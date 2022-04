Ook in Australië blijkt weer dat Mercedes momenteel niet de snelheid heeft om Ferrari en Red Bull Racing bij te benen. Meestal wordt het probleem met porpoising aangewezen als oorzaak, maar de vraag welke rol het vertrek van diverse kopstukken bij het team speelt is legitiem.

Sinds de openingsrace van het seizoen in Bahrein zijn er twijfels over de motor van Mercedes. Niet alleen het eigen team worstelt, maar ook klantenteams McLaren, Aston Martin en Williams hebben het zwaar. Dat kan toeval zijn, maar dat uitgerekend alle Mercedes-teams een moeizame seizoensstart beleven geeft te denken.

Juist in de motorenfabriek van Mercedes heeft een grote leegloop plaatsgevonden. De grootste naam is zonder meer Andy Cowell, de grote baas van Mercedes AMG High Performance Powertrains. Hij ging in 2020 op zoek naar "een andere uitdaging".

Onder leiding van de Brit had Mercedes een toonaangevende motor. Dat was al zo toen het nieuwe turbohybride tijdperk zich in 2014 aandiende, maar ook in de afgelopen seizoenen bleek de krachtbron uit Brixworth een maatje te groot voor de motoren van Honda, Ferrari en Renault. Niet alleen qua vermogen (ook al zijn die cijfers niet openbaar), maar ook op het gebied van betrouwbaarheid.

Vorig seizoen ontstonden de eerste barstjes in deze granieten reputatie. Mercedes wisselde motoren of het een lieve lust was. Er waren de nodige betrouwbaarheidsproblemen.

Voormalig motorenbaas Andy Cowell bij Mercedes (uiterst rechts). Voormalig motorenbaas Andy Cowell bij Mercedes (uiterst rechts). Foto: Getty Images

Red Bull lokte veel Mercedes-personeel weg

Of er een directe relatie is met het vertrek van Cowell, is natuurlijk lastig te zeggen, maar hij was niet de enige die vertrok. Red Bull Racing wil in 2026 zelfstandig motoren gaan bouwen en heeft daarvoor een fabriek opgezet. Die moet uiteraard gevuld worden met kundig personeel, en daarvoor shopte teambaas Christian Horner handig bij Mercedes.

Onder anderen hoofdingenieurs Ben Hodgkinson en Owen Jones wisselden van kamp, net als productie-expert Steve Blewett, elektronica-expert Omid Mostaghimi en ontwerper Pip Clode.

Horner vertelde in Melbourne trots dat Red Bull al een testmotor met slechts één cilinder heeft draaien. Dit project wordt geleid door Anton Mayo en Steve Brodie, die ook zijn weggeplukt bij Mercedes. Voor het grote publiek zijn dit stuk voor stuk onbekende namen, maar wel belangrijk genoeg voor Red Bull om salarissen te bieden die de overstap mogelijk maakten.

De nieuwe krachtbron van Mercedes is vooralsnog dus niet de sterkste van het veld, terwijl duidelijk is dat Honda, Renault en Ferrari grote stappen hebben gezet. Dat het vertrek van veel toppersoneel hierin een rol speelt, is aannemelijk.

Er is meer aan de hand dan porpoising

Maar de problemen van Mercedes gaan niet alleen over de motor. Ook de auto zelf stelt vooralsnog teleur. Dat porpoising hierin een grote rol speelt, leidt geen twijfel. Lewis Hamilton noemde zijn auto zaterdag nog een "ratelslang", omdat de W13 op onverwachte momenten kan toeslaan. Er is geen sprake van consistente neerwaartse kracht, waardoor de coureurs niet weten wat ze kunnen verwachten als ze en bocht in gaan.

Tegelijkertijd zei George Russell vrijdag al dat het "naïef" is om te denken dat porpoising de enige reden is waarom de Mercedes niet uit de verf komt. Er is meer aan de hand met de auto.

Hoewel in de winter vanuit het team geluiden kwamen dat het concept van de W13 zo veelbelovend is, heeft de auto daar nog geen enkele blijk van gegeven. In tegenstelling tot wat Russell nu stelt, werd porpoising eerder wel steeds als oorzaak aangegeven. Maar de Ferrari heeft ook flink last van porpoising, en dat blijkt een winnende auto.

Toto Wolff en Aldo Costa in 2017. Toto Wolff en Aldo Costa in 2017. Foto: Getty Images

Belangrijke pion Costa werkt ook niet meer bij Mercedes

Ook rond de problemen met de auto zelf valt steeds vaker de naam van een vetrokken teamlid. Aldo Costa was een van de architecten van het langdurige succes van Mercedes, maar de Italiaan is sinds 2019 niet meer betrokken bij het ontwerp van de auto.

Costa zette de ontwerpkoers uit voor het concept waarmee Hamilton in 2017, 2018, 2019 én 2020 kampioen werd. Ook de eerdere zeer succesvolle Mercedessen waren van zijn hand. Nu werkt hij in eigen land bij Dallara.

Net als voor Cowell geldt dat Costa's vertrek onmogelijk als directe oorzaak van de slecht presterende W13 is aan te wijzen, maar hij past wel in het rijtje namen dat wel eens flink gemist zou kunnen worden binnen Mercedes.