Met de komst van de Nordic Entertainment Group (NENT) hebben de Nederlandse Formule 1-fans na tientallen jaren een nieuwe commentator gekregen. Nelson Valkenburg (rechts op de foto) vertelt aan NU.nl hoe het is om Olav Mol op te volgen, hoe hij omgaat met zure reacties en hoe hij letterlijk opgroeide op het circuit. "Ik heb ook verslag gedaan van de Olympische Spelen, maar Formule 1 is nog veel groter."

Het is vrijdag 18 maart als de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein net is begonnen en Valkenburg (37) samen met Viaplay-collega - maar vooral goede vriend - Melroy Heemskerk (links op de foto) op de hoofdtribune toekijkt hoe de eerste auto's uit de pits rijden. Na jaren dromen en maanden voorbereiden begint het dan echt. Eindelijk is hij Formule 1-commentator.

Een maand later vertelt Valkenburg achter de gloednieuwe studio's van Viaplay, de Nederlandse zender die NENT heeft opgericht, in Hilversum over zijn eerste weken als commentator in de koningsklasse van de autosport.

Met een commentaarteam zonder Mol wist hij dat de schoenen groot waren om te vullen. Op sociale media verschenen tal van berichten, die soms positief, maar vaak ook negatief waren. Soms tot ongenuanceerde scheldkanonnades en zelfs bedreigingen aan toe, waarbij de tendens vooral was dat Valkenburg zijn positie maar zo snel mogelijk weer moest afstaan aan Mol.

Was er een moment dat je hebt getwijfeld toen je hoorde dat deze kans zich aandiende?

"Nee, want hoeveel kansen ga je krijgen? Het leven bestaat misschien uit een paar momenten waarbij je zo'n kans krijgt en er was geen mogelijkheid dat ik hier nee tegen zou zeggen. Met alles wat erbij komt."

Met alles wat erbij komt; de reacties waren in sommige gevallen zeker niet mals. Was het lastig om daarmee om te gaan?

"Je bent niet menselijk als het niets met je doet. Maar aan de andere kant gaat het met mij en met ons hartstikke goed. Ik heb het ontzettend naar mijn zin en weet dat de wereld in deze tijd nu eenmaal zo in elkaar zit. Hoe vreemd en lastig dat soms ook is."

"We moeten het vooral niet te groot maken. We zijn met een heel nieuw project bezig en ik merk dat ik met elke sessie comfortabeler in mijn rol word en tegelijkertijd bedenk ik dan ook dat we pas drie Grands Prix bezig zijn. Ik heb er zelf een heel positief gevoel over."

"En wat je ook doet, iedereen krijgt in deze tijd te maken met heftige reacties. Als parlementslid of staatssecretaris kom je natuurlijk pas echt aan de beurt."

Maar jij bent commentator.

"Ja, precies. Maar aan de andere kant: het fijne is dat we een heel grote groep hebben en er werken hier ook veel mensen die ik al heel lang ken. Dus dan neem ik het niet mee naar huis."

"Ik moet ook zeggen dat we in dit soort dingen heel goed worden begeleid. Er gebeurt natuurlijk wel wat. Als ik op zaterdagmiddag het World Endurance Championship zou verslaan, heb ik hier natuurlijk geen last van. Ik kan niet ambitieus zijn en tegelijkertijd die andere dingen dan niet willen."

Heb je Olav eigenlijk nog gesproken?

"Ja, op het circuit in Bahrein, even kort. Precies wat het moest zijn. Als ik in zijn positie had gezeten, had het mij ook zeer gedaan. Aan de andere kant is dit ook hoe de wereld werkt."

38 Verstappen en Leclerc strijden om de winst

Voor Valkenburg zijn circuits zijn tweede thuis. Hij was pas drie weken oud toen zijn ouders - eigenaar van een raceteam - hem voor het eerst meenamen naar een circuit. Het laat zich dan ook raden waar zijn passie voor autosport vandaan is gekomen.

Heb je ooit zelf coureur willen worden?

"Laat ik het zo zeggen: het was vrij snel duidelijk dat dat niet de juiste optie voor mij was. Ik zag mijn ouders hard werken om geld te verdienen en als ik zelf zou gaan racen, zou dat geld er nog harder uit zijn gegaan."

"Geld verdienen in de autosport is nagenoeg onmogelijk. Je kunt aan het eind van het seizoen weliswaar 1 miljoen euro overhouden, maar je moet er met 2 beginnen."

En toen kwam de ambitie om commentator te worden?

"Nee, toen ik naar de School voor Journalistiek ging, had ik nooit gedacht dat ik commentator zou worden. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik zou gaan schrijven en dan later correspondent ergens zou worden. Op Zandvoort ben ik op een gegeven moment het commentaarhok ingetrokken. En tegen het eind van mijn studie belde Eurosport. Zo ben ik ongeveer het vak ingerold."

Inmiddels is Valkenburg al ruim dertien jaar te horen op televisie als commentator bij diverse sportevenementen. Hij gaf commentaar bij verschillende autosporten, maar ook bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen.

Was de Formule 1 voor jou als commentator ook het hoogst haalbare?

"Ja, absoluut. Het is zo intens. Dit is het hoogst haalbare wat je op autosportgebied kan doen. Ik heb ook de Olympische Spelen gedaan, maar dit is nog van een totaal andere orde."

"De Spelen zijn enorm groot, maar dat is slechts twee weken intense aandacht. Het ligt een paar dagen onder een vergrootglas met veel kijkers, maar dit is week in en week uit. En dat bijna een heel jaar lang. Het is een heel ander spelletje."

“Het is de vraag of Leclerc de rest van het jaar zo foutloos kan blijven.”

Op de circuits heeft Valkenburg gezelschap van cocommentator Melroy Heemskerk. Heemskerk is coureur geweest bij het team van de ouders van Valkenburg en beiden kennen elkaar al jaren. Ook geven ze al een aantal jaar duocommentaar bij onder meer de 24 uur van Le Mans.

Hoe belangrijk is het voor jou dat je deze klus samen met Melroy kan doen?

"We hebben niet hetzelfde DNA, maar verder zijn we eigenlijk in alles broers. We hebben zes jaar samengewoond, samen veel vakanties beleefd en regelmatig commentaar gegeven. Als je dan zo'n groot project gaat doen en dat kan doen met degene met wie je het meest close bent, is dat ontzettend fijn."

"We weten bijvoorbeeld precies van elkaar wanneer we elkaar even de ruimte moeten geven. Ik was verrast en blij toen ik hoorde dat dit de richting was die Viaplay op wilde gaan."

Tot slot, als we kijken naar het sportieve gedeelte. Verstappen staat nu al op een behoorlijke achterstand ten opzichte van Leclerc. Denk je dat hij nog terug gaat komen?

"Daar ga ik zeker van uit. Afgaande op het verleden denk ik niet dat Ferrari dit op dezelfde manier vol kan blijven houden. Kunnen ze dat wel, dan hebben ze een geweldige stap gemaakt. We hebben in ieder geval drie heel verschillende, leuke races gezien. Het wordt vooral interessant om te zien wie rond juni en juli de grote stappen gaat zetten."

"Wat Ferrari nu doet is ontzettend knap, ze hebben echt controle over zichzelf. De vraag gaat zijn of Leclerc zo foutloos kan blijven als hij is, ook als Verstappen straks de duimschroeven gaat aandraaien. En kijk ook naar Mercedes. Op dit moment pakken ze bakken met punten terwijl ze een auto hebben die het niet doet. Er komt een moment dat die auto het wél gaat doen. En wat gebeurt er dan? Het zijn stuk voor stuk ingrediënten voor een geweldig jaar."

