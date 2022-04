Na een dominante zegen van Max Verstappen in Imola zit de Grand Prix van Italië erop. Wat wil jij nog weten over de gebeurtenissen in de race of de Formule 1 in z'n geheel? Stel ze dan op ons reactieplatform NUjij en dan beantwoorden wij de beste en meestgestelde vragen maandag in een nieuw artikel.

