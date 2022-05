Op het Miami International Autodrome staat dit weekend de Grand Prix van Miami op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt vooruit op de vijfde Grand Prix van het seizoen.

Met de Grand Prix van Miami rijden de coureurs dit weekend op een nieuw circuit. Wat kunnen we verwachten van het Miami International Autodrome?

"De lay-out ziet er spectaculair uit. Er zijn veel lange rechte stukken met kansen voor de coureurs om elkaar uit te remmen. We zien ook veel bochtencombinaties die elkaar opvolgen, waardoor een foutje in één bocht je meteen uit positie zal brengen voor de volgende."

"Sommige gedeeltes zijn smal, andere gedeeltes zijn weer breed, ook dat maakt het leuk. Het circuit lijkt vrij vlak, maar toch is er op een aantal punten wat hoogteverschil. Het enige wat er ontbreekt zijn echte hogesnelheidsbochten, maar volgens mij is het een leuke baan."

De lay-out van het Miami International Autodrome. De lay-out van het Miami International Autodrome.

Wat valt nog meer op aan het circuit?

"De kerbstones zijn overal relatief vlak, die kun je als rijder makkelijk meenemen. Dat doet me haast een beetje denken aan Djedda, waar je bij het uitkomen van de bochten de auto's vol over de kerbstones zag stuiteren."

"Bij bocht één heb je een behoorlijke kuil op de ideale lijn, daar gaan we behoorlijk wat problemen en blokkerende wielen zien. Het circuit kent ook een chicane, bocht veertien is dat, een behoorlijk lastig punt."

"We hebben in het verleden best veel discussies gehad over te hoge kerbstones, de zogeheten 'broodjes'. Als je daaroverheen rijdt, springt de auto omhoog. Zoiets zagen we ook bij de spin van Charles Leclerc in Imola. Die kerbstones liggen er in deze chicane weer."

"Op de tv-uitzendingen zijn die kerbs duidelijk te zien, maar in de auto zit je heel laag en kun je een lange tijd die tweede kerb niet zien. Pas als je er eenmaal bent, duikt de kerb op. Als coureur kan je dan niets meer doen, want het instuurmoment maak je eerder. Ik denk dat we daar ook nog een aantal incidenten gaan zien."

Kan je op voorhand al zeggen voor wie deze baan het geschiktst lijkt?

"Als ik nu een voorspelling zou moeten doen, dan zou het best zo kunnen zijn dat de snelste auto in de kwalificatie niet de snelste auto in de race is. Over één ronde verwacht ik dat Ferrari de sterkere auto zal hebben, maar in de race denk ik dat Red Bull en Max Verstappen er met de overwinning vandoor zullen gaan. Het circuit heeft een aantal lange rechte stukken en juist daar gaat de Red Bull dit seizoen heel snel."

"Ook qua strategie kunnen de teams creatief gaan zijn, daar zijn ze bij Red Bull natuurlijk ook heel goed in. Over één ronde heeft Ferrari nog steeds de betere auto, maar over een hele race lijkt het team van Verstappen in het voordeel te zijn."

Max Verstappen met honkbalspelers van de Miami Marlins. Max Verstappen met honkbalspelers van de Miami Marlins. Foto: Getty Images

Tot slot, het belooft met temperaturen ver boven de 30 graden een tropisch weekend te worden voor de coureurs. Gaat dat nog van invloed zijn op de race?

"De omstandigheden in Miami kunnen we het beste vergelijken met de omstandigheden in Singapore. Die race wordt ook midden in de stad verreden, vaak onder tropische temperaturen. Wel vindt de race daar in de avond plaats, terwijl de Grand Prix in Miami gewoon overdag is."

"Het levert de teams vooral veel vraagtekens op, aangezien ze nog niet echt weten hoe de nieuwe banden en de nieuwe auto's zich gedragen in dit warme weer. Ook in Saoedi-Arabië en Bahrein was het niet zo warm als dat het komend weekend gaat zijn."

"Alles bij elkaar denk ik dat de kans groot is dat we een incidentrijke race gaan zien. De lay-out van het circuit leent zich ervoor, er ligt weinig rubber op het asfalt en de baantemperatuur is hoog. Het zou weleens een spectaculair weekend kunnen worden."