Max Verstappen kwam vrijdag met zijn Red Bull RB18 twee keer in actie in Melbourne. Om te zien hoe de dag voor de regerend wereldkampioen verliep, zetten we alle relevante cijfers op een rij en vergelijken we die met de tijden van zijn belangrijkste concurrenten. Zo verliep de dag van Verstappen in Melbourne.

Eerste vrije training

De training van Red Bull begon met het testen van nieuwe end plates op de voorvleugel. Daarom was de auto van Sergio Pérez uitgerust met een rek vol meetinstrumenten. Eerst reed de Mexicaan met de nieuwe vleugel, daarna met de oude. Later zat de nieuwe vleugel op de auto van Verstappen.

In de eerste vrije training kwam Verstappen alleen op de rode softbanden in actie. Daarop probeerde hij eerst (vermoedelijk met weinig benzine aan boord) voor een snelle tijd te gaan. Die progressie verliep als volgt:

Snelste tijden Verstappen eerste training Ronde 3: 1.23,101

Ronde 5: 1.21,625

Ronde 8: 1.21,140

Ronde 10: 1.20,909

Ronde 13: 1.20,857

Ronde 15: 1.20,626

Zijn snelste tijd in ronde vijftien was uiteindelijk 0,82 seconde langzamer dan de snelste tijd van Carlos Sainz in de Ferrari.

In de eerste training werd al direct duidelijk dat de Red Bull net als in de eerste twee races vooral is afgesteld op topsnelheid. Terwijl Verstappen en Pérez een maximumsnelheid bereiken van 321 kilometer per uur, zijn de Ferrari's juist relatief langzaam. Sainz en Charles Leclerc gingen niet harder dan 312 kilometer per uur, maar zijn significant sneller in de bochten.

Na zijn pogingen tot een snelle ronde deed Verstappen nog een relatief korte racesimulatie op de softbanden. Daaruit kwam (over vier representatieve ronden) een gemiddelde dat we vergelijken met vier representatieve ronden van Sainz in de Ferrari.

Racepace op softbanden Verstappen: 1.24,774

Sainz: 1.24,407

Uit deze simulaties is nog niet enorm veel af te leiden, omdat de baan vanwege het nieuwe asfalt door het weekend heen steeds meer grip krijgt en dus sneller wordt. Daarom zijn de long runs op de mediumbanden in de tweede vrije training representatiever.

Max Verstappen met de softbanden in actie op Albert Park. Max Verstappen met de softbanden in actie op Albert Park. Foto: Getty Images

Tweede vrije training

Verstappen begon de tweede vrije training met de mediumbanden. Pas in de vijfde ronde rolde daar de eerste serieuze rondetijd uit. Uiteindelijk klokte Verstappen vier serieuze rondetijden in de tweede training, waarna hij overging op een racesimulatie.

Snelle ronden tweede training Snelste tijd Verstappen op medium: 1.20,985

Snelste tijd op medium: 1.19,979 (Sainz)

Snelste tijd Verstappen op soft: 1.19,223

Snelste tijd op soft: 1.18,978 (Leclerc)

Verstappen maakt indruk in racesimulaties

De racesimulaties werden door zowel Verstappen als Sainz en Leclerc gedaan aan het einde van de training. De regerend wereldkampioen reed net als teamgenoot Pérez vijf representatieve ronden op de mediumbanden. Van WK-leider Leclerc zijn vier bruikbare ronden uit zijn racesimulatie terug te vinden.

Sainz reed te weinig goede ronden voor een representatief beeld. De twee ronden die wel op normale snelheid waren, zijn vergelijkbaar met het tempo van Pérez.

De representatieve rondentijden leverde de volgende gemiddelden op:

Gemiddelde rondetijd racesimulaties op medium Verstappen: 1.23,424

Leclerc: 1.23,684

Pérez: 1.23,809

Conclusie

Verstappen sprak na afloop van beide trainingen het vertrouwen uit dat Red Bull Ferrari qua snelheid kan bijhalen. Qua racetempo op de mediumbanden is dat vertrouwen zeker terecht. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Ferrari van vrijdag op zaterdag traditioneel nog een stapje in snelheid maakt, meer dan Red Bull dat normaal gesproken doet.

Het Italiaanse team kan al met vertrouwen uitkijken naar de kwalificatie. Bij zowel Leclerc als Sainz rolden de tijden makkelijk uit de auto, waarbij Verstappen in beide trainingen nog zoekende was naar de juiste balans. In de race moet Verstappen normaal gesproken een zeer grote kanshebber zijn voor de overwinning.