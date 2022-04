Door de toevoeging van Las Vegas aan de Formule 1-kalender in 2023 en de mondiale ambities van de sport dreigen circuits als Monaco en Spa-Francorchamps van de kalender te vallen. De coureurs in de koningsklasse begrijpen de stap naar de gokstad, maar waken voor een te groot aantal races en een afscheid van de Europese basis.

"Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn", liet Fernando Alonso vrijdag in Melbourne weten. "Het is natuurlijk positief dat de sport terrein wint. Las Vegas wordt erg leuk. Maar tegelijkertijd moet er wel een limiet komen aan het aantal races. Zeker nu er minder races in Europa zijn, wordt het erg zwaar voor de teams."

Ondanks de mondiale kalender en ambities om die verder uit te breiden, is Europa de basis van de Formule 1. Alle teams hebben hun hoofdkwartier daar en het leeuwendeel van de medewerkers woont in het Verenigd Koninkrijk, Italië of elders op het continent. Meer races buiten Europa betekent dus veel meer reizen.

"Bovendien ligt de historie van de sport in Europa", benadrukte Carlos Sainz. "Ik zou het daarom zonde vinden om de klassieke races daar van de kalender te zien verdwijnen." De Ferrari-coureur hoopt op een compromis. "Misschien hoeven die races niet allemaal elk jaar op de kalender te staan, maar wel om het jaar. Zo blijven we er toch komen."

Sebastian Vettel zou het "verschrikkelijk" vinden als Italië ooit van de kalender gaat. Foto: Getty Images

Roteren van Europese races is een optie

De Formule 1 zou werken aan een om-en-omconstructie voor de Grands Prix van Duitsland en Frankrijk. De kalender van 2022 heeft al geen race in Duitsland, terwijl de race op Circuit Paul Ricard een van de voornaamste kandidaten lijkt om er in 2023 ook af te rollen. Zo'n deal zou beide races deels kunnen redden. Daarnaast lopen de contracten van Spa-Francorchamps en Monaco na dit seizoen af.

"Gelukkig zijn we Spa, Monza en dat soort circuits nog niet kwijt", stelde Esteban Ocon vast. "Want dat zou echt heel erg zonde zijn. Ik denk dat iedereen binnen de Formule 1 het daarover eens is. Maar aan de andere kant vind ik het ook leuk om naar nieuwe races als Miami en Vegas te gaan."

Mick Schumacher verwacht dat de Formule 1 veel van de historische races wil behouden. "Dat houden ze echt wel in de gaten", stelde de Duitser. "Tegelijkertijd kunnen nieuwe races ook weer historisch worden."

Zijn landgenoot Sebastian Vettel noemde de Grand Prix van Singapore als voorbeeld van een relatief nieuwe race die historische status heeft binnen de sport, ook al stond het stratencircuit de afgelopen twee jaar niet op de kalender. "Ik ben echt blij dat we daar dit jaar weer heen gaan", aldus de vijfvoudig winnaar in de Aziatische metropool. "Het was de eerste nachtrace. Die baan is echt heel speciaal. En zo zie je maar dat het goed is om nieuwe dingen te proberen."

"Zolang we Silverstone maar niet verliezen", vond George Russell. De Mercedes-coureur noemde zijn thuisrace als Grand Prix die wat hem betreft op de kalender moet blijven. "Bijna alle teams zitten daar vlakbij, en autosport is sowieso grotendeels gehuisvest in Engeland."

'Wij coureurs zien het niet als business, maar als sport'

Russell zou graag een mix zien tussen het ontdekken van nieuwe races en het vasthouden aan Grands Prix met historie en een grote fanschare. "Dus als we meer races gaan roteren over de jaren heen, hebben we misschien wel het beste van twee werelden."

Ook Vettel wil uiteindelijk dat de Formule 1 vasthoudt aan een aantal historische races. "Stel je voor dat Italië niet op de kalender staat, of dat Melbourne van de kalender verdwijnt. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden", was de Duitser duidelijk.

"Ik snap dat de sport geld moet verdienen, het is ook een business", was de viervoudig wereldkampioen realistisch. "Maar wij coureurs zien het meer als een sport. Die plekken waar we al jaren komen hebben betekenis, omdat er veel geschiedenis ligt. Dus in dat opzicht is het geen business, maar een passie."