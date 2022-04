Na de race in Melbourne van gisteren kregen we veel vragen binnen over de GP van Australië op ons reactieplatform NUjij. Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt zat een uur lang klaar om al deze vragen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van RiGL: "Waarom zit er zoveel verschil in de vloer van de bolides. De ene is lichter dan de andere bolides. Max had in deze race nog een zwaardere vloer. Mag hij die nog aanpassen?"

De vloer mag in theorie eindeloos worden aangepast. De enige beperking die de teams hebben is geld (door de budgetlimiet) en tijd die aan ontwikkeling mag worden besteed. Ga er maar vanuit dat Verstappen (en niet alleen Verstappen) door het seizoen heen nog een paar flinke updates aan zijn auto krijgt.

Vraag van Willem_op_de_Tribune: "George Russell heeft laten zien dat hij met een minder snelle F1-wagen toch in de top drie weet te eindigen. Is George Russell een zeer talentvolle coureur die weet te scoren ondanks een minder snelle F1-wagen, of is Mercedes succesvol bezig om de achterstand op Red Bull en Ferrari weg te werken?"

George Russell is een zeer talentvolle coureur die weet te scoren ondanks een minder snelle wagen. Dat heeft hij in de Williams al met grote regelmaat laten zien.

De Mercedes kwam in Melbourne ongeveer hetzelfde tekort op de Ferrari als in de eerste twee races, maar zat wel dichter bij de Red Bull dan in Bahrein en Djedda. Dat betekent maar één ding: Red Bull had niet zo'n goed weekend.

Vraag van Neosje: "Door de budgetcap is het geld en ook de ontwikkelingstijd in windtunnel en CAD beperkt voor alle teams. Maar wat weerhoudt teams als McLaren, Ferrari, Mercedes, Alpine en Aston Martin ervan om in andere raceklassen waar ze ook constructeur zijn (of op de straatauto's) onderdelen, concepten of theorieën voor de F1 te testen? Is dat te controleren?"

Ook andere raceklassen hebben reglementen, dus het heeft bijvoorbeeld voor McLaren niet zoveel zin om in de Indycar met een Formule 1-voorvleugel aan de start te verschijnen. Dat mag namelijk niet. En ik denk ook niet dat Ferrari er veel aan heeft om een Formule 1-motor in een straatauto te bouwen en er dan rondjes mee te gaan rijden. Daar hebben ze gewoon testbanken voor en die straatauto kan de motor nooit zo belasten als een Formule 1-auto. Dus is de test zinloos. Niets is natuurlijk uit te sluiten, maar eerlijk gezegd zie ik dit soort dingen niet gebeuren.

Vraag van Chremicus: "Max gaf aan zich niet 100 procent zeker te voelen in de auto en was dan ook volop bezig met het afstellen van de rembalans tijdens het rijden. Hoe moet ik dit precies zien? Klopt het dat hij dan niet helemaal tevreden was met de mapping die voor iedere bocht staat voorgeprogrammeerd? En als hij dan een rembalans goed heeft staan voor een bocht, kan deze dan opgenomen worden in een nieuwe mapping, waardoor het voor de race wel goed staat? Misschien goed om eens uit te leggen waar een mapping precies uit bestaat?"

Ik denk dat je twee dingen door elkaar haalt. Voor de door de coureur gecontroleerde rembalans is mapping niet toegestaan. Daar kreeg Renault in 2019 nog een straf voor, omdat het werd gezien als illegale rijdershulp.

Wat wel met een mapping gebeurt is de hoeveelheid engine braking, ofwel het remmen op de motor bij het terugschakelen. Dat is iets waar we Verstappen inderdaad veel over horen klagen, omdat dit veel invloed heeft op hoe de auto zich zeker bij het aanremmen en insturen van een bocht gedraagt.

De grote klachten die Verstappen heeft, hebben echter meer betrekking op de aerodynamische balans en hoe die zich over de auto verplaatst zodra hij bij een bocht aankomt. Verstappen wil zoveel mogelijk grip aan de voorkant, zodat de voorwielen ook echt insturen als hij aan het stuur draait. Daarin speelt de gewichtsverplaatsing een belangrijke rol in. Als Verstappen remt, moet dat vooral op de voorkant van de auto komen.

Dit is een complex spel tussen de aerodynamica, de wielophanging en vering van de auto en uiteraard uiteindelijk de banden. De afgelopen jaren was de Red Bull volledig afgesteld op grip aan de voorkant, maar bij deze auto lijkt dit simpelweg nog niet helemaal in orde.

Vraag van ProCom: "Red Bull lijkt porpoising beter onder controle te hebben dan directe concurrenten Ferrari en Mercedes. Leveren ze hier niet te veel snelheid mee in om dominant te zijn in de top?"

Interessante vraag! Nee, ik denk dat het feit dat Red Bull geen last heeft van porpoising - gestuiter - juist een van de dingen is die wel goed gaan bij het team. Het gebrek aan snelheid zit hem veel meer in de balans van de auto, die zeker niet doet wat Verstappen wil. Dat heeft meer te maken met mechanische grip en het verschuiven van de aerodynamische lading in de bochten.

De auto van vorig jaar had áltijd grip aan de voorkant, deze kampt met onderstuur. Dat heeft verder niets met porpoising te maken. Het lijkt me dat Mercedes en Ferrari wel willen weten waarom de Red Bull daar geen last van heeft.

Vraag van Bryan_Kijk: "Hoe komt het dat de coureurs theoretisch gezien een hele race konden rijden op de C2 compound, maar dat de C3 compound voor de meesten al naar tien ronden was afgeschreven?"

Veel auto's hadden op de C3 ontzettend veel last van graining. Dat ontstaat als de banden zijwaarts te veel glijden en de toplaag van het rubber in deeltjes loslaat. Deze deeltjes plakken gelijk vast aan de band, waardoor er een ongelijk loopvlak ontstaat. Meestal verdwijnt dit na een paar ronden weer, maar in Melbourne was het een hardnekkig fenomeen.

