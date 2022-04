Op Autodromo Enzo e Dino Ferrari staat dit weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt vooruit op de vierde Grand Prix van het seizoen.

Het belooft een regenachtig weekend te worden; vooral vrijdag lijkt kletsnat te gaan verlopen. Wat voor effect heeft een natte baan op porpoising, het stuiteren van de auto?

"Porpoising is rijhoogtegevoelig. Wanneer het regent, zullen de teams iets hoger gaan rijden, waardoor het effect van porpoising ook afneemt."

"Het hangt wel af van hoe hard het gaat regenen. Vanaf vrijdagmiddag na de kwalificatie mogen er vanwege de regels geen dingen meer worden veranderd aan de afstelling van de auto. Als het vrijdag nat is en het de rest van het weekend droger lijkt te worden, levert dat qua afstelling dilemma's op."

"Ook moeten de teams rekening houden met de hoogteverschillen op Imola. Als de baan naar beneden gaat en dan plots weer vlak of omhoog loopt, verandert de rijhoogte van de auto - het zogenaamde compressiemoment. Dat kan ook voor problemen zorgen."

De lay-out van Autodromo Enzo e Dino Ferrari. De lay-out van Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Vorig jaar regende het ook op Imola. Kunnen de teams de data uit die GP dit jaar ook nog gebruiken?

"Niet echt, omdat het de eerste keer is dat deze nieuwe auto's met nat asfalt te maken krijgen. De auto's zijn qua vering en banden een stuk 'stijver' geworden, terwijl je op een natte baan juist wat 'zachter' zou willen rijden. Niet alleen om meer grip te genereren, maar ook om de auto eenvoudiger bestuurbaar te maken voor de coureur. Een stijve auto reageert een stuk agressiever en geeft over het algemeen minder feedback. Dat wil je niet in zulke omstandigheden."

Waar moeten de teams nog meer rekening mee houden dit weekend?

"Imola is een circuit waarop je als coureur traditioneel veel gebruik moet maken van de kerbstones. Maar we hebben dit jaar al gezien dat de nieuwe auto's heel gevoelig zijn en dat het niet echt lukt om vol over de kerbstones te rijden, doordat ze zo stijf zijn geworden door de vering en de 18 inchbanden."

"Ook in Melbourne zagen we dat coureurs minder kerbs gebruikten. Kerbstones aan de binnenkant van de bocht werden zelfs overal gemeden. Alleen bij het uitkomen van de bochten werden ze af en toe gebruikt, bijvoorbeeld bij het uitkomen van bocht 10. Daar zag je dan ook meteen dat de coureurs het lastig hadden, doordat de auto agressief reageerde."

"Het zou overigens ook zo kunnen zijn dat de stijfheid van de auto's een mogelijke verklaring is voor de verschillende uitvalbeurten die we dit jaar al hebben gezien, zoals die van Max Verstappen."

"Het doet me denken aan ons eerste jaar met de huidige generatie LMP2-auto's in het World Endurance Championship. De energie uit een auto moet ergens geabsorbeerd worden en als dat niet lukt, is de kans dat er iets stukgaat groot. Wij hadden toen ook te maken met stijvere auto's en bij ons gingen toen ook opeens veel dingen onverwachts kapot."

Ho-Pin Tung in actie met zijn LMP2-auto bij de 24 uur van Le Mans in 2017. Ho-Pin Tung in actie met zijn LMP2-auto bij de 24 uur van Le Mans in 2017. Foto: Getty Images

Ferrari leek in de eerste drie races van het jaar de snellere auto te hebben en Charles Leclerc staat ook riant aan kop van het kampioenschap. Begint dat team ook als favoriet aan zijn thuisrace in Imola?

"Dat denk ik wel. Imola is een circuit waarop je veel neerwaartse druk nodig hebt, en dat heeft Ferrari op dit moment beter op orde dan Red Bull. Die twee teams steken nog steeds boven de rest uit."

Tot slot: Red Bull komt in Imola met een update, al lopen de berichten over hoe groot deze update precies zal zijn uiteen. Is het ook niet een risico om juist hier met een grote update te komen, aangezien er maar één training voor de kwalificatie is?

"Ja, dat is het zeker. Een update kan heel goed werken op de computer of in de windtunnel, maar eenmaal op het asfalt erg tegenvallen. Het perfecte voorbeeld hiervan is Mercedes, dat tijdens de testdagen met innovatieve sidepods kwam aanzetten, maar de auto tot nu toe niet aan het werk heeft gekregen."

"Teams hebben ook te maken met een budgetcap, dus ze kunnen niet meer eindeloos dingen uitproberen op de auto. Ze zullen er vrij zeker van moeten zijn dat een nieuw onderdeel ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft, aangezien het anders alleen maar in het budget snijdt."

Tijdschema GP van Emilia-Romagna Eerste vrije training: vrijdag 13.00 uur

Kwalificatie: vrijdag 17.00 uur

Tweede vrije training: zaterdag 12.30 uur

Sprintrace: zaterdag 16.30 uur

Hoofdrace: zondag 15.00 uur

