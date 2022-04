Zijn teambaas Mattia Binotto wil het nog niet over het kampioenschap hebben, maar Ferrari-coureur Charles Leclerc ligt zijn met zijn tweede overwinning van het seizoen in Australië wel degelijk op titelkoers. Zorgwekkender voor zijn concurrenten is de manier waarop de Monegask won: voor het eerst dit seizoen was Ferrari echt dominant in de race.

In Bahrein moest Leclerc een opstomende Verstappen van zich af houden om te winnen, en in Saoedi-Arabië trok de regerend wereldkampioen zelfs aan het langste eind. Ja, Ferrari doet vanaf de seizoensstart vooraan mee, maar van dominantie was zeker geen sprake.

Het lag daarom in de lijn der verwachting dat ook de Grand Prix van Australië weer in een titanenstrijd tussen Verstappen en Leclerc zou uitmonden. De verwachtingen rondom de het racetempo gaven Verstappen zelfs de overhand. Het pakte totaal anders uit.

Leclerc stuiterde met zijn Ferrari over de rechte stukken, maar in de bochten ligt de auto uit Maranello als een blok op het asfalt. Zijn banden hoeven nauwelijks te zoeken naar grip, en gaan daarom lekker lang mee. De topsnelheid op de rechte stukken die Red Bull daar tegenover zet, bleek in Melbourne niet zo veel waard.

Ferrari heeft sterke eigenschappen van Red Bull overgenomen

Dat moet even slikken geweest zijn voor het Red Bull-kamp, een ongrijpbaar Ferrari dat volgens teambaas Christian Horner op een ander niveau opereerde. Vooral de manier waarop Leclerc de rondetijd uit zijn auto perst is zorgwekkend. De Ferrari heeft veel downforce, domineerde in de bochtige derde sector en is op de rechte stukken toch snel genoeg om rappere auto's voor te blijven. Het doet denken aan de eigenschappen die juist de Red Bull van Verstappen vorig jaar nog zo sterk maakte.

Er komt een reeks aan circuits aan waar downforce cruciaal is. Of dat in de Red Bull zit, is eigenlijk nog onduidelijk. In de eerste drie races was de auto van Verstappen steeds afgesteld op topsnelheid, maar of dat op Imola en in Miami ook gaat werken is maar zeer de vraag. Op voorhand lijken die banen geschikter voor de Ferrari, iets dat uiteraard ook geldt voor Monaco.

Stuiteren kost Ferrari geen rondetijd

Daarnaast zijn er nog de vraagtekens rond gewicht. Van Red Bull is bekend dat de auto flink boven het minimum gewicht van 795 kilo zit, maar of de Ferrari daar wel bij de in de buurt komt is onbekend. Dit is potentieel nog een belangrijk ontwikkelingsterrein. Verstappen krijgt in Imola in ieder geval een lichtere auto.

Bij Ferrari is er rust rondom de ontwikkeling van de auto. Sinds de testdagen is de doctrine dat eerst wordt geoptimaliseerd wat ze nu hebben en er dan pas grote updates volgen. In Melbourne probeerde Leclerc wel een nieuwe diffuser, maar dat was alleen als onderdeel van een later geplande grotere update.

Er moet wel iets gedaan worden aan het porpoisen van de F1-75, die in Melbourne opeens nog meer leek te hobbelen dan de Mercedes. Alleen kost het Ferrari opmerkelijk genoeg geen rondetijd, terwijl het aerodynamische stuiteren volgens Lewis Hamilton nog altijd de grote oorzaak van alle problemen aan zijn auto is.

Ferrari heeft nog een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie

Dat is het volgende grote pluspunt voor Ferrari. Helemaal vlekkeloos opereert het team van Binotto niet, maar de auto is gevrijwaard van fundamentele problemen. Red Bull heeft wel de snelheid, maar moet opzoek naar downforce en heeft daarnaast een flink probleem met de betrouwbaarheid. Mercedes besteedt alle tijd en middelen die ze beschikbaar hebben momenteel aan het herstellen van een auto die in de basis niet werkt zoals het team wil.

Door de budgetcap zijn de middelen om te ontwikkelen al beperkt, wat ook geldt voor de tijd die teams kunnen doorbrengen in de windtunnel. Terwijl de concurrenten met al die beperkingen fouten moeten herstellen, kan Ferrari zich lekker focussen op het sneller maken van een pakket dat al de koploper van het veld is. Daar hebben ze reglementair ook nog meer tijd voor, omdat het team vorig jaar lager eindigde in de WK-stand dan Mercedes en Red Bull.

Thuispubliek eist niets anders dan de overwinning

De grootste vijand die momenteel op de loer ligt voor de Scuderia is druk. Ze hebben wat te verliezen, een positie waarin ze al enige tijd niet hebben gezeten. In 2017 en 2018 ging het op dit gebied nog mis voor het team dat al sinds 2007 geen rijderskampioen meer afleverde.

Over twee weken wordt de druk verder verhoogd in Imola. Het thuispubliek in Italië verwacht niets anders dan de overwinning op eigen grond. Dat wordt op het eerste moment waarop Ferrari moet bewijzen dat ze niet alleen titelwaardige auto hebben gebouwd, maar ook als organisatie klaar zijn om voor het kampioenschap te gaan.