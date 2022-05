De Formule 1-coureurs zijn neergestreken in Florida, waar zondag de eerste Grand Prix van Miami op het programma staat. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de vijfde race van het seizoen.

Miami ligt in een weerkundig gezien uniek gebied in de Verenigde Staten. Het is namelijk de enige regio waar volgens de officiële definitie sprake is van een tropisch klimaat. Een kenmerk daarvan zijn de hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid - iets dat ook deze dagen het geval is.

Terwijl het in de nachtelijke uren nog afkoelt tot rond de 23 of 24 graden, warmt het overdag op tot 32 of 33 graden. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat het circuit in een stedelijke omgeving ligt, waar de temperaturen zowel overdag als 's nachts nog een stuk hoger kunnen uitkomen.

In gebieden met een tropisch klimaat komt het ook regelmatig tot stevige (onweers)buien. Deze fase in het jaar is zelfs de natste periode in de regio Miami. Ondanks dat gegeven blijft het zondag tijdens de race waarschijnlijk droog.

De zeer hoge temperaturen en de hoge luchtvochtigheid in het zuiden van Florida kunnen in de middag uitmonden in een lokale regen- of onweersbui. De verwachting is klein dat een dergelijke bui precies boven het circuit ontstaat. Toch is een volledige droogweergarantie voor deze gebieden niet af te geven.