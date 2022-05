Met drie races op de kalender en de groeiende aandacht voor de koningsklasse dankzij Drive to Survive heeft de Formule 1 eindelijk een stevige voet aan de grond in de Verenigde Staten. Het laatste puzzelstukje om het succes definitief te maken ontbreekt alleen nog: er staat dit weekend in Miami geen Amerikaanse coureur aan de start. Die is ook niet zomaar gevonden, al kan de populariteit van de sport daar wel bij helpen.

Het is een lastige route: om als niet-Europeaan de Formule 1 te halen, moeten piepjonge coureurs verhuizen naar Europa en daar de opstapklassen doorlopen. Australiërs doen het, Aziaten doen het, maar Amerikaanse coureurs zie je niet heel vaak.

De Verenigde Staten hebben een sterke eigen autosportcultuur. Die wordt vooral gedragen door NASCAR en IndyCar, met een enorme reeks aan racevormen die daaronder hangen.

Veel jonge coureurs gaan de modder in. Op de kleine dirt track ovals worden ze met eindeloos rondjes draaien klaargestoomd voor NASCAR.

De VS heeft ook eigen juniorklassen voor eenzitters, een route die bijvoorbeeld door Rinus 'VeeKay' van Kalmthout werd genomen. Dat deed de Hoofddorper zo goed dat hij nu succesvol IndyCar-coureur is. Het is normaal gesproken alleen niet de weg naar de Formule 1.

Veel NASCAR-coureurs komen uit het racen in de modder. Foto: Getty Images

'Jonge karters willen allemaal in de Formule 1 komen'

Toch begint de populariteit van de koningsklasse ook de Amerikaanse racejeugd in haar greep te krijgen. Voormalig NASCAR-kampioen Kevin Harvick merkt een kentering, iets waar hij zijn eigen sport, maar ook IndyCar voor wil waarschuwen.

"De jongens die ik tegenwoordig op de kartbaan spreek, willen allemaal in de Formule 1 komen en met een Ferrari of Red Bull rijden", stelde Harvick in gesprek met NBC vast.

Als ze dat willen bereiken, moeten de Amerikaanse talenten dus verhuizen naar Europa. "Dat pad wordt steeds populairder", aldus Harvick. Hij vreest een afroming van het talent.

"De meeste coureurs en hun ouders halen het uiteindelijk niet, de kans is gewoon nihil. Dus stoppen ze gedesillusioneerd met racen. En daardoor zijn 'wij' ze ook kwijt. Zo gaan veel grote talenten voor de Amerikaanse racerij verloren. Terwijl het zo mooi zou zijn als die toptalenten in NASCAR terechtkomen."

Drie kanshebbers zitten al dicht bij het vuur

Mocht de door Harvick waargenomen kentering doorzetten, dan groeit de kans op een opvolger voor Alexander Rossi. Hij was in 2015 de laatste Amerikaanse Formule 1-coureur. Ook Rossi doorliep de Europese route.

Op die route zitten momenteel twee Amerikanen met een 'enigszins' realistische kans op Formule 1: Logan Sargeant en Jak Crawford. Samen met IndyCar-ster Colton Herta zijn ze momenteel de drie grootste kanshebbers. We zetten ze op een rij.

Logan Sargeant (Formule 2): Als onderdeel van de Williams-opleiding zit de in Florida geboren Sargeant dicht bij het vuur. Zijn erelijst ondersteunt dat alleen niet helemaal.

De 21-jarige coureur bracht drie jaar door in de Formule 3, waarvan zijn tweede seizoen, 2020, veruit het succesvolst was. Sargeant reed bij topteam Prema en deed vooraan mee met de gerenommeerde toptalenten Oscar Piastri en Théo Pourchaire. Die maakten vervolgens de stap naar de Formule 2, Sargeant niet. Die bleef nog een jaar in de Formule 3.

Dat ging niet goed. De Amerikaan kon zijn niveau van 2020 niet doortrekken en werd slechts zevende. Sargeant begon dit seizoen alsnog definitief in de Formule 2 en scoorde zeker voor een rookie al een paar aardige puntenfinishes.

Williams-talent Logan Sargeant. Foto: Getty Images

Jak Crawford (Formule 3): Hij is nog maar nipt zeventien, maar heeft misschien wel de beste papieren. Jak Crawford (volledige naam Carlton Jackson Crawford) is namelijk onderdeel van het Red Bull Junior Team en rijdt onder die vlag in de Formule 3.

De coureur, die opgroeide in Houston, stond twee weken geleden in Imola twee keer op het podium. Crawford rijdt voor het topteam van Prema en zit in zijn tweede seizoen. Dit wordt het seizoen om te oogsten.

Als hem dat lukt, heeft de Amerikaan drie voordelen. Hij is nog erg jong, dus is er geen enorme druk om al snel de Formule 1 te halen. Toch zit hij in het Red Bull-kamp en topman Helmut Marko schroomt er niet voor om beloftevolle talenten voor de leeuwen te gooien.

Verder heeft Crawford zijn nationaliteit natuurlijk mee. Als zijn prestaties in orde zijn, maakt hem dat net iets aantrekkelijker voor Formule 1-teams dan de zoveelste Brit of Fransman.

Red Bull-junior Jak Crawford. Foto: Getty Images

Colton Herta (IndyCar): De 22-jarige Californiër is het grootste Amerikaanse talent in de IndyCar, al is hij de status van talent eigenlijk al voorbij. De zoon van oud-coureur Bryan Herta won in vier hele seizoenen al zes races in de hoogste Amerikaanse eenzitterklasse en geldt als een coureur die gezegend is met veel rauwe snelheid.

Van een echte titelcampagne kwam het voor de Andretti-coureur echter nog niet. Desondanks zit ook Herta dicht bij het vuur, want hij is verbonden aan het McLaren-team.

De Californiër was bovendien afgelopen winter al dicht bij een overstap, als de familie Andretti erin geslaagd zou zijn Sauber over te nemen. Die deal kwam, helaas voor Herta, niet van de grond.

Toch blijft zijn naam rondzingen, en logisch ook. De Formule 1 zoekt een Amerikaan, en Herta is momenteel de snelste coureur met zo'n paspoort.

IndyCar-coureur Colton Herta. Foto: Getty Images