Na een kletsnatte vrijdag en een droge zaterdag wordt er zondag weer regen verwacht rond de Grand Prix van Emilia-Romagna. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de vierde race van het seizoen.

Zondag krijgt de regio rond Imola opnieuw te maken met buien. Er zijn wolkenvelden en zonnige perioden en de middagtemperatuur wordt 19 à 20 graden. Daarbij staat een matige zuidwestenwind

Hoe en wanneer de buien precies gaan vallen is nog onzeker, maar het is aannemelijk dat het tijdens de race gaat regen. De buien ontstaan spontaan en zijn pas kort van tevoren zichtbaar.

Wel zal er minder water naar beneden komen dan op vrijdag, toen het vrijwel de hele dag stevig aan het regenen was.

Tijdschema GP van Emilia-Romagna Eerste vrije training: vrijdag 13.00 uur

Kwalificatie: vrijdag 17.00 uur

Tweede vrije training: zaterdag 12.30 uur

Sprintrace: zaterdag 16.30 uur

Hoofdrace: zondag 15.00 uur

