Max Verstappen ging vrijdag slechts vijf ronden voluit in Miami. Meer tijd op het nieuwe circuit was de regerend wereldkampioen niet gegund. Technische problemen en rode vlaggen zaten de Nederlander dwars. Zo verliep de vrijdag in Florida.

Verstappen heeft het geluk dat hij te boek staat als een coureur die snel de limiet vindt op een nieuwe baan. Dus het was balen dat hij zo weinig op het asfalt van het Miami International Autodrome te zien was, maar dat maakt hij later in het weekend wel goed.

Teambaas Christian Horner sprak van een "verschrikkelijke dag." In die middagsessie was Verstappen vooral in de pitbox van Red Bull te bewonderen. Terwijl zijn collega's aan de training begonnen, waren de monteurs nog druk bezig met het vastschroeven van een nieuwe versnellingsbak.

Dat was het gevolg van een probleem in de ochtendsessie. Horner: "Uit voorzorg hebben we de versnellingsbak vervangen, en een koeler. Maar toen hij de pitbox uit reed, had Max meteen een hydraulisch probleem. Dat heeft de remmen ook nog beschadigd."

In de eerste training had Verstappen al last van een te hete auto. Het was met ruim 33 graden dan ook lekker warm te noemen in Miami. De Nederlander stond veel binnen en kwam zo tot veertien geklokte ronden, waarvan vijf voluit. "Die waren wel allemaal competitief", stelde Horner vast.

Het verleden heeft vaak genoeg laten zien dat een desastreuze vrijdag niet het hele weekend hoeft te verpesten. Sergio Pérez kwam bovendien wel tot een normaal aantal ronden, dus het team heeft iets om mee te werken de komende nacht. Dan gaat de simulator draaien in de fabriek in Milton Keynes. Verstappen zal in de derde vrije training wat meer rondjes dan gepland rijden. De enige zorg die overblijft, is of de toch wat broze betrouwbaarheid van Red Bull de rest van het weekend wel standhoudt.

Max Verstappen kon na één rondje in de tweede training weer uitstappen. Max Verstappen kon na één rondje in de tweede training weer uitstappen. Foto: Getty Images

Sainz zet zorgelijke reeks voort

Dan eerst even naar de grootste concurrent van Red Bull: Ferrari. Daar was het weer een gevalletje jantje lacht, jantje huilt. Bij Charles Leclerc verliep de dag op rolletjes, met de snelste tijd in de eerste training en sterke ronden in de longruns in de middag. Al waren die longruns door twee rode vlaggen niet echt lang.

Een van die rode vlaggen werd veroorzaakt door het zorgenkindje van het team. Carlos Sainz stootte eerder op vrijdag al hard zijn hoofd toen hij door het hek van de pitsstraat stapte. Het leverde de Spanjaard een bloedende wond op.

Dat was misschien een voorbode van wat er nog komen ging. In de eerste vrije training reed Sainz op zich keurig zijn rondjes, maar voorkwam hij wel een megaklapper. Met het nodige geluk en een beetje kunde hield hij zijn Ferrari tijdens een spin op hoge snelheid uit de muur. Een fraaie 360 - vader en rallylegende Carlos senior zal trots zijn geweest.

Of hij dat na de tweede training nog steeds was, is maar de vraag. Sainz spinde dit keer op lagere snelheid van de baan, maar klapte wel in de bandenstapels. De Spanjaard zet zo zijn reeks van incidenten voort; die begon hij in Australië en kreeg een vervolg in Imola. "Ik wil graag een clean weekend", zei de Ferrari-coureur vrijdagochtend nog. Weer niet gelukt.

Alsof het niet warm genoeg is in Miami, stookte de regie het vuurtje op door Ferrari-reservecoureur Antonio Giovinazzi in beeld te brengen. Terwijl het stoeltje van Sainz echt nog wel veilig is; hij heeft immers net zijn contract verlengd. Maar hij moet wel stoppen met schade rijden, want dat begint voor teambaas Mattia Binotto aardig in de papieren te lopen. En zoals we weten, moeten de teams tegenwoordig op de kleintjes letten.

Kapotte voorvleugel, kapotte voorwielophanging; het was weer een dure dag voor Ferrari. Kapotte voorvleugel, kapotte voorwielophanging; het was weer een dure dag voor Ferrari. Foto: Getty Images

Beste dag van het jaar voor Mercedes

Twee pitboxen verderop beleefde Mercedes de beste dag van 2022. En dat op een vrijdag. Maar er is reden voor optimisme bij de regerend constructeurskampioen.

Een nieuwe voorvleugel en een achtervleugel, een nieuwe beamwing (die zit onder de achtervleugel ter hoogte van de uitlaat); Mercedes verscheen met een flinke update op de baan. "En die lijkt te werken", glimlachte technisch directeur Andrew Shovlin na afloop.

Even leek Mercedes zelfs van het inmiddels gehate porpoising af te zijn. In dat geval zou teambaas Toto Wolff direct de slingers ophangen in de pitbox, maar zo'n feest werd het nog niet. Ja, op de softbanden is het duidelijk minder. Maar helaas: "Op de mediums stuiter ik nog flink", rapporteerde George Russell aan zijn team. Niet veel later verscheen de Brit al stuiterend in beeld.

"We hebben het niet opgelost, nee. Toch is de auto echt beter geworden", stelde Lewis Hamilton na afloop vast, iets wat werd bevestigd door de rondetijden. De zevenvoudig wereldkampioen klokte de vierde tijd, Russell was zelfs de snelste.

Die tijd wint de Mercedes vooral in de langzame bochten. Daarvan zijn er veel in Miami (en nog meer in Monaco). Het krapste gedeelte van de nieuwe baan deed Hamilton dan wel denken aan "kartraces op een parkeerplaats op achtjarige leeftijd", toch is het lekker voor Mercedes dat de auto in elk geval één sterk punt heeft. Maar voor Wolff alsnog op zoek gaat naar de slingers: Verstappen deed niet mee in de training, en Sainz ook nauwelijks. Normaal gesproken zijn Red Bull en Ferrari gewoon nog sneller.

Stuiterend maar snel: George Russell in de Mercedes. Stuiterend maar snel: George Russell in de Mercedes. Foto: Getty Images