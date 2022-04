De Formule 1-coureurs werken vrijdag een natte training en kwalificatie af op Imola. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Aan het begin van vrijdagmiddag cirkelt er een lagedrukgebied boven het noorden van Italië, waardoor de regen met bakken uit de lucht komt. De komende uren neemt de neerslagintensiteit geleidelijk iets af, maar droog zal het nog niet zijn tijdens de kwalificatie. Volgens de laatste verwachting wordt het pas in de loop van de avond droger.

Het weekend ziet er beter uit, maar er blijft kans op een bui. Het is dan even de vraag of de buien precies over het circuit trekken en of het asfalt droog blijft. Zondag is de kans op buien groter dan zaterdag.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Tijdschema GP van Emilia-Romagna Eerste vrije training: vrijdag 13.00 uur

Kwalificatie: vrijdag 17.00 uur

Tweede vrije training: zaterdag 12.30 uur

Sprintrace: zaterdag 16.30 uur

Hoofdrace: zondag 15.00 uur

We zijn benieuwd naar je mening over de artikelen van NU+ Formule 1. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van vijf minuten.