Charles Leclerc rijdt komend weekend in het Italiaanse Imola voor het thuispubliek van Ferrari als WK-leider en favoriet voor de zege. Menig coureur zou zenuwachtig worden van dat perspectief, maar de 24-jarige Monegask is in zijn relatief korte leven mentaal voldoende gehard om niet meer nerveus te worden.

"Ik zat niet lekker in mijn vel gisteravond. Ik kon niet echt slapen, want ik dacht aan hem. Maar tegelijkertijd voelde ik me schuldig, want ik was me helemaal niet aan het voorbereiden op de kwalificatie van vandaag."

Ondanks een gebrek aan slaap en een slechte voorbereiding pakt Leclerc op vrijdag 23 juni 2017 poleposition voor de Formule 2-hoofdrace in Bakoe. Drie dagen eerder overleed zijn vader Hervé (54): oud-coureur, racefanaat en de man die de driejarige Charles voor het eerst in een kart liet rijden.

De dan negentienjarige Monegask is toch naar Azerbeidzjan gevlogen en weet ondanks zijn grote verdriet te imponeren. Leclerc wint een dag later de hoofdrace en finisht op zondag als tweede in de sprintrace, vanaf de tiende startplaats. Het is een van de momenten waarop Leclerc zijn mentale kracht toont.

Charles Leclerc viert de pole in Baku, daags na het overlijden van zijn vader Hervé. Charles Leclerc viert de pole in Baku, daags na het overlijden van zijn vader Hervé. Foto: Getty Images

Ogenschijnlijk jaloersmakend leven vertelt niet het hele verhaal

Op het eerste gezicht leidt de huidige WK-leider een jaloersmakend en gemakkelijk leven. Hoewel Leclerc zelf steevast beweert niet van rijke komaf te zijn, was zijn opa een succesvolle fabrikant van auto-onderdelen.

Hij groeit op in Monte Carlo, rijdt bij Ferrari, verdient tientallen miljoenen en heeft een relatie met architectuurstudent en Instagram-model Charlotte Siné. De vader van Siné geeft leiding aan het bedrijf dat onder meer het Monte Carlo Casino bestiert. Als je de gemiddelde tiener vraagt hoe een droomleven eruitziet, dan lijkt dat van Leclerc een aardige blauwdruk.

Maar de nog maar 24-jarige Leclerc heeft al flink wat tegenslag gekend. Niet alleen verliest hij als tiener zijn vader, ook het overlijden van Jules Bianchi in juli 2015 treft hem zwaar. De Fransman klapt tijdens de Grand Prix van Japan in oktober 2014 op een takelwagen en overlijdt negen maanden later. Bianchi was de peetoom van Leclerc en geldt als het grote voorbeeld van de huidige Ferrari-coureur.

Jules Bianchi op de dag van zijn uiteindelijk dodelijke crash, 5 oktober 2014. Jules Bianchi op de dag van zijn uiteindelijk dodelijke crash, 5 oktober 2014. Foto: Getty Images

Persoonlijke missie om af te maken wat Bianchi niet kon

"We hebben destijds wel aan hem gemerkt dat er iets was. Zijn resultaten liepen terug in de tweede seizoenshelft", herinnert Formule 3-teambaas Frits van Amersfoort zich. Die had Leclerc in 2015 onder zijn hoede. "Pas later legde ik de link met het overlijden van Jules, al wilde Charles zelf niet toegeven dat het daar aan lag. Hij zei er niets over. Maar Bianchi was heel belangrijk voor hem."

"Dankzij hem ben ik waar ik nu ben. Jules heeft me ontzettend veel geholpen, zeker in mijn eerste jaren in de karts", prees Leclerc zijn op 25-jarige leeftijd overleden vriend eerder dit jaar op de Franse televisie. "We zijn samen opgegroeid, ook al was hij een paar jaar ouder. Onze vaders waren beste vrienden."

Leclerc ziet het als zijn persoonlijke missie om dat te bereiken wat Bianchi nooit heeft kunnen bereiken. De Fransman was de eerste coureur die naar de Formule 1 werd gebracht door de Ferrari-opleiding, wat Leclerc later ook lukt. Bianchi was voorbestemd om ooit in de rode auto's uit Maranello te racen.

Dat perspectief wordt bruut weggenomen met de crash op Suzuka. Leclerc debuteert in 2019 wel voor de Scuderia. Zijn vriend zou daar zeker ook in geslaagd zijn, denkt de Monegask. "Iedereen die deze sport begrijpt, kon zien dat Jules een buitengewoon talent was."

Charles Leclerc in 2015 als Formule 3-coureur van Van Amersfoort Racing. Charles Leclerc in 2015 als Formule 3-coureur van Van Amersfoort Racing. Foto: Getty Images

'Verstappen en Leclerc zijn mentaal tegen elkaar opgewassen'

Ondanks deze tweede harde klap die hij op jeugdige leeftijd moest incasseren, pakte Leclerc de route richting de wereldtop snel weer op. En dat was niet alleen dankzij zijn ongekende racetalent. Van Amersfoort leerde Leclerc kennen als een mentaal ijzersterke jongen die door niets van de wijs laat brengen. "Anders kom je sowieso niet zover. Maar zo zit hij ook gewoon in elkaar. Als Charles zondag zijn helm dichtdoet, dan maakt het hem echt niet meer uit of hij op het Circuit Enzo e Dino Ferrari rijdt, voor volle tribunes. Dat doet hem niets. Dan wil hij gewoon winnen."

Volgens de voormalige teambaas van Leclerc hebben bovendien de afgelopen twee slechte jaren van Ferrari Leclerc mentaal nog sterker gemaakt. Slechts met moeite was er soms een podiumplaats weggelegd voor de grote belofte van het team. "Daar worden sportmensen over het algemeen niet minder van, als het een tijdje tegenzit."

Van Amersfoort schat Leclerc op hetzelfde niveau in als Max Verstappen, een andere voormalige coureur van zijn team. "Je zag bij hun gevecht in Djedda heel mooi hoe ze mentaal tegen elkaar opgewassen zijn. En Charles is een topcoureur in wording. "

Ferrari-teambaas Mattia Binotto troost Charles Leclerc. Enkele uren later wint de coureur zijn eerste race. Ferrari-teambaas Mattia Binotto troost Charles Leclerc. Enkele uren later wint de coureur zijn eerste race. Foto: Getty Images

Eerste zeges onder grote druk na nieuw verlies

De eerste twee Formule 1-zeges van Leclerc komen in 2019 ook al onder grote druk tot stand, tijdens een nieuw rouwproces. Op de zaterdag voor de Grand Prix van België overlijdt de 22-jarige Anthoine Hubert na een zware crash in de Formule 2-race, opnieuw een goede vriend van Leclerc. Tijdens de herdenkingsceremonie op zondagochtend heeft de Ferrari-coureur het zichtbaar zwaar. Een paar uur later houdt hij een hele race lang Lewis Hamilton af en pakt met minder dan een seconde voorsprong op de Brit zijn eerste zege in de Formule 1.

Zeven dagen later herhaalt Leclerc dat kunststukje op Monza. Net als in Spa-Francorchamps vertrekt het jonge talent van pole en opnieuw moet hij de hele race knokken om Hamilton achter zich te houden. Het is een drukmoment van jewelste; Ferrari heeft de thuisrace al negen jaar niet gewonnen, de tribunes zijn gevuld met uitzinnige tifosi die vurig op de zege hopen. Toch houdt Leclerc het hoofd koel en wint hij.

Na twee jaar tobben met een matige Ferrari is de Leclerc uit 2019 terug aan het front. De WK-leider is voorzien van een auto om mee te winnen, het talent van een kampioen en de mentale weerbaarheid van iemand die op jonge leeftijd al te veel ellende heeft meegemaakt.

