De Red Bull van Max Verstappen had in Australië veel last van bandenslijtage, maar in Imola is dat probleem als sneeuw voor de zon verdwenen. Het sparen van banden leek in Italië zelfs de sleutel tot het succes voor de regerend wereldkampioen. NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt legt uit waarom de zwakte een sterk punt is geworden.

134 Waarom Red Bull op Imola wél goed met bandenslijtage om kon gaan