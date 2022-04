Twee weken geleden kon Max Verstappen in Australië niet tippen aan de snelheid van de Ferrari van WK-leider Charles Leclerc. Zaterdag haalde de Limburger de Monegask in op Imola en schreef hij de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen op zijn naam. Wat zegt dat over de verhoudingen tussen de twee topteams?

"Het is een beetje hit and miss", zei Verstappen zaterdag in Imola. De Nederlander was kort daarvoor net voorbij Charles Leclerc geglipt op het rechte stuk. De Ferrari-coureur had geen banden meer over en was uiteindelijk een vrij makkelijk slachtoffer voor de regerend wereldkampioen.

Met hit and miss doelde Verstappen op de samenwerking tussen zijn auto en de banden. In Albert Park wisselde de balans van zijn auto steeds, vooral tussen de kwalificatie en de race. Mede daardoor rookte Verstappen zijn banden op het Australische asfalt sneller op dan de Ferrari. In Imola was het andersom.

In Imola werd Leclerc getroffen door graining, wat inhoudt dat er door zijwaarts glijden stukjes van het loopvlak van de band afscheuren. Die plakken dan meteen in balletjes vast op hetzelfde loopvlak, waardoor de band snel grip verliest. "We moeten dat fiksen", zei de Ferrari-coureur na afloop.

145 Bekijk hier de hoogtepunten van de sprintrace in Imola

Auto mag niet meer veranderd worden

Ferrari moet inderdaad aan de slag met dit probleem, maar de vraag is alleen hoe. De auto's zijn al in Parc Fermé-toestand, dus er mag niets meer aan de afstelling worden veranderd. De enige 'fix' die het team voorhanden heeft is simpelweg om niet zo lang meer op de rode banden te rijden.

De strategen van Ferrari nemen de ervaringen van zaterdag uiteraard mee in hun strategieplannen, al wordt voor de nacht van zaterdag op zondag weer regen voorspeld in Imola. Daardoor spoelt een deel van het rubber weer van het asfalt.

Ferrari en Red Bull allebei lichter

Maar terug naar de langere termijn. Red Bull liet vooral zien dat de race in Australië een uitzondering was. Het beeld uit de eerste twee races is terug: Ferrari en Red Bull Racing ontlopen elkaar niet veel.

Dat is terug te zien aan de beste tijden die in de drie sectoren tijdens de sprintrace werden gereden. Daarin zitten alle vier de coureurs van de twee teams extreem dicht bij elkaar. De strijd wordt op details beslist, dus door bijvoorbeeld een slechte start, graining, of een crash in de kwalificatie.

Of updates al een rol spelen, is maar zeer de vraag. Red Bull verscheen met een lichtere auto in Imola, die nu dichter op het minimumgewicht van 798 kilo zit. "Dat was duidelijk te merken", was Verstappen positief. Over Ferrari gaat steeds het verhaal dat ze nog niets aan de auto hebben veranderd, maar ook die weegt nu 5 kilo lichter dan in de eerste drie races.

Beide teams zijn kortom flink aan elkaar gewaagd en hebben het rijk alleen vooraan. Mercedes was in Imola in geen velden of wegen te bekennen. Niets duidt er ook op dat hier snel verandering in komt.

43 Verstappen pakt leiding sprintrace met inhaalactie op Leclerc

Grote updates kunnen doorslaggevend zijn

Het wachten is nu op de echt doorslaggevende veranderingen aan de auto's. Ferrari-teambaas Mattia Binotto had het zaterdagochtend over een pakket waarvan zijn team zeker weet dat het de auto sneller maakt.

De teams lopen op eieren om niet onnodig de beperkte middelen en ontwikkelingstijd te verspillen, dus garanties zijn haast vereist. In Barcelona hoopt zijn team dan echt wat aan de F1-75 te gaan veranderen, zo liet Binotto doorschemeren. Al is het alleen al om van het vervelende gestuiter af te komen, want ook de Ferrari 'porpoist' er flink op los.

Maar de Italiaanse auto heeft ook een voordeel en dat is betrouwbaarheid, iets wat van de Red Bull niet gezegd kan worden. AlphaTauri-teambaas Franz Tost somde zaterdag op wat er allemaal al is misgegaan met de Honda-motoren in zijn auto's. Een schrikbarend lijstje, waar de problemen van Red Bull opgeteld kunnen worden. Verstappen is in Imola weer op snelheid. Nu nog hopen dat hij zondag de finish haalt.

De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur.