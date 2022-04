Het kort geleden nog zo succesvolle Mercedes-team beleefde een zeer moeizame vrijdag in Imola. Op de eerste dag van de Grand Prix van Emilia-Romagna werden Lewis Hamilton en George Russell al vroeg uitgeschakeld in de kwalificatie. Het team worstelt met een stuiterende auto, uitzicht op verbetering is er niet. Mercedes zit in een diep dal.

Waar het over ging, wilde Hamilton liever niet zeggen. Maar het was tekenend voor de sfeer binnen Mercedes.

De zevenvoudig wereldkampioen was net uit zijn auto gestapt, uitgeschakeld in het tweede deel van de kwalificatie. Een discussie met teambaas Toto Wolff werd daarna opgepakt in de mondiale uitzending van de kwalificatie. De Oostenrijker gesticuleerde flink en oogde vermoeid.

Mercedes heeft in Imola opnieuw extreem veel last van 'porpoising', het aerodynamische stuiteren op de rechte stukken. Het was zelfs zo erg dat de coureurs in de eerste vrije training al van het gas moesten op snelle gedeeltes van Imola, zo wist Wolff te melden. Een steun die de vloer van de auto naar beneden moet drukken, brak af op de auto van Russell.

Russell roept op tot regelwijziging

Alsof de jonge Brit wist wat hem te wachten stond, luidde hij vrijdagochtend al voorzichtig de noodklok. Gevraagd door NU.nl in hoeverre de nieuwe generatie auto's een andere afstelling vergt voor nat weer, zag hij zijn kans schoon om over het gestuiter te beginnen.

"Ik weet niet of de Formule 1 met een mogelijke regelwijziging iets aan dit fenomeen wil gaan doen", hintte hij op hulp vanuit de regelgevers . Russell voorzag een veiligheidsrisico, ook op een natte baan. "Maar misschien moeten we er maar mee leven en blijft het de komende jaren zo", haalde hij symbolisch zijn schouders op.

De oproep van Russell aan de FIA was veelzeggend over de vorderingen die Mercedes maakt met de auto. Het oplossen van het gestuiter lijkt verre van aanstaande en uit de woorden van de Engelsman valt op te maken dat het zijn team misschien wel nooit gaat lukken. Dus moet het regeltechnisch maar opgelost worden, vond hij.

"Veel teams en coureurs hebben hier last van", voegde Russell nog wel toe. Dat klopt inderdaad, ook de Ferrari hobbelde flink over het asfalt van Imola. Maar bij de auto van WK-leider van Charles Leclerc beïnvloedt het de rondetijd niet. Bij Mercedes is dat een ander verhaal.

George Russell na zijn moeizaam verlopen kwalificatie in Imola George Russell na zijn moeizaam verlopen kwalificatie in Imola Foto: Getty Images

Tijdperk Mercedes lijkt nu echt voorbij

Op slechts vier duizendste van een seconde na werd Hamilton al uitgeschakeld in het eerste deel van de kwalificatie. Daarna lukte het zowel de 37-jarige Brit als zijn dertien jaar jongere teamgenoot niet om uit Q2 te komen.

Daar was door een crash van Carlos Sainz ook erg weinig tijd voor, maar er was geen enkele zekerheid dat ze zonder de schuiver van de Spanjaard wel in Q3 waren gekomen. Russell werd elfde, Hamilton dertiende.

En zo deed er voor het eerst sinds de Grand Prix van Japan in 2012 geen Mercedes mee aan het slotdeel van de kwalificatie. Na acht constructeurskampioenschappen op rij, seizoenen die compleet door de zilveren auto's werden gedomineerd en races die tot vervelens aan toe door het team uit Brackley werden gewonnen, lijkt het tijdperk Mercedes nu echt voorbij.

Het team van Wolff zit namelijk in een lastig pakket. Ze werken dan wel volle bak om de problemen op te lossen, maar verspillen daarmee tijd en geld dat niet in aan de ontwikkeling van de auto kan worden besteed.

Omdat Mercedes vorig seizoen constructeurskampioen werd, heeft het team de minste uren aan aerodynamische ontwikkeling. Er mag bijvoorbeeld minder tijd in de windtunnel worden doorgebracht dan Ferrari. Alle uren die nu in het oplossen van 'porpoising' worden gestoken, gaan van dit saldo af. Dit zijn uren die niet waren ingecalculeerd, en uren die het team niet meer terugkrijgt.

De stuiterende Mercedes van Hamilton op het rechte stuk De stuiterende Mercedes van Hamilton op het rechte stuk Foto: Getty Images

Racewinst op eigen kracht zit er voorlopig niet in

Dus als de technici er al in slagen om de Mercedes stuitervrij te krijgen, zijn Ferrari en Red Bull al weer verder in hun ontwikkeling. Zonder chaotische races met veel geluk kan het team voorlopig geen Grand Prix winnen, laat staan dat Hamilton en Russell op korte termijn op eigen kracht weer vooraan mee kunnen doen. Het verklaart de vermoeidheid bij Wolff, en de wanhoop bij Russell.

En Hamilton? "Ik ben voorlopig nog volledig gefocust op de Formule 1", zei hij vrijdagochtend nog. De Brit is betrokken bij een bod op voetbalclub Chelsea, een potentieel nieuw project dat hij een "geweldig kans" noemde. De focus op Mercedes is er dus nog, maar Hamilton is duidelijk wel al met zijn leven na zijn coureursbestaan bezig.

Als hij niet snel een betere auto krijgt, kan die nieuwe periode in zijn leven wel eens heel snel aanbreken.