De Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie op het Australische Albert Park, een circuit dat flink is verbouwd. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij Viaplay en NU.nl, blikt vooruit op de race in Melbourne.

Het circuit op Albert Park is flink aangepast. Denk je dat de wijzigingen een positief effect hebben op het aantal inhaalacties?

"Ja, ik denk zeker dat we meer inhaalacties gaan zien. Kijk bijvoorbeeld naar de DRS-zone die nu van bocht 8 tot bocht 11 loopt, dat is haast gewoon één lang recht stuk. Ook is bocht 6 een stuk ruimer geworden met een grotere radius, waardoor de auto's een stuk sneller het rechte stuk op zullen komen. Het zal me niet verbazen als dat al tot inhaalacties op het eerste stuk richting bocht 9 gaat leiden.

"Maar tussen bocht 10 en bocht 11 gaan we zeker zien dat de auto's elkaar beter kunnen inhalen. Voorheen zag je dat daar de coureurs naast de andere auto konden komen, maar inhalen was toch lastig omdat de binnenlijn eenvoudig te verdedigen was. Dat zou nu beter moeten zijn. Dit stuk wordt sowieso interessant omdat er maar 1 DRS-detectiepunt is. Lukt het je om al voor bocht 9 in te halen, dan heb je daarna nogmaals DRS-voordeel om weg te rijden bij je concurrent."

"Ook naast de baan zijn er een aantal dingen veranderd, bijvoorbeeld dat er extra grindbakken zijn bijgekomen. Dat kan van invloed zijn op het racen, aangezien er dan waarschijnlijk sneller een safetycar wordt ingezet. In het verleden zagen we dat de auto's hier op verschillende punten erg agressief de kerbstones gebruikten. Die kerbstones zijn nu ook gewijzigd, maar met de huidige auto's die een stuk stijver zijn geworden qua vering, zullen de rijders de kerbstones minder agressief kunnen gebruiken."

"Traditioneel was Albert Park een circuit waar niet goed ingehaald kon worden, dat zou nu echt beter moeten zijn. Daardoor is de zogenaamde track position minder belangrijk geworden, omdat de kans dat je klem komt te zitten achter iemand nu kleiner is. Tel daarbij ook op dat de pitsstraat is verbreed en de maximumsnelheid in de pits wordt verhoogd. Daardoor wordt het voor de teams aantrekkelijker om een extra pitstop te maken en te kiezen voor alternatieve strategieën."

(Nederlandse) Tijdschema GP Australië Vrijdag 5.00-6.00 uur: eerste vrije training

Vrijdag 8.00-9.00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 5.00-6.00 uur: derde vrije training

Zaterdag 8.00 uur: kwalificatie

Zondag 7.00 uur: race

Pirelli kiest ervoor om een compound over te slaan en neemt dit weekend de C2, C3 en C5-band mee. Kun je uitleggen waarom ze dat doen?

"Het heeft verschillende redenen. De teams krijgen meerdere opties om wat geks te proberen en voor een agressievere strategie te kiezen. We zagen tijdens de vorige races dat de warm-up van vooral de hardere compounds problematisch was. Dat speelt met de C5 een stuk minder, waardoor de zogenaamde undercut bij een pitstop een stuk groter zal zijn."

"Daarnaast heb je, zeker aan het begin van het weekend, op een stratencircuit relatief weinig grip. Op dat soort momenten wil je toch graag een wat zachtere band gebruiken, zodat je meer grip hebt. Een hardere compoundband heeft in omstandigheden waar de baan nog relatief weinig grip heeft sneller last van graining, waarbij de band glijdt over het asfalt en de bovenste laag een soort van verbrandt en oprult."

"Naarmate het weekend vordert en de baan minder groen wordt, ofwel meer grip krijgt, gaan de hardere banden weer beter werken. Ook zou het verschil in prestaties tussen de C3- en C4-band relatief klein zijn geweest."

Het is voor het eerst sinds 2019 dat de Formule 1-coureurs in actie komen op Albert Park. Foto: Getty Images

Zullen de teams er nog aan moeten wennen dat er dit weekend voor het eerst in lange tijd alleen maar in daglicht wordt gereden?

"Dit geeft de teams in ieder geval meer mogelijkheden om in gelijke omstandigheden dingen te proberen. Het heeft enorm veel effect op het gedrag van de auto als de zon ondergaat en de temperatuur stevig zakt. Op Albert Park blijven de omstandigheden grotendeels gelijk, al wordt de baan gaandeweg het weekend wel flink sneller doordat het schoner wordt en er meer rubber op het asfalt komt."

Max Verstappen in Melbourne 2019 - Derde

2018 - Zesde

2017 - Vijfde

2016 - Tiende

2015 - DNF

Als je kijkt naar de lay-out van het circuit, van welk team verwacht je op voorhand dan het meest?

"Ik denk dat Ferrari ten opzichte van Red Bull licht de overhand zal hebben, waardoor Charles Leclerc wat mij betreft als favoriet het weekend in gaat. Maar we gaan het zien. In Djedda zagen we dat Red Bull en Ferrari kozen voor totaal verschillende filosofieën als het ging om de afstelling van de auto."

"Ferrari koos voor veel meer neerwaartse druk dan Red Bull, wat uiteindelijk de doorslag gaf in de race. Verstappen liep een stuk sneller naar Leclerc toe dan andersom het geval. Zoiets gaan we hier ongetwijfeld ook weer zien en ook zo'n keuze kan met de vele DRS-stroken bepalend zijn voor de uitkomst van de race."