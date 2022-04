Max Verstappen baalde zaterdag na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië van zijn auto. Hoewel Red Bull vooraan meedoet en de Nederlander al een race won, doet de RB18 nog niet alles wat de Nederlander wil. Dat is vooral in de kwalificatie te zien. De kans dat zondag het Wilhelmus gespeeld moet worden in Melbourne is desondanks zeer groot.

"I can't get this fucking thing turned", vloekte Verstappen vrijdag over de boordradio. De balans in de Red Bull voldoet niet aan de wensen van de regerend wereldkampioen. Als Verstappen agressief instuurt, moet de auto direct van richting veranderen. Maar uit de commentaren van de Nederlander valt op te maken dat de RB18 hier nog niet aan mee wil werken.

Het zou verklaren waarom hij steeds afgetroefd wordt, terwijl hij vorig jaar nog tien polepositions veroverde. De auto van vorig jaar was misschien wel het summum van wat coureurs front end grip noemen: de voorkant van de RB16B veranderde ontzettend snel van richting en zeker op nieuwe banden ging de achterkant keurig in het gelid mee.

De auto van dit jaar is duidelijk andere koek. Waar de RB16B extreem ver voorover stond en de neus zeker als Verstappen aan het stuur draaide dicht op het asfalt kwam, is de RB18 bijna kaarsrecht. Veel beweging zit er niet in de auto; om de aerodynamische vloer goed te laten werken, zijn de auto's veel stijver geveerd dan vorig jaar en staan ze dichter op het asfalt.

Stuiterende plank vergt een andere rijstijl

De coureurs zijn eigenlijk met een stuiterende plank onderweg en dat vergt een andere rijstijl en een andere afstelling. Het zoeken naar de juiste balans, waarbij de auto dus wel agressief instuurt, is een nieuwe puzzel die Verstappen samen met zijn team moet oplossen.

Andere coureurs hebben juist baat bij de nieuwe auto's en de manier waarop die rijden. Een reeks teamgenoten kon met de zeer specifieke Red Bull niet wat Verstappen wel kon - ook Sergio Pérez niet. Toeval of niet, de Mexicaan lijkt met de RB18 relatief veel beter overweg te kunnen.

Red Bull sterker in race dan in kwalificatie

Tegelijkertijd weet Verstappen dat hij zondag normaal gesproken de beste kans heeft op de overwinning. Veel representatieve ronden werden er vrijdag niet gereden, maar uit de beschikbare rondetijden viel op te maken dat het met de race pace van de Red Bull wel goed zit.

Bovendien kan het team het slim spelen. Charles Leclerc staat er alleen voor. Ferrari hoopt dat Carlos Sainz zondag snel naar voren kan komen, maar de kans dat de zaterdag zo onfortuinlijke Spanjaard zijn teamgenoot echt kan helpen, is gering. Daar heeft hij minimaal één gelukkige safetycar voor nodig.

Want het gebrek aan topsnelheid gaat Sainz dwarszitten bij inhaalacties. Dat is ook de grote zwakte van Leclerc. De Ferrari is opnieuw afgesteld op het bochtenwerk, waardoor de Monegask kwetsbaar is in de DRS-zones, ook al is de vierde zone nu verdwenen. Verstappen ging in de kwalificatie met 320 kilometer per uur over het meetpunt voor topsnelheid, Leclerc kwam niet verder dan 313 kilometer per uur.

Ferrari ziet Verstappen als favoriet

Juist op een circuit dat flink onder handen is genomen om het inhalen makkelijker te maken en met auto's die met datzelfde doel volledig op de schop zijn gegaan, heeft Verstappen een snelheidsvoordeel. Het bracht hem in Saoedi-Arabië de zege en geeft hem op Albert Park ook weer de beste kansen.

Bij Ferrari was er zaterdag dan ook realisme. Laurent Mekies van het Italiaanse team bombardeerde Verstappen terecht tot favoriet, niet alleen vanwege de race pace van Red Bull, maar ook omdat het vooraan twee tegen één is. Leclerc moet echt iets uit de hoge hoed toveren om de tweede Nederlandse zege op rij te voorkomen.