Het voelt wel raar om maar twee puntjes te hebben, terwijl dit mijn competitiefste seizoenstart is in tien jaar.", legt Alonso uit.

"Het zat echt enorm tegen", blikt hij terug. "Eerst ging een makkelijke zesde plaats in rook op in Saoedi-Arabië. Toen ging het in Melbourne mis in de kwalificatie én in de race", somt hij op. "En in Imola lagen we er dus in de eerste ronde al uit."

Alonso's resultaten tot nu toe Bahrein - start: 8 finish: 9

Saoedi-Arabië - start: 7 finish: niet

Australië - start: 10 finish: 17

Emilia-Romagna - start: 9 finish: niet

Dubbel pech op Albert Park

Vooral het weekend in Australië verliep rampzalig voor de Spanjaard. Een kwalificatierondje dat volgens Alonso zelf genoeg kon zijn voor pole, eindigde in de bandenstapels omdat de motor van de Alpine vlak voor een bocht opeens afsloeg. Een dag later werkte de coureur uit Oviedo zich weer naar voren, maar hielp een bijzonder slecht getimede safetycar-situatie zijn strategie om zeep.

Alonso had kortom veel meer punten moeten hebben. "Onze auto is goed genoeg voor de top zes, zeven", schat hij zelf in. "Dat denk ik niet alleen, dat denken ze binnen het team ook. Zo'n goede auto heb ik lang niet gehad. Niet bij McLaren en in mijn laatste jaren bij Ferrari eigenlijk ook niet."

Hoewel de oudste coureur van het veld de schuld vooral bij pech legt, liet de betrouwbaarheid van Alpine meerdere keren te wensen over. Maar het is het belangrijkste dat de auto snel is, betoogt de Spanjaard.

"Hij voelt snel. We zien het in vrije trainingen, we zien het in kwalificatie. Ik heb vertrouwen in deze auto. Het is slechts een kwestie van tijd dat de resultaten komen", voegt hij vol optimisme toe.

Alonso's race in Imola duurde maar één rondje. Alonso's race in Imola duurde maar één rondje. Foto: Getty Images

Nieuwe auto voelde meteen goed

Als de resultaten inderdaad komen, dan komt het toch nog goed met 'El Plan'. Dat was de missie van Alonso en Alpine om dankzij de nieuwe regels voor 2022 een stap naar voren te maken. De uitvoering van El Plan is met veel technische problemen in de wintertests en de eerste races van het seizoen nogal rommelig. Maar Alonso voelt al vanaf het begin dat de auto goed genoeg is om de stap echt te maken.

"En dat was zeker geen garantie. We hebben nieuwe auto's, nieuwe 18-inch banden", legt hij uit. "Soms moet je in een nieuwe auto echt even wennen, je aanpassen en het vertrouwen opbouwen voor je 100 procent kunt pushen. Met deze auto had ik dat gevoel vrijwel direct. Dus ik voel me goed."