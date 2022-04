Het grote succes van Max Verstappen en Red Bull Racing kon niet los worden gezien van de malaise waarin het team twee weken geleden in Australië nog verkeerde. Daar somberde de Nederlander na afloop dat de wereldtitel ver uit zicht was. In Imola liep de glimlach van Verstappen van oor tot oor.

Er was dan ook alle reden voor een opperbeste stemming. Waar Verstappen, zijn teamgenoot Sergio Pérez én het team vrijwel alles goed deden, stortte het kaartenhuis dat Ferrari de eerste drie races van 2022 opbouwde voor het eerst ineen.

Het had hét weekend van de Scuderia moeten worden, voor met tifosi gevulde tribunes, dicht bij de thuishaven Maranello. Maar er ging van alles mis. Carlos Sainz schoof voor de tweede race op rij van de baan en Leclerc maakte na drie feilloze optredens een verklaarbare maar onnodige fout.

Een fout die bovendien voorkomen had kunnen worden, als Ferrari simpelweg genoegen had genomen met de derde plaats voor Leclerc. Maar het team nam gezien de voorsprong in beide kampioenschappen een onverstandig risico, en moest daarvoor de prijs betalen.

83 Leclerc spint van baan na fout in chicane

Red Bull deed bijna alles beter

Red Bull profiteerde niet eens zozeer van het falen van Ferrari, maar deed zelf vrijwel alles simpelweg beter. De starts van zowel Verstappen als Pérez waren beter dan die van Leclerc en Sainz, en de strategie klopte daarna als een bus.

Dat Verstappen de show stal in Imola, is natuurlijk geen verrassing. Bij de Nederlander ging eigenlijk maar één ding mis dit weekend: zijn start in de sprintrace. Dat zette hij binnen 20 ronden recht, door slimmer met de banden om te gaan dan de WK-leider en die kort voor de finish in te halen.

Zondag zette de Limburger helemaal geen wiel verkeerd, wat er toe leidde dat hij grotendeels buiten het oog van de regisseur viel. Verstappens voorsprong was groot, precies zoals hij het graag ziet.

128 Bekijk de samenvatting van de door Verstappen gewonnen race in Imola

Pérez was zijn gewicht in goud waard

Toch was vooral Pérez zijn gewicht in goud waard voor Red Bull. Ook de Mexicaan maakte een misstap, maar deed dat al op vrijdag. De sprintrace bood de teamgenoot van Verstappen een mooie kans om zich weer naar zijn representatieve startpositie terug te knokken, en dat deed hij.

'Checo' kwam een dag later net als Verstappen goed van zijn plek en kon meteen aan de slag als staartschutter voor de Nederlander. Leclerc kwam er niet langs, zelfs niet tijdens de wissel naar droogweerbanden. Even mocht de Monegask aan de tweede plaats ruiken, maar geholpen door zijn warmere banden stak Pérez de Ferrari resoluut weer voorbij. Na afloop stelde de Mexicaan dat hij Leclerc vervolgens onder controle had.

Pérez zet zo een reeks voort die hij sinds de seizoensstart al heeft ingezet. De Mexicaan kan duidelijk veel beter overweg met de RB18 dan met de druistige RB16B van vorig seizoen, pakte zijn eerste pole in Djedda en reed in Melbourne in de schaduw van Verstappens uitvalbeurt keurig naar de tweede plaats.

Ervan uitgaande dat de strijd tussen Leclerc en Verstappen in 2022 nog lang niet gestreden is, kan de regerend wereldkampioen alleen maar blij zijn met zo'n sterke teamgenoot.