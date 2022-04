Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, zag Red Bull Racing en Max Verstappen in Imola een vrijwel perfect weekend beleven. Een terugblik op de vierde Grand Prix van het seizoen.

In de afgelopen races had Red Bull meer bandenslijtage dan Ferrari, maar in Imola leek juist het omgekeerde het geval. Kan je uitleggen hoe dat komt?

"Red Bull deed het beter dan ik vooraf had ingeschat. We hebben het in eerdere analyses al vaker over het gewicht van de auto gehad en de invloed daarvan moet je niet onderschatten. Op alle fronten werkt dat door en ook in de bandenslijtage."

"De eerste signalen dat Red Bull dat beter op orde had zagen we al in de vrije training en de kwalificatie. Als de omstandigheden lastig zijn, is het snel opwarmen van de band en in de ideale temperatuurrange krijgen het grootste probleem."

"De intermediates die van de Red Bull kwamen, vooral de achterbanden, zagen er een stuk beter uit dan bij andere teams. Zoiets wordt gecontroleerd door de rijder, maar heeft ook te maken met hoeveel energie een auto op de band genereert. Zeker in deze omstandigheden geeft een te hoge temperatuur, vooral als de baan droger wordt, te veel slijtage."

Sowieso leek het voor Red Bull haast een perfect weekend te zijn.

"Het was een weekend waarin de omstandigheden lastig waren en de teams weinig tijd hadden om aan de afstelling van de auto te werken. Red Bull heeft daar uitstekend op geanticipeerd en kreeg het voor elkaar om met de minimale tijd die zij hadden relatief de beste afstelling te vinden."

"Ferrari daarentegen had afgelopen weekend weer flink last van porpoising, het stuiteren van de auto. Het was zelfs duidelijk te zien toen Charles Leclerc achter Sergio Pérez zat, dat hij een stuk eerder van zijn gas moest gaan voor de remzones en lang moest coasten om maar te zorgen dat zijn auto wat rustiger werd voordat hij op de rem trapte."

"Na de pitstops was het ook mooi om te zien hoe lastig het is om in zulke omstandigheden banden op te warm. Op een gegeven moment zag je een aantal rondes na de pitstop een onboardcamera bij Leclerc waarop in het blauw -10 en -15 stond op zijn stuur, wat logischerwijs betekent dat hij 10 en 15 graden lager dan zijn doeltemperatuur en dus uit het bandenwindow zat."

Er stond afgelopen weekend ook weer een sprintrace op het programma. In hoeverre ben jij fan van dit Grand Prix-format?

"Een weekend met wisselende omstandigheden geeft altijd spectaculaire races. Ik weet niet in hoeverre de sprintrace nou specifiek heeft bijgedragen aan het spektakel van wat we afgelopen weekend hebben gezien. Om eerlijk te zijn denk ik dat het sowieso een spectaculair weekend zou zijn geworden."

"De kijker krijgt natuurlijk wel meer waar voor zijn geld, want de sprintrace komt in plaats van een vrije training. Maar als we eerlijk zijn werd het aan de kop van het veld alleen nog interessant omdat Leclerc te veel last kreeg van bandenslijtage. Om het format nog wat interessanter te maken zou het wellicht een idee zijn als Pirelli een band meeneemt, die de teams alleen in de sprintrace mogen gebruiken. Daarmee haal je ook de voorspelbaarheid uit de race."

Tot slot, bij Mercedes lijken de problemen alleen maar erger te worden. Gaan zij dit jaar nog een rol van betekenis spelen?

"In ronde 39 was het gat tussen Hamilton en Verstappen 77 seconden. Als je dat omrekent en de safetycarrondes ervan aftrekt, is het meer dan twee seconden per ronde wat Hamilton op Verstappen verliest. Dat is natuurlijk gigantisch, ook al werd Hamilton natuurlijk wel opgehouden door de auto's voor hem. Als je zo makkelijk kunt volgen, heb je veel meer snelheid. Maar het bleek opnieuw dat inhalen zonder DRS - en later zelfs ook met DRS - niet eenvoudig is."

"Ook Mercedes heeft natuurlijk een enorm probleem met het porpoising, maar ik denk nog steeds - en dit klinkt misschien gek - dat het chassis van de auto niet eens zo slecht is. Ze hebben veel neerwaartse druk, alleen de combinatie van alles is gewoon niet goed. Ze hebben last van porpoising waardoor ze het potentieel niet gebruiken en ze hebben ook nog steeds een vermogenstekort ten opzichte van andere fabrikanten. Mercedes gaat een stap maken als ze porpoising kunnen oplossen, maar meedoen om de titel kunnen ze inmiddels wel uit hun hoofd zetten."