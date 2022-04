Nu de kwalificatie voorbij is, kunnen onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Joost: "Hoewel het alleen op de rode softbanden was, liet Max Verstappen zien dat zijn banden het veel beter volhielden dan die van de Ferrari van Charles Leclerc. De teams mogen niets meer aan de auto's doen, dus Ferrari kan niet nog allerlei zaken aanpassen om de bandenslijtage te verbeteren. In dat opzicht ziet het er goed uit voor Verstappen en is hij de grootste kanshebber voor de overwinning."

"De twee grote risico's zijn een nieuwe slechte start en de betrouwbaarheid. Er ik ook een redelijke kans op regen, maar ik ga ervan uit dat dit juist in het voordeel van Verstappen zou zijn. Hij heeft echt een goede kans om Leclerc zondag op Ferrari-grond wederom te verslaan en weer wat van de opgelopen schade in de WK-stand goed te maken."

Patrick: "Mits de Red Bull van Max Verstappen niet kapotgaat, verwacht ik zondag een Nederlandse zege. Verstappen heeft dit weekend laten zien dat hij zowel in droge als in natte omstandigheden sneller kan zijn dan Leclerc. Als de weersvoorspellingen uitkomen en het inderdaad gaat regenen, denk ik dat de race een totale chaos gaat worden, met veel safeytcars en misschien wel rode vlaggen. Verstappen wint, Leclerc eindigt als tweede en Fernando Alonso komt als verrassing bovendrijven op de derde plek."