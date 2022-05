Michael Masi, de inmiddels vertrokken en veelbesproken wedstrijdleider, werd voorafgaand aan dit Formule 1-seizoen vervangen door twee nieuwe gezichten: Niels Wittich en Eduardo Freitas. Wie zijn deze relatief onbekende namen en wat zijn hun taken eigenlijk?

Net zoals bij een scheidsrechter in het voetbal, is het voor de wedstrijdleider in de Formule 1 vooral de taak om onzichtbaar te zijn, tenzij dat natuurlijk niet anders kan. De wedstrijdleider bepaalt onder meer wanneer de safetycar moet worden ingezet, waar op het circuit track limits komen te liggen en wanneer de stewards - het best te vergelijken met een groep juryleden - een bepaald incident moeten onderzoeken.

Het is een misvatting dat de wedstrijdleider ook de straf van een coureur bepaalt. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de stewards, die uit vijf panelleden bestaan. Drie personen reizen iedere Grand Prix met het F1-circus mee, één steward met kennis van het circuit wordt aangewezen door de sportbond van het land waar de Grand Prix wordt gehouden en de vijfde steward is een ex-Formule 1-coureur. De wedstrijdleider bepaalt wel of de stewards een bepaald incident moeten onderzoeken.

Masi werd begin 2019 aangesteld als wedstrijdleider na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting, die deze rol liefst 22 jaar vervulde. Masi, die bij de bewuste race in Abu Dhabi het regelboek te vrij zou hebben geïnterpreteerd, beleefde drie volledige seizoenen als racedirecteur.

197 Masi geen wedstrijdleider meer: 'FIA wilde met schone lei verder'

Wedstrijdleider drukt hoe dan ook stempel op races

Hoewel de wedstrijdleider zoveel mogelijk 'onzichtbaar' probeert te zijn, drukt deze hoe dan ook zijn stempel op races. Zo herintroduceerde Masi tijdens zijn periode de waarschuwingsvlag, een laatste signaal voor de betreffende coureur om niet nog een keer over de schreef te gaan.

Ook de inzet van de safetycar is een belangrijke en zichtbare taak van de wedstrijdleider. In de jaren na het dodelijke ongeval van Jules Bianchi bij de Grand Prix van Japan in 2014 - de Fransman botste op een natte baan tegen een kraan die een andere auto aan het weghalen was - was Whiting bijvoorbeeld zeer behouden als het ging om racen tijdens regenraces.

Als het regende werd er onder Whiting steevast gestart achter de safetycar, ook als het asfalt al dusdanig droog genoeg was voor intermediates. Masi was wat dat betreft progressiever en durfde het bij regenraces vaak eerder aan om de groene vlag te zwaaien.

Niels Wittich is dit weekend wedstrijdleider bij de Grand Prix van Miami. Niels Wittich is dit weekend wedstrijdleider bij de Grand Prix van Miami. Foto: Getty Images

Formule 1 kiest na vertrek Whiting voor twee wedstrijdleiders

Na het veelbesproken vertrek van Masi gooide de Formule 1 het over een andere boeg door te kiezen voor niet één maar twee wedstrijdleiders, die elkaar om het weekend afwisselen.

Wittich werd eind 2021 aangetrokken door de FIA, nog voordat de controversiële race in Abu Dhabi plaatsvond. Hij kwam over uit de DTM en was eerder ook wedstrijdleider in de Formule 2 en Formule 3. In eerste instantie zou Wittich Masi gaan ondersteunen, maar na die bewuste race werd hij doorgeschoven om als voorwaardig wedstrijdleider aan de slag te gaan.

Wittich kondigde bij zijn aanstelling aan dat hij niet al te veel wilde gaan veranderen. Toch heeft hij zich al wel laten gelden in de beginfase van het seizoen. Zo wees hij de coureurs voorafgaand aan de Grand Prix van Australië op de regel dat het dragen van sieraden en piercings in de auto verboden is. Die maatregel zette hij een maand later voorafgaand aan de Grand Prix van Miami nog eens kracht bij, tot frustratie van Lewis Hamilton.

Eduardo Freitas, links op de foto, maakte de overstap uit het World Endurance Championship. Eduardo Freitas, links op de foto, maakte de overstap uit het World Endurance Championship. Foto: Getty Images

'Freitas gaat relatief snel over tot neutralisatie'

Wittich wisselt zijn rol als wedstrijdleider af met de ervaren Freitas. De Portugees was sinds de oprichting van het World Endurance Championship (WEC) in 2012 actief als wedstrijdleider en had daarmee ook de verantwoordelijkheid om de 24 uur van Le Mans in goede banen te leiden.

"Zijn rijdersbesprekingen duurden altijd vrij lang", weet coureur Ho-Pin Tung, die in het WEC jarenlang samenwerkte met Freitas te vertellen. "Hij nam voorafgaand aan een raceweekend iedere regel opnieuw door. Dat was in het WEC ook wel nodig, aangezien er ieder weekend wel nieuwe coureurs op de grid stonden. Wat verder opviel tijdens de races was dat hij relatief snel overging tot neutralisatie."

Hoewel Freitas in het WEC als conservatief bekend stond - "hij was geen fan van water op de baan en erg risico vermijdend" - maakte hij soms ook progressieve keuzes. Zo bedacht hij in de 24 uur van Le Mans de zogeheten slow zones, een gedeelte tussen twee marshallpunten waarbij tijdens een incident aan de coureurs een snelheidslimiet werd opgelegd.

Zowel Freitas als Wittich zijn dit seizoen nog niet geconfronteerd met de controverses waar Masi een jaar geleden bijna wekelijks mee te maken kreeg. Mocht de titelstrijd tussen Verstappen en Charles Leclerc uitmonden in een titanenstrijd zoals afgelopen seizoen bij Verstappen en Hamilton, dan komen die controverses vanzelf.