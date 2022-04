Max Verstappen viel zondag in Melbourne voor de tweede keer in drie races uit met technische problemen en zag Charles Leclerc op dominante wijze de zege pakken. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij Viaplay en NU.nl, blikt terug op de Grand Prix van Australië.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: moeten de Verstappen-fans zich na de race van vandaag zorgen gaan maken?

"Het is zeker niet goed hoe het nu bij Red Bull gaat. De auto is niet de snelste van het veld, de betrouwbaarheid is niet op orde en tot overmaat van ramp staat Verstappen al ver achter in het kampioenschap. Het tegenovergestelde is juist aan de hand bij koploper Ferrari, daar zijn ze op alle vlakken in het voordeel. Ze zijn snel, betrouwbaar en hebben veel meer punten."

"Hoewel Mercedes in het kampioenschap voor Red Bull staat, is hun auto op dit moment simpelweg niet snel genoeg. Als de betrouwbaarheid verbetert, moet dat gat voor Red Bull overbrugbaar zijn. Ferrari is natuurlijk de echte concurrent dit jaar. En hoewel Verstappen door een fantastische race in Djedda de overwinning wist te pakken, was Leclerc daar over het geheel gezien sneller. Dus als we reëel zijn, kunnen we wel stellen dat de kaarten niet heel gunstig zijn voor Red Bull."

Is dat niet te negatief gedacht?

"Het ziet er gewoon een stuk makkelijker uit bij Ferrari. De auto is niet alleen sneller, maar produceert ook veel gemakkelijker de rondetijden. Wat je in het verleden bij Verstappen zag, zie je nu bij Leclerc. De auto is gemakkelijk te rijden en hij heeft zelfs marge over zo lijkt het, ook getuige zijn communicatie op de radio tijdens de race."

"Wat we ook niet moeten vergeten: Red Bull heeft eerder dit seizoen al flink wat updates meegebracht, terwijl Ferrari dat nog nauwelijks heeft gedaan. Ze hebben wat kleine dingen doorgevoerd, maar sinds de eerste testweek in Barcelona is hun auto vrijwel gelijk gebleven. We kunnen nog veel meer van Ferrari verwachten als ze die auto gaan doorontwikkelen."

Zijn er nog wel punten waar Red Bull zich aan vast kan houden?

"Qua topsnelheid zag Red Bull er nog steeds sterk uit, ook hier op Albert Park. Dat komt waarschijnlijk mede omdat ze gewoon niet zoveel neerwaartse druk kunnen rijden als Ferrari. Maar ook omdat de Honda, of Red Bull Power Trains zoals de motor nu officieel heet, gewoon erg krachtig lijkt."

"Dit weekend had Verstappen het lastig in de race en kon hij alleen in de kwalificatie nog enigszins dichtbij komen ten opzicht van Leclerc, maar dat komt vooral doordat door weinig brandstof en nieuwe banden een tekort aan neerwaartse druk in de kwalificatie enigszins gemaskeerd wordt. Had Verstappen zich voor Leclerc weten te kwalificeren, dan had de race er wellicht heel anders uitgezien met de topsnelheid van de Red Bull. Maar uiteindelijk heb je aan dit alles natuurlijk niet zoveel als je uit blijft vallen. Dat moet gewoon heel snel op orde komen."



Verstappen leek ook veel meer last van bandenslijtage te hebben dan Leclerc.

"Sowieso was de auto van Verstappen het hele weekend flink aan het glijden en klaagde hij veelvuldig over de balans van zijn auto. De Red Bull lijkt op dit moment erg veel last te hebben van onderstuur met het ingaan van de bocht. Je moet dan als coureur eigenlijk een grotere stuurhoek maken dan je zou willen om de neus van de auto de bocht in te krijgen."

"Dat is natuurlijk niet gunstig voor de bandenslijtage en geeft vaak plots ook overstuur in het midden van de bocht. Tel daarbij op dat hij ook nog een behoorlijke tijd in de vuile lucht van Leclerc reed, wat sowieso voor een verlies van neerwaartse druk zorgt en dus meer onderstuur geeft, en dat verklaart mede zijn bandenproblemen in de race."

Kan dat probleem niet worden opgelost door de voorvleugel een paar graden bij te zetten?

"In de race zie je dat nog wel regelmatig gebeuren, maar dat is op lange termijn meestal niet de oplossing. Een team maakt met de configuratie van de achtervleugel en andere aerodynamische onderdelen de keuze met hoeveel neerwaartse druk en dus ook luchtweerstand ze willen rijden."

"De voorvleugel moet je eigenlijk zien als een onderdeel om de auto in balans te brengen. Meer voorvleugel geeft dus niet altijd meer totale neerwaartse druk, want het beïnvloedt ook de luchtstroom rond de rest van de auto. Je kan kiezen om meer graden voorvleugel bij te zetten, maar wat je vaak ziet is dat je daarmee eigenlijk alleen de balans verandert. Door de grotere hoek bestaat de kans dat bijvoorbeeld de achtervleugel of rest van de auto minder efficiënt wordt. In plaats van dat je dan meer neerwaartse druk krijgt, krijg je dan juist meer problemen met de balans."

"Er is dus geen makkelijke oplossing voor de problemen voor Red Bull voor handen. Waarschijnlijk willen ze wel met meer neerwaartse druk rijden, maar zijn de onderdelen nog niet beschikbaar. Het is echt even wachten op updates die dat mogelijk gaan maken."