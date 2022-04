Nu Max Verstappen en Charles Leclerc weer om de overwinningen strijden in de Formule 1, wilden beide coureurs wel samen met een paar collega's terugblikken op hun rivaliteit als jonge talenten op de kartbaan. Die werd vooral gevoed door de drang om de koningsklasse te bereiken, iets waar de meeste jonge talenten nooit in slagen.

"Hij duwt me gewoon van de baan, het is niet eerlijk." Het is een bekende quote van Verstappen, uit een filmpje dat is gemaakt na een kartrace in Frankrijk in 2012.

De Limburger heeft net een aanvaring gehad met Leclerc en is daar duidelijk nog verbolgen over. Op dezelfde beelden komt later een piepjonge Leclerc voorbij. Volgens de Monegask is er niks aan de hand. "Gewoon een incident", wuift hij het weg, terwijl hij Verstappen kort daarvoor nog van de baan heeft gereden.

Leclerc bekende donderdag in Imola dat hij generatiegenoot Verstappen op momenten oprecht heeft gehaat. Beide jongelingen hadden maar één doel: de Formule 1 halen. Ze zaten elkaar daarbij vaak dwars, dusdanig dat de vonken er regelmatig vanaf vlogen.

Maar Verstappen en Leclerc kwamen niet alleen elkaar tegen. Vrijdag schoven ze beiden aan bij de persconferentie van de Grand Prix van Emilia-Romagna, samen met Carlos Sainz en George Russell; eveneens bekende gezichten van vroeger. Ook Valtteri Bottas was aanwezig bij het gesprek. De Fin heeft ook een achtergrond in het karten, maar is wel acht jaar ouder dan Verstappen en Leclerc.

"We zagen elkaar altijd al op de kartbaan; niet alleen Charles, maar ook George en Carlos", herinnerde Verstappen zich. "We zijn allemaal van dezelfde leeftijdscategorie. Charles en ik zijn zelfs even oud. En nu zitten we hier, in de Formule 1, en rijden we allemaal bij topteams. Dat vind ik mooi om te zien."

Max Verstappen en Charles Leclerc vochten dit seizoen al een paar verbeten duels uit. Max Verstappen en Charles Leclerc vochten dit seizoen al een paar verbeten duels uit. Foto: Getty Images

'Er is nu veel onderling respect'

De regerend wereldkampioen koestert zeker geen wrok meer uit het verleden. "Het waren juist mooie tijden", mijmerde hij. "En wat er allemaal is gebeurd, daar moet je nu gewoon om lachen."

"Ik zie Charles niet lachen", grapte Russell gevat. Maar achter het rode mondkapje van de WK-leider was wel degelijk een glimlach te ontwaren.

"We hebben echt wel momenten gehad waarop we elkaar haatten. Maar er is nu veel onderling respect. Dat is echt wel anders geworden", beaamde Leclerc. "Als je opgroeit en je droom bereikt om in de Formule 1 te komen, verdwijnt de haat. Het was toen voor ons echt nog maar een droom."

Volgens de Ferrari-coureur bestaat bij alle jonge talenten grote twijfel over hun toekomst. Groot talent, mooie successen: het helpt, maar garanties om het hoogste niveau van de autosport te halen zijn er niet, wilde hij maar zeggen.

"Ik heb mezelf toen regelmatig afgevraagd hoeveel coureurs het überhaupt tot de Formule 1 zouden schoppen", bekende viervoudig Grand Prix-winnaar Leclerc. "Toch zijn de meesten van wie ik het toen verwachtte nu hier in Imola. Maar je hebt wel wat geluk nodig om het te halen."

Budgetten worden elk jaar groter

Russell herinnerde zich vooral dat het voor talenten per seizoen moeilijker wordt om aan te blijven haken. Niet alleen op het gebied van talent, maar ook in de portemonnee.

"Elk jaar worden de budgetten groter en groter. Daardoor valt er talent weg. De sport zou er eigenlijk voor moeten zorgen dat de juiste talenten het ook echt halen", vond de Engelsman, die een half jaar jonger is dan Verstappen en Leclerc.

"Aan de andere kant: toen ik voor het eerst Europees kartte, reden Max en Charles al aan de kop van het veld. Alexander Albon zat er net een lichting voor, die won ook alles. De jongens die ik toen het beste vond, zijn hier nu allemaal."

De persconferentie op vrijdagochtend in Imola. De persconferentie op vrijdagochtend in Imola. Foto: Getty Images

Laatbloeiers zijn kansloos

Bottas herinnerde zich wel dat veel goede coureurs uit zijn jeugd niet eens in de buurt kwamen van de Formule 1. "Wat dat betreft is het een oneerlijke sport", was de Fin duidelijk.

Volgens de huidige Alfa Romeo-coureur is het voor jeugdige talenten vooral zaak om snel te kunnen leren. Laatbloeiers zijn bij voorbaat kansloos.

"Sommige coureurs komen snel tot wasdom, anderen wat later. Het is eigenlijk best wel triest dat zo veel talent wordt verspild. Die krijgen nooit de kans om te laten zien wat ze kunnen. Toen ik in Finland kartte, waren er echt veelbelovende coureurs. Die hadden de financiële middelen niet om door te gaan. Dat vind ik echt zonde. Je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn."

'Slechts plek voor twintig coureurs'

Sainz beaamde de woorden van Bottas. "Er is echt veel talent in het karten dat snel genoeg is om het in de Formule 1 goed te doen, maar er is maar plek voor twintig coureurs."

De Spaanse Ferrari-coureur kan naar eigen zeggen "wel drie tot vijf coureurs" opnoemen uit zijn opleidingsjaren die goed genoeg waren voor de Formule 1. Sainz heeft zowel in de karts als in de juniorklassen tegen veel grote talenten geracet. "Maar die hebben het toch niet gehaald."

Volgens Verstappen vormen goede resultaten in de karts overigens absoluut geen zekerheid dat een coureur ook een goede Formule 1-rijder wordt. "Ik heb goede karters meegemaakt die niet goed waren in een raceauto en vice versa. Karten is geen Formule 1", legde de Nederlander uit. "Er zijn echt geen garanties."